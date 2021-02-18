35 фотографий о том, что происходит сейчас в замерзшем Техасе

Американский штат Техас борется с холодами, каких не видел последние 30 лет. В последний раз похолодание такого уровня было здесь в 1989 году. Когда температура упала ниже -10 C (14F), электросеть штата вышла из строя, так как не могла удовлетворить спрос на электроэнергию. Начались периодические веерные отключения, в результате чего миллионы людей остались без электричества - на несколько часов и даже дней.

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1. Техасский морской патруль спас 141 морскую черепаху из холодных вод Корабельного канала Браунсвилля и окружающих заливов 0 Источник:

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2. "Мой друг из Техаса поклялся, что никогда не сядет в вертолет после Ирака. Сегодня он нарушил обещание, потому что ему нужно заботиться о пациентах, и это был единственный способ до них добраться" 0 Источник:

3. "Родители выпустили собаку на улицу после снегопада. Это ее следы" 0 Источник:

4. "Убираем снег с помощью коробки от ТВ-приставки" 0 Источник:

5. "Моя собака в восторге от снега!" 0 Источник:

6. "Моя мама в Техасе слепила снежного осьминога и раскрасила его, чтобы принести немного света в темные времена" 0 Источник:

7. "Малькольм всем своим видом показывает, что он любит техасский снег. "Да. Пусть так будет всегда", - думает он" 0 Источник:

8. "Ну хоть кому-то нравится то, что происходит" 0 Источник:

9. "Не знаю, кто обидел принцессу Эльзу из "Холодного сердца", но вы должно перед ней извиниться" 0 Источник:

10. "Вот такой холод у меня в квартире. Я техасец и меня к этому не готовили, конечно. Мне вообще плевать" 0 Источник:

11. "В квартире сейчас минус шесть и электроэнергию не включат, похоже, до утра. Каждый час температура падает еще на градус-два. Хорошо, что у меня есть крутая всесезонная палатка!" 0 Источник:

12. "Оставил кран течь, чтобы трубы не замерзли. Не получилось. Тейлор, Техас" 0 Источник:

13. "24 часа без электричества здесь, в Техасе, но мы впервые видели снег" 0 Источник:

14. "Думаю, я подожду до следующей недели" 0 Источник:

15. Спасение морских черепах на Южном острове Падре (округ Камерон, штат Техас). Спасено уже 1500 черепах... но их нечем согреть 0 Источник:

16. "Оказывается, снежинки действительно выглядят так, как их обычно рисуют. Это правда!" 0 Источник:

17. "Нет электричества, но вчера мне прислали фотографию парня, катавшегося на лыжах у здания Конгресса!" 0 Источник:

18. "Не каждый может похвастать тем, что катался на сноуборде в Техасе" 0 Источник:

19. "Наконец-то в Техасе пошел снег, и единственный местный горнолыжный склон находится под охраной" 0 Источник:

20. "Привет. Меня зовут Иниго Монтойя. Ты убил моего отца. Приготовься умереть" 0 Источник:

21. Техасский лонгхорн в парке Enchanted Rock State, февраль 2021 года. Фредериксбург, Техас 0 Источник:

22. "Я видел немецкие уличные морозильники и решил поделиться своим, из Техаса" 0 Источник:

23. Мороз на День святого Валентина в Хьюстоне в 2021 году 0 Источник:

24. "Не ходите по хайвею, это слишком опасно. Водители могут потерять управление и врезаться в вас" 0 Источник:

25. "Кактус в снегу - это какой-то сюрреализм!" 0 Источник:

26. "Больше суток без электричества. В доме около пяти градусов. Но хоть теплой еды поедим" 0 Источник:

27. "Мне кажется, будто я оказался в триллере "30 дней ночи". Очень красиво, но страшно" 0 Источник:

28. "Обратно в естественную природную среду" 0 Источник:

29. "Зашел в туалет. Реальная фотография из Далласа" 0 Источник:

30. "Мы с 8 утра до 6 вечера провели день в машине, чтобы оставаться в тепле. Заправлялись, ездили перекусить. Добро пожаловать в Хьюстон, также известный как Нарния" 0 Источник:

31. Техасским фермерам сейчас непросто - нужно заботиться и о животных, и о растениях, для которых мороз может быть губителен 0 Источник:

32. "Да, я в Техасе. Да, мы тут не привыкли к большим минусовым температурам. Но я никогда не видел, чтобы наш бассейн начал замерзать" 0 Источник:

33. "Новая Система Зимнего Снегопада испытывает нас на прочность разными способами. Доводя нас до предела. Создавая проблемы, которых мы не ждали, и требуя от нас принятия непростых решений" 0 Источник:

34. "Трудно поверить, что я по-прежнему в Техасе" 0 Источник: