Зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт"

Теперь от коронавируса можно будет привиться не в два этапа, как это было раньше, а в один. Препарат является первым компонентом вакцины "Спутник V".

0 Источник: О регистрации новой версии вакцины от COVID-19 объявило Министерства здравоохранения РФ, НИИ имени Н. Ф. Гамалеи и РФПИ.

Также утверждается, что при вакцинации "Спутником Лайт" риск заражения коронавирусом снижается вдвое.