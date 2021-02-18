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35 фотографий о том, что происходит сейчас в замерзшем Техасе

35 фотографий о том, что происходит сейчас в замерзшем Техасе (36 фото)

Автор:
18 февраля 2021 13:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Техас   жизнь в сша   замерзли   зима   и такое бывает   мороз   ну и ну   соцсети знают все   
5045
36
Американский штат Техас борется с холодами, каких не видел последние 30 лет. В последний раз похолодание такого уровня было здесь в 1989 году. Когда температура упала ниже -10 C (14F), электросеть штата вышла из строя, так как не могла удовлетворить спрос на электроэнергию. Начались периодические веерные отключения, в результате чего миллионы людей остались без электричества - на несколько часов и даже дней.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Техас   жизнь в сша   замерзли   зима   и такое бывает   мороз   ну и ну   соцсети знают все   
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29k
KiploksAKS 2 часа назад
Пустячок, а приятно.
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2k
Руслан 4 минуты назад
На седьмой фотке пёс доволен - а с какого Аляскинский Маламут будет недоволен снегу и холоду??? =) У моего соседа на таче такой живёт в вольере и ему пох любой мороз, а вот летом приходится иногда поливать из шланга, ибо тяжко ему в жару.
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1k
Павел 12 минут назад
В Америке полный коллапс! Можно сказать она уже погибла. Как же хорошо, что мы все живем в самой прекрасной и счастливой стране на свете- в России. Люди! Никогда не уезжайте из нашей процветающей страны в этот загнивающий и замерзающий гадюшник, если не хотите жить как они! Слава Путину! Слава Чубайсу!! Мне пора обратно в палату таблетки пить и там передача Соловьева начинается.
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1k
3,14здун-фантаст 17 минут назад
Ссылка youtu.be
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4k
Бу Полчаса назад
Хаха
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2k
Ivan Полчаса назад
Я, москвич, смотрю на них так, как на нас, москвичей смотрят сиберяки...
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2k
Mellivora Ivan Полчаса назад
СибЕряки? Точно москвич или понаехал?
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81k
Viktor Masterkov Ivan Полчаса назад
да не смотрят на вас сибИряки...
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2k
Ivan Mellivora Полчаса назад
Ой, писец, в москве же лучшие школы русского, и все поголовно имеют пятерки в аттестате...Запалился. А за тройбан лишают прописки на веки вечные!
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19k
SerGProS Ivan 6 минут назад
Если бы лишали вас прописок вы бы по 7 языков знали включая родной - московский
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0
Mixa 37 минут назад
Ребяты, помогите, пожалуйста, опознать породу собаки на фото 5!
У меня такая лет 8 живет, подобранная с улицы. Тысячи фотографий просмотрел, но точно такую не нашел. То лапы другие, то шерсть не та. А узнать очень хочется.
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8k
KAUSTIC Mixa Полчаса назад
Я могу ошибаться...но , по моему - дворняга...
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0
Mixa KAUSTIC Полчаса назад
Не исключено, но слишком специфическая. Скорее всего, метис. Только вот кого с кем?
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−131
Егор Егоров 39 минут назад
Очень странно, что мороз - 10 С стал такой проблемой. Но это раз в сто лет. Чего радоваться? Не понимаю. Россия в говне живёт - да ладно, зато в Америке мороз на неделю... Вы убогие!
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5k
Regerald 39 минут назад
Не понимаю злорадства в комментариях. Мёрзнут простые люди, которым, возможно, нет дела до политики вообще. А если и есть - у них не особо спрашивают. Катаклизм ведь и правда неожиданный. Техас - это по широте примерно как Египет. Естественно что у них нет ни утеплённых домов, ни снегоуборочной техники, ни теплоизоляции трубопроводов...
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19k
мистер Конвей Твитти Regerald 19 минут назад
Ну а какой еще повод у кремботов порадоваться временным трудностям штата,ВВП которого больше чем у России со всеми ее ресурсами?
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288
iKrek 42 минуты назад
Хьюстон, у тебя проблема
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 57 минут назад
Ссылка youtu.be
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8k
Ginny ЗА КИБЕРНЕТИКУ 55 минут назад
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23k
Sergey Час назад
А черепашек реально жалко.
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33
Rom Sergey 58 минут назад
Да в супе их согреть можно!
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176
Bammmer Sergey 47 минут назад
Они, конечно, молодцы, что спасают их. Ведь из-за такого похолодания они и погибнуть могут. Но есть одна существенная проблема, электричества у них до сих пор нет, а значит и отогревать их толком нечем.
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2k
Ilya Volodin Sergey 41 минуту назад
Интересно их спасают они же земноводные должны просто в спячку впасть на дне и все, а на суше то они наверное замерзнут. Я конечно тот еще черепаховед.
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23k
Sergey Ilya Volodin Полчаса назад
Черепахи не земноводные, а рептилии, ледяной в воде у них очень мало шансов выжить, а вот на корабле, в трюме даже очень. А вот в ангаре их укрывать нужно.
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260
Борис Колесниченко Час назад
Что делать если начался апокалипсис? Правильно! Спасать черепах!
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26k
Fat Lynx Борис Колесниченко Полчаса назад
Не спасать, а делать запас черепашьего мяса
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2k
Frank Borman Час назад
Ну, вот и дождались сраные американцы ответки за свои санкции. Путин наслал на Америку своего ГРУшника генерала Мороза.
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149k
☭Cheкаво☭ Час назад
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6k
klop 2 часа назад
Интересно у них там их МЧС смс-ки присылает с надвигающими катаклизмами?
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149k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
навальнята любят говорить "за то у них машины крутые(взятые в кредит кстати)", дык они сейчас в этих крутых машинах и ночуют, чтобы согреться

Я бы лично предпочел сейчас в теплом доме ночевать на их месте, чем в крутой тачке)
Но ничего, природа свое возьмет, желаю им чтобы там нынешним летом было плюс 55 по Цельсию.......отогреются хоть.
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7k
Андрей А 2 часа назад
4. "Убираем снег с помощью коробки от ТВ-приставки"

Не хилая такая приставка-50"
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1k
satra 2 часа назад
Расскажите им про "Глобальное потепление", "Возобновляемую энергетику" и "Карбоновый след".
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662
Ловите наркомана! 2 часа назад
Хьюстон, у нас проблемы!
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10k
BWSHARK Ловите наркомана! 2 часа назад
Тут налицо проблемы у самого Хьюстона.
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17k
Андрей Иванов 2 часа назад
Если глобальное потепление продолжится такими же темпами, то мы все позамерзаем нафиг

После морозов в Техасе будет месяц сантехника
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63k
Максим Snork Snorkoff Час назад
Огромная масса пресной воды в первую очередь.. Я на днях уже писал что потепления-похолодания это земной цикл притом потепление всегда вызывает ледниковые периоды малый или большой, которые и вызывает именно таяние полюсов.. Человек вносит такой мизер, что природа его даже не замечает. об этом знают все ученые и все равно продолжается в мире бред про влияние человека.. 1 вулкан может выдать больше чем человечество лет за 20.
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3k
Yurich Snork Snorkoff 51 минуту назад
И поямиком с полюса такой холодный гольфстрим идет в Мексиканский залив? Мимо Мексики и Базилии, Флориды и Луизианы прямиком к Хьюстону...
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74
Shasha Gorin Максим 42 минуты назад
Максим, а легенда про пукающих коров как же?))
То что циклы есть, это понятно. Но как они развиваются, никто не знает.
Мы и погоду на месяц предсказать не можем.
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63k
Максим Shasha Gorin 20 минут назад
насчет не знаем это старая инфа.. Примерные даты циклов есть.. сначала потепление тают шапки, океаны заполняются пресной водой. При полном таяние подъем воды очень существенный.. вон вся европа в свое время была накрыта льдом
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1k
Владимир Теленков Максим 12 минут назад
вот тут, как раз про вулканы и что действительно думают ученые

Ссылка www.youtube.com
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