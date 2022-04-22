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16 таинственных предметов обихода из прошлого

16 таинственных предметов обихода из прошлого

Автор:
22 апреля 2022 08:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   интересно   познавательно   удивительно   факты   фото   
1284
17

Каждый день мы пользуемся разными бытовыми предметами и радуемся их наличию. Но подобные вещи, здорово облегчающие жизнь или украшающие её, существовали и в прошлом — и многие из них могут посоревноваться со своими современными аналогами по части продуманности и красоты!

Правда, теперь нам с первого взгляда даже сложно понять, для чего же все эти загадочные вещи вообще применялись. Давайте разбираться!


В старинных креслах делали специальные ручки, чтобы ставить туда поднос

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Так выглядели ампулы для лекарств: их запечатывали, расплавляя стекло пламенем

Пепельница середины прошло века

Вещица от Tiffany из 1930-х — для размешивания напитков

А вот так выглядели зажигалки для ламп

Наш дом построен в середине 70-х, и в каждой комнате есть странные розетки

Три штырька предназначались для телевизионных антенн и радио, а центральные для поворота антенны.


Украшение с нюхательной солью, их носили дамы в викторианскую эпоху

И ещё одно украшение, на этот раз для лошадей. Такие ремешки вешали на сбрую

В нашем доме 1906 года есть перекрытая линия с тех времён, когда было газовое освещение

Модный, но непонятный стул из 1980-х: надо сесть на левую часть, а ноги ставить на правую

Из алюминия когда-то делали не только кастрюли, но и конфетницы

А вот шикарная ретро-подставка для телефона

В ящик можно положить телефонную книгу или блокнот, а за верхнюю ручку подставку можно носить по всему дому вместе с телефоном!


Серебряная шкатулка в виде погремушки — внутри хранили, например, прядь волос ребёнка

В подвале нашего дома есть золоуловитель для очистки воздуха от сажи

Старинная солонка. Ложечка для соли в роли поросячьего хвостика

А здесь можно и догадаться! Узнали?

Всё так, это чернильница — в одной ёмкости были чернила, а в другой песок для промокания капель.


Источник:

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Метки: вещи   интересно   познавательно   удивительно   факты   фото   
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2  комментария
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Serg2001 Полчаса назад
После некоторых пояснений вопросов становится только больше... )
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evenSeven 13 минут назад
Солонка классная!
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