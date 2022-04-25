Россияне высказали свое отношение с добрачному сексу

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл очень интересное исследование.
За последние 30 лет отношение россиян к интимной связи до официального заключения брака. Теперь 67% опрошенных считают, что секс до брака допустим. А в 1992 году это одобряли лишь 39% опрошенных и столько же считали это недопустимым. В 2022 году процент тех, кто против секса до ЗАГСа составил всего-лишь 27%.
Но при этом россияне все так же негативно относятся к сексу без чувств. Секс без любви одобрили лишь 29% опрошенных, а 63% сказали, что заниматься сексом стоит только с тем партнёром, к которому есть чувства. Доля тех, кто за секс без любви выросла - в 1992 году этот показатель равнялся 16%.
А вот к изменам россияне стали относиться хуже. Опрошенные в два раза чаще, по сравнению с 1992 годом, говорили, что считают измены недопустимы.
Категорически против связей на стороне оказались 86% опрошенных (в 1992 году - 49%). При этом, 97% молодёжи (18-24 лет) высказались против того, чтобы будучи в браке заводить любовников/любовниц.
А всего 30 лет назад четверть россиян считала, что внебрачные связи - это нормально.
Категорически против связей на стороне оказались 86% опрошенных (в 1992 году - 49%). При этом, 97% молодёжи (18-24 лет) высказались против того, чтобы будучи в браке заводить любовников/любовниц.
А всего 30 лет назад четверть россиян считала, что внебрачные связи - это нормально.
Источник:
АНТИФИШКИ
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