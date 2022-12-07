Свадьба в Средневековье

Декрет Грациана и каноническое право утверждали, что девушка, достигшая 12 или 14 лет, может вступить в брак. Для барышень той эпохи это был детородный возраст и этого было достаточно, чтобы вступать в брак. Юноши при этом могли жениться с 16 лет. Естественно, о какой искренности чувств могла идти речь, если оба мало того, что были незрелы, а часто они были просто противны друг другу. Девушкам, как правило, просто навязывали согласие.