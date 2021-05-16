"В США поймали чернокожего грабителя, который маскировался под белого"

Попался Проуэлл 2 мая во время дорожной проверки. В его машине была найдена и маска, и другие предметы, связывавшие его с ограблениями. По словами полицейских, даже номерные знаки на его машине - и те было ворованными. Во время обыска в его доме нашли целый склад краденого, - надо полагать, дело было поставлено на широкую ногу.