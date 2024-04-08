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23-летняя девица выдавала себя за школьницу, чтобы совращать подростков

23-летняя девица выдавала себя за школьницу, чтобы совращать подростков

Автор:
08 апреля 2024 12:23
Сообщество : Жизнь в США
Метки: жизнь в сша   и такое бывает   ну и ну   преступление и наказание   преступница   совращение   совращение малолетних   совращение несовершеннолетних   
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Во Флориде (США) арестована 23-летняя девушка. Она знакомилась в Интернете с мальчиками 12-15 лет, выдавая себя за их ровесницу, занималась с ними сексом и отправляла откровенные видео. Возраст согласия во Флориде — 18 лет.


Первый раз жительницу Тампы Алиссу Энн Зингер арестовали в ноябре прошлого года, инкриминировав ей совершение более 30 половых актов с 12-летним учеником из средней школы. При знакомстве с подростком Алисса рассказала складную историю о том, что ей 14 лет и она находится на домашнем обучении.

В судебных документах говорится, что Зингер отказалась от права на предъявление обвинения и не признала себя виновной. Она была освобождена из тюрьмы Ориент-Роуд 24 ноября, в день своего ареста, и внесла залог в размере 7500 долларов по каждому обвинению в совершении тяжкого преступления второй степени.



Зингер и ее жертва познакомились через Snapchat в конце мая 2023 года. До их разрыва в сентябре 12-летний мальчик полагал, что его крутой «подружке» 14 лет. Полиция узнала об их отношениях в октябре.

На прошлой неделе девушку вновь арестовали и предъявили дополнительные обвинения в преступлениях на сексуальной почве: объявились еще четыре подростка в возрасте от 12 до 15 лет, которые заявили, что стали ее жертвами.

По словам пострадавших, все они были уверены, что общаются с 14-летней девочкой. Но то, что эта девочка постоянно шлёт им порнографические видео, видимо, их несколько насторожило.


Алиссе Зингер были предъявлены обвинения по двум пунктам в развратных действиях и пяти пунктам в развратных приставаниях к жертвам в возрасте от 12 до 15 лет. Возраст согласия во Флориде составляет 18 лет.

«Тревожно и неприятно видеть, как взрослый человек пользуется ребенком и домогается его, — заявил шеф Ли Беркоу из полицейского управления Тампы. — Всем, кто мог стать жертвой Зингер, мы советуем обратиться к нам. Полицейский департамент Тампы поддержит вас и постарается, чтобы такая хищница, как Зингер, больше не смогла причинить вред вам или кому-нибудь еще».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жизнь в сша   и такое бывает   ну и ну   преступление и наказание   преступница   совращение   совращение малолетних   совращение несовершеннолетних   
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14  комментариев
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899
Quantimus 44 минуты назад
Чуть не каждый день из США новости подобного рода - учительницы и просто обычные женщины с несовершеннолетними спят... У меня ощущение, что они там доборолись со "белыми, цисгендерными спермотанками" до того, что взрослые мужики от них шарахаются, вот и совращают мелких, пока те ещё не стали прошаренными.
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13k
butata 2 минуты назад
Отдайте мне её на перевоспитание
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1k
Alexandr 6 минут назад
Святая женщина.
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1k
Дмитрий Богданов 6 минут назад
Эх не встретилась мне такая в мои 14 лет...
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3k
константин 8 минут назад
зачем в цепи заковали?JОбучала парней не быть геями
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3k
Rom 12 минут назад
Офигеть, КАКОЙ ВРЕД она причинила пацанам ))) А жопка у нее очень даже ничего )
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15k
Yorge 16 минут назад
на кол её
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16k
Ёшкин кот Полчаса назад
На заднем плане потерпевшие, так понимаю, сидят
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3k
kca-opa Полчаса назад
Спала-бы с девочками, обошлось-бы устным взысканием, а раз с противоположным полом - посадят, и возраст тут вторичен
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5
PPP... 43 минуты назад
Что за дети пошли, я в свои 14 мог только мечтать о таком.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1776 постов (1693 в горячем)

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