Она называет себя счастливой, несмотря на все тяготы, выпавшие на её долю

Наталье открылся новый этап жизни, когда она стала матерью-одиночкой. Но довольно скоро она вышла замуж за художника Николая Двигубского.

Отношения начались необычно: Двигубский не пытался намеренно ухаживать за актрисой, он просто заходил к ней в гости под предлогом обсудить книги по искусству. Но в итоге они поженились, а вскоре у них родилась дочь Катя. Они жили вместе счастливых десять лет, пока в счастье Аринбасаровой снова не вмешался Кончаловский, который пригласил Двигубского поработать над проектом во Франции, где художник родился и вырос, и Николай согласился.

Наталья только спрашивала у бывшего мужа по телефону:

- А как же я? А дети?

- Ну Коля устроится, а потом и ты приедешь. А если не захочешь, то он пришлёт документы на развод.

Никуда Наталья не собиралась...



