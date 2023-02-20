Она называет себя счастливой, несмотря на все тяготы, выпавшие на её долю

Когда родители Натальи Аринбасаровой узнали о её браке с Андреем Кончаловским, они на год прекратили общение с дочерью. Кажется, их опасения были не напрасны...
Родилась Аринбасарова в 1946 году в межнациональной семье. Её отец был казахом, а у мамы были польские корни. Сама девочка выросла в Туркмении. Именно там она впервые увидела балет по телевизору и сразу стала мечтать о карьере балерины.
В конце 1950-х годов она поступила в школу, принадлежащую Большому театру, но судьба её сложилась иначе: Аринбасарова стала актрисой.
В 1964 году на занятия в балетной школе пришёл помощник режиссёра, который искал актрису для своего дипломного фильма "Первый учитель" (реж. Андрей Кончаловский). Вот так зрители увидели Аринбасарову в роли Алтынай, за которую актриса, кстати, получила приз на Венецианском кинофестивале. Этот дебют стал для неё роковым: именно там, на съёмочной площадке, начался её роман с Андреем Кончаловским.
Юная актриса была очарована интеллектом Андрея Кончаловского, который работал с ней на съемочной площадке. Наталья внимательно слушала каждое слово, которое говорил ей Кончаловский. В одном из интервью после съёмок актриса поделилась: "Раньше я никогда не встречала людей, которые бы разговаривали со мной так, как он".
Но несмотря на свою влюблённость, Наталья столкнулась с противостоянием со стороны своих родителей, когда они узнали о браке с Кончаловским. Родители беспокоились о будущем своей дочери и не считали Кончаловского достойным мужем для неё, так как им казалось, что серьезных мужчин в мире кинематографа не существует. Да и он был старше на девять лет.
Отец и мать Натальи были настолько категорически против отношений своей дочери с Андреем, что даже заперли её дома на несколько дней. Но им пришлось смягчиться, когда отец Аринбасаровой был серьёзно отчитан за такое поведение ЦК КПСС, которые позвонили прямо им домой. Наталья всё же вышла замуж за Кончаловского, но это был тайный брак, который они скрывали от родных и друзей. Родители не общались с дочерью целый год, но оттаяли, когда Наталья родила сына Егора Кончаловского. После этого Аринбасарова быстро вернулась к съёмкам и начала активную карьеру, но уже не отдельно от Кончаловского.
А в 1969 году они расстались... Кончаловский решил эмигрировать во Францию и для этого нужно было заключить брак с француженкой.
Наталье открылся новый этап жизни, когда она стала матерью-одиночкой. Но довольно скоро она вышла замуж за художника Николая Двигубского.
Отношения начались необычно: Двигубский не пытался намеренно ухаживать за актрисой, он просто заходил к ней в гости под предлогом обсудить книги по искусству. Но в итоге они поженились, а вскоре у них родилась дочь Катя. Они жили вместе счастливых десять лет, пока в счастье Аринбасаровой снова не вмешался Кончаловский, который пригласил Двигубского поработать над проектом во Франции, где художник родился и вырос, и Николай согласился.
Наталья только спрашивала у бывшего мужа по телефону:
- А как же я? А дети?
- Ну Коля устроится, а потом и ты приедешь. А если не захочешь, то он пришлёт документы на развод.
Никуда Наталья не собиралась...
В 1982 году Наталья Аринбасарова познакомилась с Эльдором Уразбаевым, и их союз оказался самым долгим. Хотя они не оформляли брак официально, но жили вместе 16 лет, и Наталья чувствовала себя в безопасности с режиссёром. Даже снималась в нескольких фильмах, которые снимал Уразбаев. Однако в конце 90-х их отношения стали постепенно разрываться из-за финансовых трудностей и непростой обстановки в семье.
Многие могут назвать жизнь Натальи Аринбасаровой несчастной, но она считает, что ей везло. Она снималась во многих фильмах и была женой необычных и талантливых мужчин, которые, пусть и частично, но помогли ей воспитать замечательных детей.
Источник:
- Она была одной из самых красивых женщин советского кино 60-х
- Ирина Мирошниченко: "самая красивая блондинка СССР"
- Трагедия всеми любимой Светланы Афанасьевны
- Воспоминания Нонны Мордюковой об учёбе в послевоенные годы
- История жизни Надежды Румянцевой: несгибаемая Тося
- Артистическая тусовка, это тот еще гадюшник.
Можно я расскажу подобное. Мой отец - пацан из дподмосковной девревни Курапово (его отец воевал в ппрервую и вторую Мировую, остался див, дивным образом)
Поступил в техникум. Выучился на металлурга и РОдина послала его в... Черчик, тогда Узбекская союзная республика. И не успел он там "окопаться" и доучиться и поработать, как вдруг РОдине потребовались офицеры... По комсомольскому призыву послали учиться на артиллетиста ВМФ. С укрлоном на ПВО, Что он и окончил с отличием. И не успел толком привыкнуть к погонам морского офицера, как Сталин умер возник Хрёщёв, Который решил, тчо все пушки - херня, а нужны ракетчики. ТОгджа уже Партия приказала переучиваться в ракетчики - зенитчики. И спорить было... Ну, трудно, да и не хотелось....
Пардон. ПРо маму забылю Она жила чебе в рядом деревне. Бобровниково. ОТ Курапово всего-то километров 5. Ерунда. И в то время, что я начал рассказывать поро папу, она отучилась 7 клавссовв, да и поехала доучиваться в ФЗУ (фабрично-заводское училище, типа ПТУ позже и нынче колледж) . Почему? да всё просто. Её мама вдова. Муж официально даже не убит на войне (сейчас уже нарыл где и когда убит в начале 41-го года) а тогда деревенская вдова, у которой муж безвести пропал. А тогджа эот - жопа!!!! Ни какиз выплат от МО! НИ какой поддержки! Ну, что колхоз давал (а она ишачила ха трох) то и есть. И 4 ребёнка. один из которых - инвалид. Да. И тогда были инывалиды, но небылол инетов. Дитё провалилось химой под лйд, застудило себе все внутренноси и долго и мучительно то училось в школе то умирало.... В конце концов умер болезный брат моей мамы. И жаль (она очень теполо о нём рассказывала) и облегчение какое-то... Это у меня очень отом та бабушка была очень совествкой и доброй бабушкой. Классической такой. Дересенской бабушкой. Добре т\нат. А тогда мою маму "Файку" она чеще воспитывала верёвкой за лоюбую оплошность.
А потом так получилось, что Лёха - офицер закадрил Файку из соседней дервени. Котторая тогда уже стала ударницей на фабрике ткацкой и примером молодёжи, и увёз её в.... Куда Родина послала. А тогда она изх послала в Крым. :) В Севастополь. И там началось самое тогда обычное. с углоывв в казарме, до домов офицеров. болзщше похожих на общагу. ЗП у папы - еле прожить. Но есть бонусы. Его адёжка казённая и есть подпитка вроде всякихз пайков, как продовольственных, так и материальных. ВРоде отрезов ткани и разного...
Как тогдак дили пел Высолцкий... "Всё вровень там, система коридорная. на 28 комнаток всего одня удорная..." Ну, где-от так. Кросиинки, общие кухни, убобства на улице... И тп. И то было хорошо! Крым! тепло! Сеавастополь тогда уже строился активно. зотя на каждом шаге руины и за укаждым кгломи мины, снаряду, оружие... Война был очень рядом. Почти каждую неделюб кто-то подрывался. особенно дети на растяжках и минах. Вот тогда родился мой брат. Он много интереного помнит, что я не застал. У нас возраст 10 лет разницы. Ну, так получилось.
Вот гдже была интересная жизнь! Дальше рассказывать? Чтой-о я написал столько, что на комент уже аже не тянет. Тут надо тему создавать...Править очепятки и т.п... Но не знаю надо лик кому такое, в стиле "земетки "того" времени...
Вот где были трудности! А были и куда труднее. Но то надо уже роман писать про дедушек и бубушек и дальше вглубь.
Это я к чему? Тут - фигня! :)
Если меняешь мужей как перчатки, значит ты пошла по рукам (с)
Вы, как автор, с чего решили, что:
"А в 1969 году они расстались... Кончаловский решил эмигрировать во Францию"
Кончаловский НИКОГДА туда не эмигрировал.
и если вы говорите "кто там разберет", то почему виновата именно женщина, а не Кончаловский с его пятью жёнами?
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Вы понимаете разницу между словами "жить" и "эмигрировать"?
Боюсь, что нет.
Андрей Сергеевич заговорил об эмиграции, считая, что в другой стране сможет работать эффективнее, в атмосфере свободы.
Аринбасарова: "Стало очевидно, что Андрон выбирает для себя жизнь за границей. А тогда возможность уехать была одна: заключить брак с иностранкой. Что он впоследствии и сделал, женившись на француженке."