"В США поймали чернокожего грабителя, который маскировался под белого"

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Полицейское управление Беверли-Хиллз сообщило об аресте 30-летнего Рокима Проуэлла, который совершил серию краж со взломом в районе Лос-Анджелеса. Мужчина использовал реалистичную силиконовую маску и парик с шапкой каштановых волос, чтобы "закосить" под белого парня. И довольно долго этот трюк срабатывал.
Но в конце концов офицеры, расследующие серию краж со взломом в богатом пригороде, заметили, что на записях с камер видеонаблюдения рот подозреваемого всегда открыт. И поняли, что на грабителе маска.
Попался Проуэлл 2 мая во время дорожной проверки. В его машине была найдена и маска, и другие предметы, связывавшие его с ограблениями. По словами полицейских, даже номерные знаки на его машине - и те было ворованными. Во время обыска в его доме нашли целый склад краденого, - надо полагать, дело было поставлено на широкую ногу.
Теперь следователи Беверли-Хиллз работают с детективами Департамента полиции Лос-Анджелеса и властями Ньюпорт-Бич, чтобы определить, связан ли задержанный с ограблениями в этих городах.
Уже известно, что этот человек причастен к более чем 30 кражам со взломом в районе Лос-Анджелеса. Он предстанет перед судом 25 мая.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: во дает жизнь в сша и такое бывает маскировка нарочно не придумаешь нарочно не придумаешь. история из жизни хитрый план
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