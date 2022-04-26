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Невеста из Флориды накормила гостей на свадьбе марихуаной

Невеста из Флориды накормила гостей на свадьбе марихуаной

Автор:
26 апреля 2022 09:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: веселая история   во дает   жизнь в сша   и такое бывает   каннабис   марихуана   невеста   неприятный сюрприз   ну и ну   свадьба   
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День своей свадьбы жительница Флориды по имени Даня Ши Свобода запомнит надолго. Во время вечеринки что-то пошло не так: почти все гости почувствовали сильное недомогание и симптомы отравления каннабисом. Многих пришлось срочно доставить в больницу и приводить в чувство, а виновницу торжества арестовала полиция.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: веселая история   во дает   жизнь в сша   и такое бывает   каннабис   марихуана   невеста   неприятный сюрприз   ну и ну   свадьба   
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1  комментарий
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eutace Минуту назад
оснащение у них конечно крутое. Такие тележки для всего лишь отравившихся. У нас человек бы сам пошел
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