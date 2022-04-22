16 таинственных предметов обихода из прошлого

Каждый день мы пользуемся разными бытовыми предметами и радуемся их наличию. Но подобные вещи, здорово облегчающие жизнь или украшающие её, существовали и в прошлом — и многие из них могут посоревноваться со своими современными аналогами по части продуманности и красоты!