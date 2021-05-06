Зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт"

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Теперь от коронавируса можно будет привиться не в два этапа, как это было раньше, а в один. Препарат является первым компонентом вакцины "Спутник V".
О регистрации новой версии вакцины от COVID-19 объявило Министерства здравоохранения РФ, НИИ имени Н. Ф. Гамалеи и РФПИ.
Также утверждается, что при вакцинации "Спутником Лайт" риск заражения коронавирусом снижается вдвое.
Также утверждается, что при вакцинации "Спутником Лайт" риск заражения коронавирусом снижается вдвое.
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