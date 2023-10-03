Продавщица фастфуда выстрелила в клиента, который пожаловался на неполный заказ

Эта история произошла в марте 2021 года в Хьюстоне (штат Техас, США). Клиент кафе быстрого питания обратился к сотруднице, работающей на выдаче еды, с претензией: он заказывал картошку фри, а ему её забыли положить. Обычное дело? Да, если бы всё не закончилось стрельбой.
На видеозаписи запечатлен момент, когда сотрудница фастфуда сначала ссорится с клиентом и что-то объясняет ему, размахивая руками, затем начинает швырять в окошко раздачи все, что попалось ей под руки, а после этого просто достает пистолет и стреляет. Вслед отъезжающей машине.
Энтони Рамос из Флориды находился в Хьюстоне по работе. В тот день к нему прилетели его беременная жена и шестилетняя дочь. Он забрал их вечером из аэропорта и они решили заехать в ресторан быстрого питания Jack-in-the-Box по дороге, чтобы заказать комплексный обед. Об этом заявил Рамос в судебном иске, поданном в прошлом году.
В документе говорится, что Рамос около 23:30 обратился к сотруднику заведения по поводу того, что в выданном ему заказе не хватало картофеля фри. Рамос с семьей находился в машине (он на водительском сиденье) и попросил сотрудницу, которая стояла на выдаче, Алоннию Фантазию Форд, поговорить с менеджером по поводу недостающей еды (кстати, весь заказ стоил 12,99 долларов).
В ответ женщина начала ругаться на истцов и кричать: «Убирайтесь вон!». Показания истца подтверждает запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как Алонния Форд размахивает руками, а чуть позже начинает размахивать пистолетом и стрелять из него (примерно в 12:15 ночи).
«В какой-то момент во время спора ответчик Алонния Фантазия Форд бросила кетчуп, лед и другие предметы в истцов, находившихся в машине», — говорится в иске. Затем она направила пистолет на автомобиль и выпустила в него как минимум две пули, причем одним из выстрелов была задета задняя часть автомобиля.
Форд была арестована и обвинена в нападении, но после шестидневного пребывания в тюрьме заключила сделку с прокуратурой. Из судебных документов следует, что она признала себя виновной в покушении на убийство.
«Инцидент настолько потряс семью истца, что Энтони Рамос уволился с работы по контракту в районе Хьюстона и вернулся во Флориду», — говорится в иске. Шестилетняя дочь Рамоса ходит к психологу. В прошлом году Рамос подал в суд на компанию Jack-in-the-Box, утверждая, что заведение быстрого питания проявило халатность и не обеспечило безопасность клиентов.
Адвокат Рэндалл Каллинен сделал официальное заявление, в которое сказал следующее: «Компания Jack-in-the-Box должна провести проверку данных сотрудников, чтобы не подвергать своих клиентов опасности быть убитыми».
Алонния Форд также фигурирует в иске, требующем «денежной компенсации на сумму более 250 000 долларов, но не более 1 000 000 долларов». Судебный процесс еще продолжается и компания Jack-in-the-Box с осторожностью комментирует инцидент, но признает, что в курсе произошедшего и принимает все меры по обеспечению безопасности в своих ресторанах.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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