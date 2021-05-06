FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4354 поста • 746 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт"

Зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт" (2 фото)

Автор:
06 мая 2021 15:48
Сообщество : Жить в России
Метки: COVID-19   Вакцина   Россия   интересное   исследования   коронавирус   медицина   новости   
638
2
Теперь от коронавируса можно будет привиться не в два этапа, как это было раньше, а в один. Препарат является первым компонентом вакцины "Спутник V".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: COVID-19   Вакцина   Россия   интересное   исследования   коронавирус   медицина   новости   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18
Миша Час назад
Плохой фотошоп. Пинцет проходит сквозь ампулу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
243
Роман Свиридов 5 минут назад
Тут еще в первый фуфломицин мутный, а уже лайтовенькую версию барыги подгоняют. Вмажте ей нашего бессменного "политика, лидера и борца", а то бедняга до сих пор из бункера почти не выползает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
790
iCyanide 18 минут назад
Следом за "Спутник Лайт", выпустят "Спутник Лайт без сахара"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Азат Баширов Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
foggen2 Полчаса назад
Как тут не припомнить про изобретение ВИГРА-лайт.....?)
"ВИАГРА-лайт-хочется просто потеребонькать!"))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
americos Час назад
В продажу поступила Виагра Лайт. Хочется только целоваться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
390
Алексей Попов Час назад
"Спутник Лайт" от "Covid light"? :-) Мне бы "Pro" хотелось бы :-). И обидно, я двухкомпонентной прививался, а они теперь дистанционную сделают :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−14
vova old Час назад
вирус СПИДа из той же самой семьи. за лет 40 миллиарды миллиарды если не триллионы долларов потрачено на исследования и никакой вакцины А тут Бабах и у всех за 4 дня получилось . И как в эти вакцины все не только российские верить после этого?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
938
Moon24 Час назад
Риск снижается всего лишь в два раза ? Это пустышка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван Иванов 2 часа назад
Мне уже вся эта информация про вакцину и про всё, что с ней связано, честно говоря, поднадоела. Из всех углов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Альф 57 2 часа назад
Будет продаваться в аптекочках для больнюсенких человечиков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
чипига 2 часа назад
росийская медицина впереди планеты всей!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
neutrino 2 часа назад
Ждем портативную версию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело" Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело" Издание Bloomberg назвало "Спутник V" крупнейшим научным прорывом России со времен СССР Издание Bloomberg назвало "Спутник V" крупнейшим научным прорывом России со времен СССР Лекарство от COVID-19 запатентовано в России Лекарство от COVID-19 запатентовано в России Песков сообщил, что Кремль артистов поддерживать во время пандемии не будет Песков сообщил, что Кремль артистов поддерживать во время пандемии не будет Коронавирус имеет серьезное влияние на психику Коронавирус имеет серьезное влияние на психику Россиянка, которая родилась еще при царе, привилась от COVID-19 Россиянка, которая родилась еще при царе, привилась от COVID-19
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

36812



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда они были молодыми: редкие фото знаменитостей
3
157
Когда они были молодыми: редкие фото знаменитостей
Свежая подборка черного юмора, которая многим очень не понравится
1
40
Свежая подборка черного юмора, которая многим очень не понравится
﻿
Набирающие популярность в сообществах
10 школьных поездок, которые плохо закончились
0
6
10 школьных поездок, которые плохо закончились
Майский марафон: выгодны ли для страны длинные выходные последнего весеннего месяца?
0
22
Майский марафон: выгодны ли для страны длинные выходные последнего весеннего месяца?
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело"
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
0
13

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#факты#СССР#дтп#природа#аварии#знаменитости#путешествия#приколы
#Юмор#прикол#история#подборка#картинки#новости#кино#комментарии#Реакция#смешные
#интересно#Россия#животные#красота#люди#авто аварии#прикольные#позитив#ВОВ#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться