Почему Соликамск может исчезнуть с лица земли лишь за несколько секунд

Благодаря многочисленным соляным залежам населенный пункт быстро рос, став вскоре известным на всю страну. Его величали соляной столицей России, ведь минерал тогда был очень ценен и стоил больших денег. В прошлом столетии на территории поселения были открыты залежи калийных солей. На сегодняшний день добыча этих минералов является одним из основных промышленных направлений города.

Город бы спокойно процветал дальше, если бы в 2014 году не произошел обвал грунта. В результате катастрофы образовалась воронка 30 на 40 м. Эта трагедия ужаснула не только местных, но и всю страну. Однако она не была первой в истории — еще в 1986 году в Соликамске тоже произошел обвал. С тех самых пор карстовые провалы стали естественным явлением для жителей Соликамска и Березников.