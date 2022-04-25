Ксения Анатольевна обзавелась многомиллионной недвижимостью в Дубае

Ксения Собчак приобрела в собственность квартиру в ОАЭ (Дубай). По сообщению Starhit, сделку купли-продажи зарегистрировали около месяца назад, а недвижимость, сменившая владельца, по самым скромным расчётам оценивается в несколько десятков миллионов.
Элитная квартира площадью 120 квадратов расположена в жилом комплексе St. Regis Residences. Из окон открывается дивный вид на небоскрёб Бурдж-Халифа. На территории комплекса имеется полноценная социальная инфраструктура, в число объектов которой входят бассейны, заведения общепита, спортивные и фитнес-центры, детские игровые зоны. Стоимость квартиры составляет около 60-62 млн рублей.
Как пояснил в комментариях Starhit адвокат А. Л. Карабанов, нюансы действующего в Эмиратах законодательства таковы, что позволяют гражданам РФ покупать в стране недвижимость и оформлять её в собственность даже с учётом действующих санкций и валютного регулирования.
«В этом году многие российские знаменитости и бизнесмены решили приобрести недвижимость в ОАЭ и перевести свои офисы в данный регион. Через аккредитованные у застройщика российские юридические компании сделки купли-продажи недвижимости возможно проводить даже дистанционно», – подчеркнул Карабанов.
Вероятно, средства для приобретения недвижимости за рубежом телеведущая получила от продажи собственной московской квартиры.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Американцы возмущены ростом цен на бензин
- Фото, которые демонстрируют запредельный уровень жизни в Дубае
- Коттедж в многоэтажном доме: в Тюмени за 53 млн продают трехуровневую квартиру с гаражом внутри
- В Дубае построили огромный бассейн для дайвинга с "затонувшим городом"
- Как выглядит павильон России на выставке Dubai Expo 2020