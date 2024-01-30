Родители отобрали у неё жизнь

Лейси сидела на диване и когда медики подошли поближе, то долго не могли поверить в то, что видят: девушка сидела в собственных фекалиях, частично провалившись в диванную дыру. Создалось ощущение, что она просто не вставала с него месяцами, если не годами и просто вросла в диван. Врачи констатировали смерть и по данным экспертизы женщина скончалась от 24 до 48 часов назад.

Полиция, приехавшая вслед за парамедиками, поняла, что с известной в городе семьёй Флетчер, им предстоит долгий разговор. Коронер Юэлл Бикхем позже рассказывал, что после встречи с Лейси не мог нормально есть неделю и постоянно плакал. И это несмотря на то, что он на своём веку повидал достаточно мест преступлений.