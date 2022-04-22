16 таинственных предметов обихода из прошлого

Каждый день мы пользуемся разными бытовыми предметами и радуемся их наличию. Но подобные вещи, здорово облегчающие жизнь или украшающие её, существовали и в прошлом — и многие из них могут посоревноваться со своими современными аналогами по части продуманности и красоты!
Правда, теперь нам с первого взгляда даже сложно понять, для чего же все эти загадочные вещи вообще применялись. Давайте разбираться!
В старинных креслах делали специальные ручки, чтобы ставить туда поднос
Так выглядели ампулы для лекарств: их запечатывали, расплавляя стекло пламенем
Пепельница середины прошло века
Вещица от Tiffany из 1930-х — для размешивания напитков
А вот так выглядели зажигалки для ламп
Наш дом построен в середине 70-х, и в каждой комнате есть странные розетки
Три штырька предназначались для телевизионных антенн и радио, а центральные для поворота антенны.
Украшение с нюхательной солью, их носили дамы в викторианскую эпоху
И ещё одно украшение, на этот раз для лошадей. Такие ремешки вешали на сбрую
В нашем доме 1906 года есть перекрытая линия с тех времён, когда было газовое освещение
Модный, но непонятный стул из 1980-х: надо сесть на левую часть, а ноги ставить на правую
Из алюминия когда-то делали не только кастрюли, но и конфетницы
А вот шикарная ретро-подставка для телефона
В ящик можно положить телефонную книгу или блокнот, а за верхнюю ручку подставку можно носить по всему дому вместе с телефоном!
Серебряная шкатулка в виде погремушки — внутри хранили, например, прядь волос ребёнка
В подвале нашего дома есть золоуловитель для очистки воздуха от сажи
Старинная солонка. Ложечка для соли в роли поросячьего хвостика
А здесь можно и догадаться! Узнали?
Всё так, это чернильница — в одной ёмкости были чернила, а в другой песок для промокания капель.
Источник:
АНТИФИШКИ
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