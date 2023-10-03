Продавщица фастфуда выстрелила в клиента, который пожаловался на неполный заказ

Энтони Рамос из Флориды находился в Хьюстоне по работе. В тот день к нему прилетели его беременная жена и шестилетняя дочь. Он забрал их вечером из аэропорта и они решили заехать в ресторан быстрого питания Jack-in-the-Box по дороге, чтобы заказать комплексный обед. Об этом заявил Рамос в судебном иске, поданном в прошлом году.

В документе говорится, что Рамос около 23:30 обратился к сотруднику заведения по поводу того, что в выданном ему заказе не хватало картофеля фри. Рамос с семьей находился в машине (он на водительском сиденье) и попросил сотрудницу, которая стояла на выдаче, Алоннию Фантазию Форд, поговорить с менеджером по поводу недостающей еды (кстати, весь заказ стоил 12,99 долларов).

В ответ женщина начала ругаться на истцов и кричать: «Убирайтесь вон!». Показания истца подтверждает запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как Алонния Форд размахивает руками, а чуть позже начинает размахивать пистолетом и стрелять из него (примерно в 12:15 ночи).