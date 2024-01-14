Крупный штраф и запрет на въезд: в Дубае "гоняют" иноагентов

А если вспомнить, как лихо в ОАЭ внесли в "черный список" Моргенштерна (Алишер Моргенштерн*), после его интервью Ксении Собчак, в котором он рассказывал, как легко и просто можно обмануть власть в стране, то шанс выйти "сухим из воды" у Федорова минимален. У Моргена еще бонусом нашли в Дубае неуплаченные налоги и отсутствие лицензии на выступления. После чего его вежливо попросили на территории страны больше не появляться. Собчак же, на свякий случай, заявила, что к депортации никакого отношения не имеет и за язык его никто не тянул.

В прочем к этой парочке можно смело добавить еще двух кадров. Верка Сердючка (Андрей Данилко), хоть и не является иноагентом, но получил тоже по заслугам. Залетел в бан еще в 2022 году на очередном корпоративе. Наговорил всякого и отхватил штраф с запретом на въезд. Кстати, за свое выступление тогда он просил 12 миллионов рублей.