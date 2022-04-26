Невеста из Флориды накормила гостей на свадьбе марихуаной

На кадрах с камеры, снятых полицией, видно, как жениха и невесту допрашивают по поводу произошедшего. Жених, Эндрю Свобода, предположил, что кто-то из гостей привёз свой запас марихуаны и подсыпал её в еду остальным. Полицейские документы описывают свадьбу с участием около 50 гостей, которая началась 19 февраля как праздник, но превратилась в кошмар, как только гости начали есть. После того, как несколько гостей почувствовали себя плохо, на место происшествия были вызваны полицейские округа Семинол. Одному из депутатов сказали, что несколько гостей "возможно, проглотили каннабис через еду, которую подавали на свадьбе". Сначала полицейские столкнулись с женихом и спросили его, давали ли гости согласие и высказывали ли пожелание о том, чтобы еда содержала каннабис. "Услышав вопрос, Эндрю Свобода несколько мгновений смотрел на полицейского Дональда Шварцмана с пустым выражением лица, прежде чем, заикаясь, сказать «нет»," — говорится в ордере на арест. Затем полицейские начали собирать образцы еды и других предметов для тестирования.

2022-04-26T09:00:07+03:00