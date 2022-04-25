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«Черепаха», несущая смерть: итоги похода первой военной подлодки

«Черепаха», несущая смерть: итоги похода первой военной подлодки

Автор:
25 апреля 2022 10:08
Сообщество : Исторические факты
Метки: Подводная лодка   бочка   интересно   познавательно   факты   фото   
5080
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Несмотря на саркастическое к ним отношение, американцы – товарищи грамотные и предприимчивые. Особенно, когда вопрос касается уничтожения представителей своего вида.

Тихоходная, довольно нелепая с виду субмарина с символичным названием «Черепаха» 7 сентября 1776 года подобралась к флагману под предводительством адмирала Ричарда Хоу. Её задачей было прикрепление к днищу судна мины.

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Всё это произошло в нью-йоркской гавани, когда США боролись за свою независимость. И это был первый зафиксированный случай применения подводных аппаратов в боевых целях.

Такого плана устройства стали использовать значительно раньше, ещё в начале XVII века. Их разработкой занимался, к примеру, голландский инженер ван Дребель. Но только полтора века спустя их использование примет промышленные, так сказать, масштабы.

Дэвид Бушнелл проявил интерес к такого рода конструкциям во время учёбы в Йеле, посчитав их оптимальным способом бесшумно подобраться к вражескому флоту.

Внешне подводное судно походило на бочонок, оборудованный ручным приводом. Внутри размещался оператор. Подводное положение  обеспечивалось за счёт свинцового балласта.

Первым пилотом стал Эзра Ли, откомандированный местной организацией «Патриот». При удачном испытании нового оружия, проект «Черепаха» мог заработать в полную силу, но сначала следовало его протестировать.

Неся на борту мину, подводный корабль тайно приблизился к британскому 64-пушечному фрегату «Орел». Ли мог видеть англичан на палубе, но те совершенно не обращали внимания на него. И то сказать, не привыкли еще моряки к подобному коварству.

Незамеченный герой принялся приделывать свой смертоносный груз к борту вражеского судна. Корабли британцев тоже строились из дерева, о магнитах речь не шла, поэтому бесстрашный пловец пользовался ручной дрелью и хомутами. Но под водой это дело сложное и муторное. Пришлось отступить.

К слову, мина всё же взорвалась. Но не причинила никому вреда. Всю следующую неделю «Черепаха» вовсю суетилась, ведь задание нужно было выполнить. Но смертоносный груз никак не хотел крепиться к дну корабля.

Не исключено, что и сам Бушнелл справился бы с заданием. Но спускаться на глубину ему нельзя было по медицинским показаниям. В итоге британцы потопили шлюп, перевозивший секретную «Черепаху», и проект был официально признан провальным.

А как же изобретатель? Неужели он не получил за свои смелые воплощённые в реальность идеи никакой награды? Очень даже, ведь одновременно со своей деревянной яйцеобразной субмариной он разработал дрейфующие мины. С их помощью был потоплен фрегат «Цербер» и повреждены другие британские корабли. Бушнелл стал инженером, после войны возглавил инженерный корпус и, собственно, стал предтечей развития подводного флота.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Подводная лодка   бочка   интересно   познавательно   факты   фото   
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7  комментариев
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11k
paranoid 4 часа назад
Классика, проект выполненный на 99% процентов
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SerGProS 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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Zhenya Mrakobes 2 часа назад
вы всё врети.. первую подводную лодку сделали украинцы..

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1k
LK 3 часа назад
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Vlamir 4 часа назад
Деревянный корабль - нет проблем! Нужно было аккумуляторным шуруповертом воспользоваться!
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