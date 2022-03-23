Для мужчин разработали противозачаточные таблетки

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Это далеко не первая попытка разработать безопасные оральные контрацептивы для мужчин, однако ещё ни одно лекарство не прошло клинических испытаний на людях.
Большинство таких средств основаны на гормонах, а не не гормональные контрацептивы, обычно, имеют меньше побочных эффектов.
Абдулла аль Номан из Миннесотского университета создал не гормональные противозачаточные таблетки, которые, при испытаниях на мышах, эффективно, на 99% предотвращают беременность без побочных эффектов.
Абдулла аль Номан из Миннесотского университета создал не гормональные противозачаточные таблетки, которые, при испытаниях на мышах, эффективно, на 99% предотвращают беременность без побочных эффектов.
Номан каждый день давал самцам мышей дозу молекулы YCT529 в течение четырёх недель. Было обнаружено, что количество мышиных сперматозоидов резко упало. Когда мыши перестали получать дозу молекулы, то через 4-6 недель их сперматозоиды стали воспроизводиться вновь, без каких-либо побочных эффектов.
Команда Номана протестировала больше ста молекул, чтобы идентифицировать кандидата, нацеленного на белок, называемый рецептор ретиноевой кислоты (RAR-α). Ингибирование этого белка блокирует действие ретиноевой кислоты, которая играет важную роль в образовании сперматозоидов и развитии клеток. Блокировка ретиноевой кислоты у самцов мышей привела к их бесплодию.
Предыдущие исследования показали, что мыши, генетически отредактированные таким образом, что у них отсутствовал ген RAR-α, не испытывали никаких побочных эффектов, они просто не могли воспроизводить сперму.
"Когда мы перешли к дозе, даже в 100 раз превышающей эффективную дозу, соединение не показало никакой токсичности", - рассказал Номан.
Номан с коллегами передали лицензию на лекарство частной компании YourChoice Therapeutics. Планируется провести испытания на людях уже в конце этого года. Пока нет никаких гарантий, что препарат будет безопасен для людей, однако испытания на мышах дают надежду, что может быть противозачаточные таблетки для мужчин всё-таки будут созданы.
"Когда мы перешли к дозе, даже в 100 раз превышающей эффективную дозу, соединение не показало никакой токсичности", - рассказал Номан.
Номан с коллегами передали лицензию на лекарство частной компании YourChoice Therapeutics. Планируется провести испытания на людях уже в конце этого года. Пока нет никаких гарантий, что препарат будет безопасен для людей, однако испытания на мышах дают надежду, что может быть противозачаточные таблетки для мужчин всё-таки будут созданы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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