Россияне высказали свое отношение с добрачному сексу

А вот к изменам россияне стали относиться хуже. Опрошенные в два раза чаще, по сравнению с 1992 годом, говорили, что считают измены недопустимы.

Категорически против связей на стороне оказались 86% опрошенных (в 1992 году - 49%). При этом, 97% молодёжи (18-24 лет) высказались против того, чтобы будучи в браке заводить любовников/любовниц.

А всего 30 лет назад четверть россиян считала, что внебрачные связи - это нормально.