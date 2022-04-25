«Черепаха», несущая смерть: итоги похода первой военной подлодки

Всё это произошло в нью-йоркской гавани, когда США боролись за свою независимость. И это был первый зафиксированный случай применения подводных аппаратов в боевых целях.

Такого плана устройства стали использовать значительно раньше, ещё в начале XVII века. Их разработкой занимался, к примеру, голландский инженер ван Дребель. Но только полтора века спустя их использование примет промышленные, так сказать, масштабы.

Дэвид Бушнелл проявил интерес к такого рода конструкциям во время учёбы в Йеле, посчитав их оптимальным способом бесшумно подобраться к вражескому флоту.

Внешне подводное судно походило на бочонок, оборудованный ручным приводом. Внутри размещался оператор. Подводное положение обеспечивалось за счёт свинцового балласта.