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Свадьба в Средневековье

Свадьба в Средневековье

Автор:
07 декабря 2022 20:08
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   Средневековья   брак   интересное   отношения   свадьба   традиции   
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Период Средних веков всегда вызывал массу вопросов. Без них не обходятся и обряды по заключению брака.
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Метки: Прошлое   Средневековья   брак   интересное   отношения   свадьба   традиции   
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