35 фотографий о том, что происходит сейчас в замерзшем Техасе

Американский штат Техас борется с холодами, каких не видел последние 30 лет. В последний раз похолодание такого уровня было здесь в 1989 году. Когда температура упала ниже -10 C (14F), электросеть штата вышла из строя, так как не могла удовлетворить спрос на электроэнергию. Начались периодические веерные отключения, в результате чего миллионы людей остались без электричества - на несколько часов и даже дней.
1. Техасский морской патруль спас 141 морскую черепаху из холодных вод Корабельного канала Браунсвилля и окружающих заливов
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2. "Мой друг из Техаса поклялся, что никогда не сядет в вертолет после Ирака. Сегодня он нарушил обещание, потому что ему нужно заботиться о пациентах, и это был единственный способ до них добраться"
6. "Моя мама в Техасе слепила снежного осьминога и раскрасила его, чтобы принести немного света в темные времена"
7. "Малькольм всем своим видом показывает, что он любит техасский снег. "Да. Пусть так будет всегда", - думает он"
9. "Не знаю, кто обидел принцессу Эльзу из "Холодного сердца", но вы должно перед ней извиниться"
10. "Вот такой холод у меня в квартире. Я техасец и меня к этому не готовили, конечно. Мне вообще плевать"
11. "В квартире сейчас минус шесть и электроэнергию не включат, похоже, до утра. Каждый час температура падает еще на градус-два. Хорошо, что у меня есть крутая всесезонная палатка!"
15. Спасение морских черепах на Южном острове Падре (округ Камерон, штат Техас). Спасено уже 1500 черепах... но их нечем согреть
17. "Нет электричества, но вчера мне прислали фотографию парня, катавшегося на лыжах у здания Конгресса!"
19. "Наконец-то в Техасе пошел снег, и единственный местный горнолыжный склон находится под охраной"
21. Техасский лонгхорн в парке Enchanted Rock State, февраль 2021 года. Фредериксбург, Техас
24. "Не ходите по хайвею, это слишком опасно. Водители могут потерять управление и врезаться в вас"
26. "Больше суток без электричества. В доме около пяти градусов. Но хоть теплой еды поедим"
30. "Мы с 8 утра до 6 вечера провели день в машине, чтобы оставаться в тепле. Заправлялись, ездили перекусить. Добро пожаловать в Хьюстон, также известный как Нарния"
31. Техасским фермерам сейчас непросто - нужно заботиться и о животных, и о растениях, для которых мороз может быть губителен
32. "Да, я в Техасе. Да, мы тут не привыкли к большим минусовым температурам. Но я никогда не видел, чтобы наш бассейн начал замерзать"
33. "Новая Система Зимнего Снегопада испытывает нас на прочность разными способами. Доводя нас до предела. Создавая проблемы, которых мы не ждали, и требуя от нас принятия непростых решений"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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У меня такая лет 8 живет, подобранная с улицы. Тысячи фотографий просмотрел, но точно такую не нашел. То лапы другие, то шерсть не та. А узнать очень хочется.
Я бы лично предпочел сейчас в теплом доме ночевать на их месте, чем в крутой тачке)
Но ничего, природа свое возьмет, желаю им чтобы там нынешним летом было плюс 55 по Цельсию.......отогреются хоть.
Не хилая такая приставка-50"
После морозов в Техасе будет месяц сантехника
То что циклы есть, это понятно. Но как они развиваются, никто не знает.
Мы и погоду на месяц предсказать не можем.