Крупный штраф и запрет на въезд: в Дубае "гоняют" иноагентов

Дело в том, что в солнечном ОАЭ действует закон о равенстве наций и является он одним из фундаментальных принципов страны.
Но кто же будет смотреть на какие-то там законы, когда на кону выступления и маячат гонорары. Вот только одно не учитывают опальные артисты, что записи с концертов очень внимательно проверяет местный госорган DTCM (этакий аналог Роскомнадзора).
11 января в клубе Agenda прошла вечеринка, на которой иноагент Омиксирон (Мирон Федоров*) наговорил всякого нехорошего. После того как DTCM материалы с концерта посмотрели и несколько опешили, от того как лихо артист разжигал межнациональную рознь. Запись мероприятия продолжают изучать. Федорову грозит приличный штраф и запрет на въезд в страну.
А если вспомнить, как лихо в ОАЭ внесли в "черный список" Моргенштерна (Алишер Моргенштерн*), после его интервью Ксении Собчак, в котором он рассказывал, как легко и просто можно обмануть власть в стране, то шанс выйти "сухим из воды" у Федорова минимален. У Моргена еще бонусом нашли в Дубае неуплаченные налоги и отсутствие лицензии на выступления. После чего его вежливо попросили на территории страны больше не появляться. Собчак же, на свякий случай, заявила, что к депортации никакого отношения не имеет и за язык его никто не тянул.
В прочем к этой парочке можно смело добавить еще двух кадров. Верка Сердючка (Андрей Данилко), хоть и не является иноагентом, но получил тоже по заслугам. Залетел в бан еще в 2022 году на очередном корпоративе. Наговорил всякого и отхватил штраф с запретом на въезд. Кстати, за свое выступление тогда он просил 12 миллионов рублей.
Та же судьба была и у пятого мужа Пугачевой. Иноагент Галкин* в 2023 году получил штраф в 100к дирхам (2,4 млн рублей) за политоту на концертах и корпоративах. Сейчас решается его судьба по поводу возможности выступления в ОАЭ.
Сейчас в Дубае особенно внимательно относятся к выступлениям звезд, чтобы избежать политических инцидентов. С нарушителями поступают следующим образом: если они произносят неприличные высказывания, информация попадает в Департамент по туризму и коммерции (DTCM), затем в департамент полиции по работе с приезжими, и далее — в Службу безопасности. Наказание включает в себя штраф и в некоторых случаях может привести к статусу "невъездной" в страну.
* Внесен в список физлиц-иноагентов решением Минюста РФ.
Источник:
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Для 5-й колонны.
а оказывается надо следить за языком.
особенно в Эмиратах, которые, на минуточку, все до одного "абсолютные монархии". вякнешь что не в кассу - и пять лет в местном зиндане.
или вот в Израиле, они там с арабами воюют, слыхали наверное? так вот, убивать арабов можно, а оскорблять на национальной почве - нет, за это тюрьма.
там вам не тут, осторожнее надо.