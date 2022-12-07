Свадьба в Средневековье

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Период Средних веков всегда вызывал массу вопросов. Без них не обходятся и обряды по заключению брака.
Совершенно очевидно, что основа любой семьи - это обоюдные чувства друг к другу. В современном мире это обычно следующие факторы: сходства характера, физическое совпадение, желательно равные социальные слои. Но Средневековое общество было несколько другим.
Декрет Грациана и каноническое право утверждали, что девушка, достигшая 12 или 14 лет, может вступить в брак. Для барышень той эпохи это был детородный возраст и этого было достаточно, чтобы вступать в брак. Юноши при этом могли жениться с 16 лет. Естественно, о какой искренности чувств могла идти речь, если оба мало того, что были незрелы, а часто они были просто противны друг другу. Девушкам, как правило, просто навязывали согласие.
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Нежные чувства между потенциальными супругами могли возникнуть позднее и тогда уж за дело брались отцы семейств. У них были свои мотивы: выгодный брачный союз мог дать заметные политические и экономические дивиденды. Буквально, рыночные отношения.
Не аристократические семьи в случае женитьбы соблюдали равенство положений будущих супругов. Без советов друзей и священников подготовку к браку даже и не начинали.
Не аристократические семьи в случае женитьбы соблюдали равенство положений будущих супругов. Без советов друзей и священников подготовку к браку даже и не начинали.
Во время весенних праздников юноша оставлял у дома своей избранницы зелёные ветви или же цветы, которые символизировали принятое решение. Потом шла помолвка и публичные взаимные клятвы. Для того, чтобы все прошло хорошо, нужно было несколько месяцев, когда семьи присматривались друг к другу, искали всяческие изъяны в репутации и материальном положении, оценивали перспективы. Ну и после того, как все стороны были окончательно удовлетворены, наконец переходили к свадьбе.
Это была смесь римских, германских и христианских традиций. Мероприятие было многолюдным и пышным: родственники, друзья, актёры, бродячие музыканты, горы еды и такие же горы подарков. Эти траты могли разорить какого-нибудь венецианского купца 14 века. У итальянцев были даже специальные ограничения на уровень роскоши празднования свадьбы.
Обычно свадебная церемония проходила в доме невесты. Толпа гостей в лучших костюмах и платьях и примечательных головных уборах. В день свадьбы девушка надевала не привычное нам белое платье, а цветное - обычно красного цвета.
Над парой держали венчальное покрывало, а отец передавал руку дочери жениху. Ну и кульминация: свадебные обещания и обмен кольцами. Вот тут сдавать назад уже было невозможно. Священник и нотарий фактически заверяли бракосочетание в присутствии нескольких свидетелей. Потом кортеж ехал в церковь, где принимали обеты и получали благословление. Церковный молебен и все необходимые ритуалы стоили очень дорого.
Над парой держали венчальное покрывало, а отец передавал руку дочери жениху. Ну и кульминация: свадебные обещания и обмен кольцами. Вот тут сдавать назад уже было невозможно. Священник и нотарий фактически заверяли бракосочетание в присутствии нескольких свидетелей. Потом кортеж ехал в церковь, где принимали обеты и получали благословление. Церковный молебен и все необходимые ритуалы стоили очень дорого.
Гульбища шли, публика отрывалась как могла. Ужасно, но до самого окончания церемонии невеста не могла есть ни крошки, а вот жених мог и есть, и пить и вопить песни со своими друзьями. Когда освящали постель, то молодожёнов раздевали женщины, присутствующие на свадьбе. Потом молодым приносили пахучие вина и десерты, которые должны были настроить пару на нужный лад.
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