30 неприятных открытий, сделанных после переезда в новый дом

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Эти люди были счастливы переехать в дом своей мечты. Но по прибытии радость омрачили необычные и странные находки - от жутковатой детской коляски в дальнем углу чердака до леденящей кровь куклы, которую можно снимать в фильме ужасов, или потайного бункера. Да... о некоторых секретах лучше не знать.
1. "В новом доме, который купили мои родители, есть секретная комната, спрятанная под лестницей"
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2. "Я подрядчик. Купили заброшенный дом под ремонт. Вот это было в подвальном санузле. Что за хрень?"
3. "Нашел жуткую комнату в потайном месте в моем новом доме"
Там находился сейф, портфель (с деньгами разных стран и происхождения, часами, кольцами), стопка таинственных видеокассет (на одной из них было написано "Нет, нет, нет") и записка, в которой говорилось "спаси себя".
5. "Только что снял новую квартиру. Предыдущий жилец оставил настенное зеркало - и грязный секрет"
6. "Купил старый дом (1913 г.) и решил сделать патио. Когда копал землю, нашел кости и этот медальон"
На нем написано: "Я католик. Если со мной произойдет несчастный случай, сообщите священнику". Сообщил о находке в полицию, кости отправили на экспертизу, ждем ответа, кому они принадлежали - человеку или животному.
10. "На чердаке дома, куда я переехал, есть вот такая комната. Похожа на одиночную камеру. Уверен, что ничего хорошего в ней не происходило"
11. "Мои родители переехали в новый дом. На потолке в одной из комнат вот такая надпись: "Я под кроватью". Я знаю, в какой комнате ни за что не стану спать"
16. "Женщина из Нью-Йорка почувствовала таинственный воздушный поток, исходящий из зеркала в ванной, и обнаружила за зеркалом целую квартиру"
17. "Выяснилось, что в доме, в котором мы живем, внизу есть бункер. Мне удалось втиснуть телефон в одну из дверных щелей, чтобы сделать этот жуткий снимок"
18. "Помог другу переехать на новое место. На следующий день они нашли под крыльцом 37 клоунов"
20. "Я только что переехал в новую квартиру и сделал большое открытие. В полу есть дверь, ведущая в подвал"
21. "Переехал в новый дом. Не знаете, зачем на заднем дворе этот камень с надписью "Жена"?
24. "Просверленная дырка из мастерской предыдущего хозяина в гостевую ванную комнату. Когда я это увидел, то просто опешил"
26. "Мы с друзьями переехали в новый дом. Нашел шкаф, полный вырезок с куклами. Это само по себе довольно жутко, но меркнет по сравнению с рисунком в шкафу"
28. "Нашел за листом фанеры секретную комнату в своем новом доме, а в ней боеприпасы, оружие и гранаты"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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