23-летняя девица выдавала себя за школьницу, чтобы совращать подростков

Во Флориде (США) арестована 23-летняя девушка. Она знакомилась в Интернете с мальчиками 12-15 лет, выдавая себя за их ровесницу, занималась с ними сексом и отправляла откровенные видео. Возраст согласия во Флориде — 18 лет.
Первый раз жительницу Тампы Алиссу Энн Зингер арестовали в ноябре прошлого года, инкриминировав ей совершение более 30 половых актов с 12-летним учеником из средней школы. При знакомстве с подростком Алисса рассказала складную историю о том, что ей 14 лет и она находится на домашнем обучении.
В судебных документах говорится, что Зингер отказалась от права на предъявление обвинения и не признала себя виновной. Она была освобождена из тюрьмы Ориент-Роуд 24 ноября, в день своего ареста, и внесла залог в размере 7500 долларов по каждому обвинению в совершении тяжкого преступления второй степени.
Зингер и ее жертва познакомились через Snapchat в конце мая 2023 года. До их разрыва в сентябре 12-летний мальчик полагал, что его крутой «подружке» 14 лет. Полиция узнала об их отношениях в октябре.
На прошлой неделе девушку вновь арестовали и предъявили дополнительные обвинения в преступлениях на сексуальной почве: объявились еще четыре подростка в возрасте от 12 до 15 лет, которые заявили, что стали ее жертвами.
По словам пострадавших, все они были уверены, что общаются с 14-летней девочкой. Но то, что эта девочка постоянно шлёт им порнографические видео, видимо, их несколько насторожило.
Алиссе Зингер были предъявлены обвинения по двум пунктам в развратных действиях и пяти пунктам в развратных приставаниях к жертвам в возрасте от 12 до 15 лет. Возраст согласия во Флориде составляет 18 лет.
«Тревожно и неприятно видеть, как взрослый человек пользуется ребенком и домогается его, — заявил шеф Ли Беркоу из полицейского управления Тампы. — Всем, кто мог стать жертвой Зингер, мы советуем обратиться к нам. Полицейский департамент Тампы поддержит вас и постарается, чтобы такая хищница, как Зингер, больше не смогла причинить вред вам или кому-нибудь еще».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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