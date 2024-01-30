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Родители отобрали у неё жизнь

Родители отобрали у неё жизнь

Автор:
30 января 2024 18:46
Сообщество : Криминал
Метки: Жизнь   дети   интересное   история   новости   отношения   преступление   родители   
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В начале января 2022 года сотрудники скорой помощи Луизианы получили вызов к 36-летней Лейси Флетчер. В службу позвонили родители женщины, с которыми она жила в одном доме.

Лейси сидела на диване и когда медики подошли поближе, то долго не могли поверить в то, что видят: девушка сидела в собственных фекалиях, частично провалившись в диванную дыру. Создалось ощущение, что она просто не вставала с него месяцами, если не годами и просто вросла в диван. Врачи констатировали смерть и по данным экспертизы женщина скончалась от 24 до 48 часов назад.

Полиция, приехавшая вслед за парамедиками, поняла, что с известной в городе семьёй Флетчер, им предстоит долгий разговор. Коронер Юэлл Бикхем позже рассказывал, что после встречи с Лейси не мог нормально есть неделю и постоянно плакал. И это несмотря на то, что он на своём веку повидал достаточно мест преступлений.

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Родителей Лейси зовут Клэй и Шейла Флетчер и дочь была их желанным и запланированным ребёнком, появившимся на свет в 1986 году. Девочка росла первые годы точно так же, как и все остальные дети, но позже у Лейси был диагностирован аутизм. При этом, она не отставала от своих одноклассников, занималась спортом и была весьма неглупа и контактна. Да, друзей у неё было немного, всё-таки мир Лейси воспринимала немножко иначе, взрослея чуть позже сверстников, но это не мешало ей оставаться оптимистичным и жизнерадостным ребёнком.

Шейла и Клэй были весьма известными и уважаемыми людьми в городке Слотер, где они жили. Шейла сначала работала помощником прокурора, а затем и вовсе стала мэром города. Клэй работал в благотворительной организации. Пара отличалась особой набожностью и поэтому сначала никто даже не мог поверить, что именно родители довели Лейси до такого ужасного состояния.

Опять же, есть ещё вопрос. В такого рода небольших городках все обычно знают друг друга, а уж особенно соседи. Но никто, даже родственники семьи, не заметили того, что Лейси внезапно исчезла на долгие годы, при том, что она была членом местной религиозной общины и все знали, чья она дочь. Да, кто-то мог спросить что-то вроде "где Лейси", но всех устраивал лаконичный ответ: "все в порядке, спасибо".


Во время допросов Шейла начнёт говорить о том, что у дочери будто бы произошло обострение аутизма и было решено перевести её на домашнее обучение.
По окончании школы у Лейси развился синдром "запертого внутри". Довольно редко встречающаяся форма неврологического состояния, выражающаяся в практически полном параличе. Человек может только двигать глазами, но психически человек остаётся в норме и воспринимает всё так же как и раньше. То есть, если Лейси действительно страдала от такого синдрома, то она больше 10 лет пробыла в полном осознании своего состояния, не получая никакой медицинской помощи, чтобы хоть как-то облегчить свою жизнь, находясь в полной зависимости от родителей.

Флетчеры упорно не признавали своей вины, пытаясь доказать, что помогали Лейси как могли. Но в медкарте девушки не было никаких отметок - после 16 лет только пустые страницы. То есть, получается, что девушка, с будто бы тяжёлой формой аутизма, за два десятка лет не встретилась ни с одним специалистом. В 36 лет она весила всего около 40 кг, тело было испещрено многолетними пролежнями до костей и язвами. Были и ещё свидетельства медиков, но, на случай если вы решили почитать эту историю за едой, лучше их не приводить.

Доктор Юэлл Бикхем пришёл к выводу, что причиной смерти стали следующие факторы: острое голодание, остеомиелит, обездвиженность, образование острых язв, хроническое недоедание и сепсис. Родители вообще не оказывали Лейси никакой помощи долгие годы, а за двое суток до смерти она вообще находилась в полном одиночестве, без пищи и воды, пока Флетчеры гостили в другом штате.

Флетчерам было предъявлено обвинение в убийстве второй степени. Все доказательства, включая фото и видео, были представлены присяжным и суду, а за дверьми всё время, пока длилось заседание, дежурили медицинские работники, на случай, если кому-то станет плохо от увиденного.

Окружной судья, внезапно для всех, сняла обвинения в убийстве с Клея и Шейлы. Она заявила, что формулировка обвинения была формальной и супругов выпустили под залог (600 тысяч долларов на двоих). На данный момент набожные родители всё ещё на свободе.

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Метки: Жизнь   дети   интересное   история   новости   отношения   преступление   родители   
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1  комментарий
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Мария Коненкова 20 минут назад
Доктор Юэлл Бикхем пришёл к выводу, что причиной смерти стали следующие факторы: острое голодание, остеомиелит, обездвиженность, образование острых язв, хроническое недоедание и сепсис.
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Ох уж эти трудности перевода. Острое голодание как причина смерти - это сильно. К тому же сочетающееся с хроническим недоеданием.
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