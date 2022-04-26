Невеста из Флориды накормила гостей на свадьбе марихуаной

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День своей свадьбы жительница Флориды по имени Даня Ши Свобода запомнит надолго. Во время вечеринки что-то пошло не так: почти все гости почувствовали сильное недомогание и симптомы отравления каннабисом. Многих пришлось срочно доставить в больницу и приводить в чувство, а виновницу торжества арестовала полиция.
Даню Ши Свободу обвинили в сговоре с владелицей кейтеринговой компании Джойселин Монтринис Брайант с целью "накачать" гостей на свадьбе наркотиками.
На кадрах с камеры, снятых полицией, видно, как жениха и невесту допрашивают по поводу произошедшего. Жених, Эндрю Свобода, предположил, что кто-то из гостей привёз свой запас марихуаны и подсыпал её в еду остальным.
Полицейские документы описывают свадьбу с участием около 50 гостей, которая началась 19 февраля как праздник, но превратилась в кошмар, как только гости начали есть. После того, как несколько гостей почувствовали себя плохо, на место происшествия были вызваны полицейские округа Семинол. Одному из депутатов сказали, что несколько гостей "возможно, проглотили каннабис через еду, которую подавали на свадьбе".
Сначала полицейские столкнулись с женихом и спросили его, давали ли гости согласие и высказывали ли пожелание о том, чтобы еда содержала каннабис.
"Услышав вопрос, Эндрю Свобода несколько мгновений смотрел на полицейского Дональда Шварцмана с пустым выражением лица, прежде чем, заикаясь, сказать «нет»," — говорится в ордере на арест.
Затем полицейские начали собирать образцы еды и других предметов для тестирования.
Полицейские документы описывают свадьбу с участием около 50 гостей, которая началась 19 февраля как праздник, но превратилась в кошмар, как только гости начали есть. После того, как несколько гостей почувствовали себя плохо, на место происшествия были вызваны полицейские округа Семинол. Одному из депутатов сказали, что несколько гостей "возможно, проглотили каннабис через еду, которую подавали на свадьбе".
Сначала полицейские столкнулись с женихом и спросили его, давали ли гости согласие и высказывали ли пожелание о том, чтобы еда содержала каннабис.
"Услышав вопрос, Эндрю Свобода несколько мгновений смотрел на полицейского Дональда Шварцмана с пустым выражением лица, прежде чем, заикаясь, сказать «нет»," — говорится в ордере на арест.
Затем полицейские начали собирать образцы еды и других предметов для тестирования.
Согласно ордеру на арест, у каждого гостя, заявившего, что он был одурманен наркотиками, тест на каннабис оказался положительным. Все они сказали, что понятия не имели, что еда была "с сюрпризом". Когда они задавали невесте вопрос, не накачала ли она еду наркотиками, она кивала и улыбалась и в целом "вела себя так, как будто сделала им подарок".
По выражению лица невесты видно, что ей на всё наплевать, и к моменту ареста она находилась в дымке травяной эйфории
Кейтеринговая компания Joycelyn's Southern Kitchen уже скрылась с места происшествия, когда прибыла полиция.
Позже полиция выяснила, что имел место сговор Дани Свободы и хозяйки кейтеринговой компании. Марихуану добавляли в оливковое масло. Дамы признались в содеянном. Они отпущены под залог, суд состоится в начале июня.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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