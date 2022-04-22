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Почему Соликамск может исчезнуть с лица земли лишь за несколько секунд

Почему Соликамск может исчезнуть с лица земли лишь за несколько секунд

Автор:
22 апреля 2022 09:22
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   город   интересно   соликамск   соль   факты   фото   
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Время от времени в новостях можно встретить сообщения о новых провалах грунта, которые случаются в Пермском крае. Жители Соликамска привыкли к такому явлению, ведь они буквально живут над соляными шахтами, в которых и сегодня добывают соль.

Провалы Соликамска

Несложно догадаться, откуда произошло название города. Его история неразрывно связана с добычей соли. Еще в 1430 году местными купцами было организовано первое предприятие по добыче и выпариванию соли. Оно было расположено на берегу реки Усолки. Сегодня трудно представить, как процесс выглядел в столь далекие времена, поэтому наглядно он показан в местном музее соли.

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Благодаря многочисленным соляным залежам населенный пункт быстро рос, став вскоре известным на всю страну. Его величали соляной столицей России, ведь минерал тогда был очень ценен и стоил больших денег. В прошлом столетии на территории поселения были открыты залежи калийных солей. На сегодняшний день добыча этих минералов является одним из основных промышленных направлений города.

Город бы спокойно процветал дальше, если бы в 2014 году не произошел обвал грунта. В результате катастрофы образовалась воронка 30 на 40 м. Эта трагедия ужаснула не только местных, но и всю страну. Однако она не была первой в истории — еще в 1986 году в Соликамске тоже произошел обвал. С тех самых пор карстовые провалы стали естественным явлением для жителей Соликамска и Березников.

Причины катастрофы

Еще первые поселенцы, прибывшие на территорию края, занимались добычей соли. Свои жилища они возводили как раз над месторождениями, чтобы сократить расходы на транспортировку к пункту переработки. В итоге за много лет населенный пункт вырос прямо над месторождениями солей, а теперь рудники, в том числе брошенные, располагаются под домами местных жителей.

Провалы грунта случаются как раз по причине выработки соли. Участки почвы, которые поддерживались твердыми соляными насыпями, теперь остаются пустыми. Давление почвы на пустоты и провоцирует провалы, хотя и не является единственной причиной.

Грунтовые воды тоже играют значительную роль в образовании провалов. Конечно, в шахтах обращают большое внимание на размывание почв, однако это касается только рабочих предприятий. Те шахты, которые уже не используются, остаются без присмотра и обваливаются чаще всего. В силу того, что соль хорошо растворяется в воде, провалы могут формироваться очень быстро.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   город   интересно   соликамск   соль   факты   фото   
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