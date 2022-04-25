FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5747 постов • 723 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Ксения Анатольевна обзавелась многомиллионной недвижимостью в Дубае

Ксения Анатольевна обзавелась многомиллионной недвижимостью в Дубае

Автор:
25 апреля 2022 12:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   дубай   квартира   недвижимость   оаэ   отъезд   покупка   собчак   
2810
3

Ксения Собчак приобрела в собственность квартиру в ОАЭ (Дубай). По сообщению Starhit, сделку купли-продажи зарегистрировали около месяца назад, а недвижимость, сменившая владельца, по самым скромным расчётам оценивается в несколько десятков миллионов.

Элитная квартира площадью 120 квадратов расположена в жилом комплексе St. Regis Residences. Из окон открывается дивный вид на небоскрёб Бурдж-Халифа. На территории комплекса имеется полноценная социальная инфраструктура, в число объектов которой входят бассейны, заведения общепита, спортивные и фитнес-центры, детские игровые зоны. Стоимость квартиры составляет около 60-62 млн рублей.


×
×

Как пояснил в комментариях Starhit адвокат А. Л. Карабанов, нюансы действующего в Эмиратах законодательства таковы, что позволяют гражданам РФ покупать в стране недвижимость и оформлять её в собственность даже с учётом действующих санкций и валютного регулирования.


«В этом году многие российские знаменитости и бизнесмены решили приобрести недвижимость в ОАЭ и перевести свои офисы в данный регион. Через аккредитованные у застройщика российские юридические компании сделки купли-продажи недвижимости возможно проводить даже дистанционно», – подчеркнул Карабанов.

Вероятно, средства для приобретения недвижимости за рубежом телеведущая получила от продажи собственной московской квартиры.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Россия   дубай   квартира   недвижимость   оаэ   отъезд   покупка   собчак   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Денис 3 часа назад
Судя по количеству бабла у лошади , можно судить по количеству дебилов , благодаря которым эта откровенно бездарная, не чурающаяся любого дерьма и делающая на этом дерьме хайп, прощелыга , настригла такое количество валюты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
Василенко Татьяна 22 минуты назад
Видимо, славбогу, возвращаться не планирует. Вот и замечательно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
М Rus77 Полчаса назад
Уберите эту мерзоту из лент!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 47 минут назад
Демократические принципы не мешают жить в Дубае да?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Злодей Час назад
И это говно хотело стать президентом....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
alex Час назад
наигогокала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Andy 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Вася 3 часа назад
да ладно чотам, всё как у золушки, если есть крёстная это канеш круто, карета туфли платье, а вот ежели крёстный, так это уже вам не тут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Frank Borman 3 часа назад
Зарабатывать то надо. А в Дубае бывает много богатых людей - нефтяные шейхи, богатые арабы, олигархи саудовцы. Так что Ксюша теперь будет принимать клиентов в собственной квартире.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31671



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как «Ариэль» сыграли русскую песню в ритме диско — и сняли клип, ужаснувший басистов всей страны
Как «Ариэль» сыграли русскую песню в ритме диско — и сняли клип, ужаснувший басистов...
Почему китайцы и корейцы не любят японцев, а весь остальной мир ими восхищается?
Почему китайцы и корейцы не любят японцев, а весь остальной мир ими восхищается?
События на Украине 24- 25 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 24- 25 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Лихач на «Приоре» устроил массовое ДТП в Нижнекамске
Авария дня. Лихач на «Приоре» устроил массовое ДТП в Нижнекамске
В Ижевске напротив центральной мечети таксист сбил девушку
В Ижевске напротив центральной мечети таксист сбил девушку
«Действенный» метод отомстить бывшему (4 фото)
«Действенный» метод отомстить бывшему (4 фото)
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
А по приходу домой слушаем сказочку " Протри поросёнка

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#история#Россия#прикол#Приколы#позитив#Китай#добро#Разное#фильм
#фото#люди#факты#в мире#мир#СССР#новости#кино#подборка#Украина
#Юмор#картинки#фотографии#страна#животные#Ватермарк#Жизнь#США#работа#Япония
Коттедж в многоэтажном доме: в Тюмени за 53 млн продают трехуровневую квартиру с гаражом внутри Коттедж в многоэтажном доме: в Тюмени за 53 млн продают трехуровневую квартиру с гаражом внутри Собчак продала столичную квартиру за 800 млн рублей Собчак продала столичную квартиру за 800 млн рублей Фото, которые демонстрируют запредельный уровень жизни в Дубае Фото, которые демонстрируют запредельный уровень жизни в Дубае Американцы возмущены ростом цен на бензин Американцы возмущены ростом цен на бензин Как выглядит павильон России на выставке Dubai Expo 2020 Как выглядит павильон России на выставке Dubai Expo 2020

На что жалуетесь?

Вернуться