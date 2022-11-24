В Крымске мужчина открыл стрельбу - есть жертвы

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Выстрелы прозвучали не только в торговом центре, но и на улице города.
"Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, сообщает, что в результате стрельбы двое сотрудников торгового центра и один прохожий получили смертельные ранения.
(осторожно, ненормативная лексика)
Стрелком оказался мужчина 1956 года рождения. После стрельбы по людям он покончил с собой.
Телеграм-каналы сообщают, что стрелка зовут Владимир Жиров.
Стрелком оказался мужчина 1956 года рождения. После стрельбы по людям он покончил с собой.
Телеграм-каналы сообщают, что стрелка зовут Владимир Жиров.
Жиров проиграл суд своей экс-супруге Галине и сыну Юрию - по его словам жена купила сыну квартиру перед разводом на его деньги. Он потребовал вернуть жилплощадь. Дело тянулось три года и сегодня суд ему отказал. После вынесения решения суда он стал с угрозами преследовать женщину.
Галина забежала в торговый центр и попросила о помощи. Убитый там мужчина пытался вступиться за женщину...
Осознав, что натворил, Жиров приехал к дому сына и там застрелился.
Осознав, что натворил, Жиров приехал к дому сына и там застрелился.
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И если то правда, что из за того, что своему ребенку хату зажал... хз, я подоплеки не знаю.
Найти мужество застрелится это по мне так нормально. Я, учитывая свой возраст боюсь плохой смерти, когда стану овощем, с ясной головой.
Это кабала для родных, и трата всех ресурсов на по сути безнадежное дело. Надежда да. Но есть и трезвый расчет.
А вот в здравом уме, стрелять по невиновным, увы.
Мама меня так воспитала, думаю что правильно.
Наверное из силовиков стрелок-то?
Как-то странно звучит.
В Америке, мертвецы, сенаторами становятся.
А тут - благое дело.
_______
А если серьёзно.
Он - Герой!
Если это его сын, тогда всё это вообще лютая дичь. Если не его - тоже дичь, но так по крайней мере появляется логика в его действиях.
И вилок!
И ложек, на всякий случай!
Бытовой нож - непобедимый и недосягаемый рекордсмен среди орудий убийства.
А ни как не охотничье ружьё.
результат 4 трупа - Бабы подолжайте грабить мужиков - их много
Самый разумный вариант - пару случайных прохожих убить.
Жена убийцы не была ответчиком по делу. Истец направил его против сына, жена являлась третьей стороной спора. Исходя из того, что пишут в сети, бувшие муж и жена увлеченно судились друг с другом без заметных успехов.
Русский не родной, или школу прогуливало?