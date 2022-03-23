Для мужчин разработали противозачаточные таблетки

Предыдущие исследования показали, что мыши, генетически отредактированные таким образом, что у них отсутствовал ген RAR-α, не испытывали никаких побочных эффектов, они просто не могли воспроизводить сперму.

"Когда мы перешли к дозе, даже в 100 раз превышающей эффективную дозу, соединение не показало никакой токсичности", - рассказал Номан.

Номан с коллегами передали лицензию на лекарство частной компании YourChoice Therapeutics. Планируется провести испытания на людях уже в конце этого года. Пока нет никаких гарантий, что препарат будет безопасен для людей, однако испытания на мышах дают надежду, что может быть противозачаточные таблетки для мужчин всё-таки будут созданы.