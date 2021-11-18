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Сообщество Удивительное рядом 219 постов • 34 подписчика подписаться
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30 неприятных открытий, сделанных после переезда в новый дом

30 неприятных открытий, сделанных после переезда в новый дом (31 фото)

Автор:
18 ноября 2021 12:04
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: и такое бывает   крипота   неожиданно   неожиданности   неприятные неожиданности   неприятный сюрприз   ну и ну   
808
31
Эти люди были счастливы переехать в дом своей мечты. Но по прибытии радость омрачили необычные и странные находки - от жутковатой детской коляски в дальнем углу чердака до леденящей кровь куклы, которую можно снимать в фильме ужасов, или потайного бункера. Да... о некоторых секретах лучше не знать.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: и такое бывает   крипота   неожиданно   неожиданности   неприятные неожиданности   неприятный сюрприз   ну и ну   
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6  комментариев
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4k
livaneth 52 минуты назад
Купили квартиру а через год вышел из тюрьмы неучтенный наследник.
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4k
Вячеслав 8 минут назад
Нашел деньги, кольца, часы... Какое неприятное открытие, аж капец!
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2k
Pechenegiatakuyt Полчаса назад
Какие трогательные истории........
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37k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Клоуны, пауки, куклы просто мой самый сильный страх!
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3k
Виталий Касандров Полчаса назад
Буду продавать дом напишу что нибудь в подвале на старославянском или латыни, типа сик транзит глория мунди и отпечатки ладони в красной краске. Пущай пугаются.
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200
Шурман 58 минут назад
Описания класс , Гугл где то нервно курит , может быть не бункер а бойлерная ?:) у меня в гараже на -1 еще хуже будет
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