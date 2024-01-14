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Крупный штраф и запрет на въезд: в Дубае "гоняют" иноагентов

Крупный штраф и запрет на въезд: в Дубае "гоняют" иноагентов

Автор:
14 января 2024 11:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   Галкин   Дубай   ОАЭ   Омиксирон   запрет на въезд   иноагенты   штрафы   
1772
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Дело в том, что в солнечном ОАЭ действует закон о равенстве наций и является он одним из фундаментальных принципов страны.

Но кто же будет смотреть на какие-то там законы, когда на кону выступления и маячат гонорары. Вот только одно не учитывают опальные артисты, что записи с концертов очень внимательно проверяет местный госорган DTCM (этакий аналог Роскомнадзора).


11 января в клубе Agenda прошла вечеринка, на которой иноагент Омиксирон (Мирон Федоров*) наговорил всякого нехорошего. После того как DTCM материалы с концерта посмотрели и несколько опешили, от того как лихо артист разжигал межнациональную рознь. Запись мероприятия продолжают изучать. Федорову грозит приличный штраф и запрет на въезд в страну.

А если вспомнить, как лихо в ОАЭ внесли в "черный список" Моргенштерна (Алишер Моргенштерн*), после его интервью Ксении Собчак, в котором он рассказывал, как легко и просто можно обмануть власть в стране, то шанс выйти "сухим из воды" у Федорова минимален. У Моргена еще бонусом нашли в Дубае неуплаченные налоги и отсутствие лицензии на выступления. После чего его вежливо попросили на территории страны больше не появляться. Собчак же, на свякий случай, заявила, что к депортации никакого отношения не имеет и за язык его никто не тянул.

В прочем к этой парочке можно смело добавить еще двух кадров. Верка Сердючка (Андрей Данилко), хоть и не является иноагентом, но получил тоже по заслугам. Залетел в бан еще в 2022 году на очередном корпоративе. Наговорил всякого и отхватил штраф с запретом на въезд. Кстати, за свое выступление тогда он просил 12 миллионов рублей.

Та же судьба была и у пятого мужа Пугачевой. Иноагент Галкин* в 2023 году получил штраф в 100к дирхам (2,4 млн рублей) за политоту на концертах и корпоративах. Сейчас решается его судьба по поводу возможности выступления в ОАЭ.

Сейчас в Дубае особенно внимательно относятся к выступлениям звезд, чтобы избежать политических инцидентов. С нарушителями поступают следующим образом: если они произносят неприличные высказывания, информация попадает в Департамент по туризму и коммерции (DTCM), затем в департамент полиции по работе с приезжими, и далее — в Службу безопасности. Наказание включает в себя штраф и в некоторых случаях может привести к статусу "невъездной" в страну.


* Внесен в список физлиц-иноагентов решением Минюста РФ.

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Метки: #моргенштерн   Галкин   Дубай   ОАЭ   Омиксирон   запрет на въезд   иноагенты   штрафы   
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17  комментариев
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14k
gavrosh 48 минут назад
Пускай в амэрику едут.
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2k
Igor Grishaev 4 минуты назад
Что, в ОАЭ так любят педерастов и евреев, что разрешили выступать Галкину?
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61k
Олег 4 минуты назад
А вот меня не оштрафуют в Дубае. Во-первых мне там нечего делать, а во-вторых нужно следить за языком. А этих всех пидрил скоро будут даже из Румынии и Монголии гонять
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23k
сеньор Леонсио 20 минут назад
Зачем такие сложности?!
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2k
КАКАнгел 21 минуту назад
Я бы на их месте и в Саудовскую Аравию не ездил - там правитель широких взглядов - может голову отрубить и сказать что просто забыл предупредить что им не рады, а задним числом закон принять.
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2
Aleksandr 24 минуты назад
Один маленький вопросик: а для кого они там выступают? Скорее всего, для НАШИХ нуворишей типа Сечина, Грефа, новоявленного еврея Чубайса и для многочисленных наших же отдыхающих там. Не думаю, что арабам интересно слушать наших певцов и клоунов.
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6k
hhwost Полчаса назад
привыкли дома болтать всё что ни попадя безнаказанно. как и все мы, впрочем.
а оказывается надо следить за языком.
особенно в Эмиратах, которые, на минуточку, все до одного "абсолютные монархии". вякнешь что не в кассу - и пять лет в местном зиндане.
или вот в Израиле, они там с арабами воюют, слыхали наверное? так вот, убивать арабов можно, а оскорблять на национальной почве - нет, за это тюрьма.
там вам не тут, осторожнее надо.
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10k
MPEG-8 38 минут назад
Из Ксени Собчак журналист так себе.
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2k
Максим Макашев 45 минут назад
даже спокойные арабы стали понимать - КТО НА САМОМ ДЕЛЕ эти п.и.д.о.р.ч.а.т.а
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6k
Alex 52 минуты назад
Так и надо этим ган**нам.
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