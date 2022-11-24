В Крымске мужчина открыл стрельбу - есть жертвы

Жиров проиграл суд своей экс-супруге Галине и сыну Юрию - по его словам жена купила сыну квартиру перед разводом на его деньги. Он потребовал вернуть жилплощадь. Дело тянулось три года и сегодня суд ему отказал. После вынесения решения суда он стал с угрозами преследовать женщину.

2022-11-24T20:14:01+03:00