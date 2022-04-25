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Россияне высказали свое отношение с добрачному сексу

Россияне высказали свое отношение с добрачному сексу

Автор:
25 апреля 2022 19:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Жизнь   Россия   брак   интересное   исследования   новости   отношения   
1272
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл очень интересное исследование.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   Россия   брак   интересное   исследования   новости   отношения   
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18  комментариев
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1k
Трям 2 часа назад
А как теперь минусить говнопосты?
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1k
Павел 3 минуты назад
Категорически против измен! Как только полюбил, сразу, не изменяя ушел от жены к любимой женщине.
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549
Svetlana 9 минут назад
По моему личному опросу, я вобще никого не знаю кто до свадьбы не занимался сексом
Случайные засветы невест на свадьбах https://kosmetologs.ru/galereya/sluchajnye-zasvety-nevest-na-svadbah-60-foto/https://kosmetologs.ru/galereya/sluchajnye-zasvety-nevest-na-svadbah-60-foto/
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1k
Дмитрий Полчаса назад
Ну-ну... По таким опросам только и вычислять какой процент население врет. Осуждают секс до свадьбы только те, кому не дают или на кого не смотреть страшно.
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27k
Григорий 54 минуты назад
Допустим? Да он необходим! А ну как у него мелкий, иль у нее бездонна? Трагедия на всю жизнь для двух организмов. Вроде и чувства, и любоффь, а чего-й то не хватает.
Попробывать надо, это основа семьи.
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26k
Вован Час назад
А вы туфли тоже после пробития чеканки применяете??
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22k
Влад Час назад
Интересно сколько людей при опросах говорит что нужно, а сколько то что думает?
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2k
Sam 2 часа назад
Жду опросов и исследований на тему "есть ли секс в браке после 10 лет совместной жизни", а так же "сколько партнёров у вас появилось после брака"
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1k
Василич 2 часа назад
А я сам себе сексуальный партнёр.....
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