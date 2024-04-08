23-летняя девица выдавала себя за школьницу, чтобы совращать подростков

Алиссе Зингер были предъявлены обвинения по двум пунктам в развратных действиях и пяти пунктам в развратных приставаниях к жертвам в возрасте от 12 до 15 лет. Возраст согласия во Флориде составляет 18 лет.



«Тревожно и неприятно видеть, как взрослый человек пользуется ребенком и домогается его, — заявил шеф Ли Беркоу из полицейского управления Тампы. — Всем, кто мог стать жертвой Зингер, мы советуем обратиться к нам. Полицейский департамент Тампы поддержит вас и постарается, чтобы такая хищница, как Зингер, больше не смогла причинить вред вам или кому-нибудь еще».