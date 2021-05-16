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В США поймали чернокожего грабителя, который маскировался под белого

В США поймали чернокожего грабителя, который маскировался под белого (4 фото + 1 видео)

Автор:
16 мая 2021 11:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: во дает   жизнь в сша   и такое бывает   маскировка   нарочно не придумаешь   нарочно не придумаешь. история из жизни   хитрый план   
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Полицейское управление Беверли-Хиллз сообщило об аресте 30-летнего Рокима Проуэлла, который совершил серию краж со взломом в районе Лос-Анджелеса. Мужчина использовал реалистичную силиконовую маску и парик с шапкой каштановых волос, чтобы "закосить" под белого парня. И довольно долго этот трюк срабатывал.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: во дает   жизнь в сша   и такое бывает   маскировка   нарочно не придумаешь   нарочно не придумаешь. история из жизни   хитрый план   
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9  комментариев
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12k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"В США поймали чернокожего грабителя, который маскировался под белого"
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Так сказать, решил воспользоваться Искусственным интеллектом
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202k
Барон Мюнхгаузен 17 минут назад
А как же BLM??
Предатель....
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895
Бендер Сгибатель Родригес Полчаса назад
А если бы белый косил под негра, ему бы помимо основной статьи грозил расстрел из зенитки за расизм: белый подставляет негров, как так! Двойные стандарты.
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1k
💰красава💰 53 минуты назад
Надо было вот так одеться.

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16k
196
WhiteStar 56 минут назад
Да он чёртов гений!!!
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Sam Час назад
пацан к успеху шёл! не фартануло...
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64k
Максим Час назад
Грязный расист. WLM!!!
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Комментарий удален. Причина: флуд
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