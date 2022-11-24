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В Крымске мужчина открыл стрельбу - есть жертвы

В Крымске мужчина открыл стрельбу - есть жертвы

Автор:
24 ноября 2022 20:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   крымск   люди   новости   отношения   стрельба   треш   
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Выстрелы прозвучали не только в торговом центре, но и на улице города.

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Метки: Россия   крымск   люди   новости   отношения   стрельба   треш   
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27  комментариев
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62k
doker Час назад
Вечная проблема. От дьявола...
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6k
Allmaster 5 минут назад
Ладно сам дурак, так втройне что людей за собой потащил...
И если то правда, что из за того, что своему ребенку хату зажал... хз, я подоплеки не знаю.
Найти мужество застрелится это по мне так нормально. Я, учитывая свой возраст боюсь плохой смерти, когда стану овощем, с ясной головой.
Это кабала для родных, и трата всех ресурсов на по сути безнадежное дело. Надежда да. Но есть и трезвый расчет.
А вот в здравом уме, стрелять по невиновным, увы.
Мама меня так воспитала, думаю что правильно.
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243
Sergius SPb 13 минут назад
Крымск, стрельба....символично.
Наверное из силовиков стрелок-то?
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1k
Moon24 22 минуты назад
Суд проиграл потому что лживый наглый ублюдок . Не смог доказать свою правоту , сиди сопи в дырочку
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2k
Ал 39 минут назад
"Убитый там мужчина пытался вступиться за женщину"
Как-то странно звучит.
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8k
Борис Карабанов 53 минуты назад
Вывод: надо ужесточить, а лучше полностью запретить, оборот гражданского оружия.
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32k
Fat Lynx Час назад
Все беды из-за баб и дураков.
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17k
Михаил Час назад
тупая баба решила отжать у мужика его хату - тупой суд пошел на встречу
результат 4 трупа - Бабы подолжайте грабить мужиков - их много
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3k
Трям Час назад
"Убитый там мужчина пытался вступиться за женщину..."
Русский не родной, или школу прогуливало?
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53k
noName Час назад
Ужас...
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