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Для мужчин разработали противозачаточные таблетки

Для мужчин разработали противозачаточные таблетки (4 фото)

Автор:
23 марта 2022 16:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: интересное   исследования   контрацепция   медицина   мужчины   новости   
161
4
Это далеко не первая попытка разработать безопасные оральные контрацептивы для мужчин, однако ещё ни одно лекарство не прошло клинических испытаний на людях.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересное   исследования   контрацепция   медицина   мужчины   новости   
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3  комментария
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23k
Сибиряк 2 часа назад
А теперь мы его импортозаместим бромом.
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Габит Калыков 11 минут назад
Давно и успешно пользуемся свечами. Двойная польза противозачаточный эффект и смазка.
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