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"Там тоже не мёд". У семьи мэра затопленного Орска нашли квартиру в Дубае

"Там тоже не мёд". У семьи мэра затопленного Орска нашли квартиру в Дубае

Автор:
15 апреля 2024 21:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Василий Козупица   ОАЭ   Орск   мэр   наводнение   недвижимость   сын   
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В сети активно расходится новость о том, что у Николая Козупицы, сына мэра пострадавшего от наводнения города Орска Василия Козупицы, обнаружилась недвижимость в Дубае. Сын мэра с семьей перебрался в ОАЭ осенью 2022 года. Внуки главы Орска, как утверждается, учатся в местных школах по «британской системе».

Cын мэра затопленного города Орска Василия Козупицы Николай около месяца назад приобрел квартиру в жилом комплексе Binghatti Nova, которая может стоить более 33 млн рублей, - сообщает канал "Осторожно Новости".

Фото нового жилья семья Николая, в принципе, не скрывала, открыто выкладывая радость в соцсети. При этом супруга Николая Козупицы также активно публиковала кадры жизни в Саудовской Аравии — там семья оказалась осенью 2022 года, когда в России объявили мобилизацию.

В Дубае внуки Козупицы уже пошли в местные школы и детсады, где обучаются по "британской системе. Также оказалось, что мэр Орска некоторое время возглавлял ЧОП, который был записан на его сына. Совладельцем компании чиновник был до прошлого года.

После того как сенсационная новость пошла гулять по СМИ и ТГ-каналам, мэр Орска Василий Козупица прокомментировал расследование о недвижимости его семьи в Дубае.


По словам Козупицы, его сын Николай живет в Дубае так как его туда пригласили работать. До этого он закончил инженерную специальность и трудился на Сахалине.

Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами. И я этого никогда не скрывал

, — заявил мэр города.

Источник:

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Метки: Василий Козупица   ОАЭ   Орск   мэр   наводнение   недвижимость   сын   
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15  комментариев
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3k
ddp 41 минуту назад
Вот пока у нас у власти те, чьи дети живут в дубаях и чьи внуки учатся заграницей по "британской системе", никакого развития своей страны ожидать не стоит. Зачем этому мэру этот, образно, Орск, если вся его семья и все его будущее в другой стране.
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28k
Андрей 12 минут назад
Ну что такое 33 млн из одного миллиарда, так капля которую никто и не заметит, а у семьи зато квартира будет за бугром
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17
pilot52 20 минут назад
Да не может быть! Никогда такого не было и тут вот... А если серьёзно, то если у мэра города с населением меньше 200 тыс. такое имущество, то что в собственности у остальных глав более крупных поселений?
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147
Alex K 22 минуты назад
и почему всех их так тянет вражеская заграница ? если есть много денег, то и в России можно жить хорошо
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49
Бывалый Трус 37 минут назад
Вот и мыши, которые дамбу прогрызли.
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36k
Teodor 50 минут назад
Страна может гордиться такими гражданами! Внуки мэра получат хорошее образование по британской системе и вернутся работать в Россию на благо нашего общества..!
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49
Бывалый Трус Teodor Полчаса назад
Есть некоторые сомнения, что вернутся. Внуки уже и языка знать не будут.
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33k
Юрьевич 51 минуту назад
Норм... зато дамба за миллиард рублей из говна и палок как оказалось.
Короче, сплошные проблемы... и дамбу снесло и его сын теперь изнывает от жары в своей квартире в Саудовской Аравии...
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20k
Bill 56 минут назад
Дайте этот сайт, где нашли собственников недвижимости в Дубаях.
Может там еще что-то интересное.
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49
Бывалый Трус Bill Полчаса назад
А не побрезгуете? Это явно не kremlin.ru. Такую инфу могут откапать только "враги народа". Официально то у нас коррупции нет.
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17k
GROMOZEKA Час назад
«А у МЭРа порше панамера» (с)
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47k
Alex Ivanov Час назад
"....обнаружилась недвижимость в Дубае. Сын мэра с семьей перебрался в Саудовскую Аравию..." так просто вопрос, а ничего, что это разные страны)))
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14k
Андрей А Час назад
Ну походу у мэра все в шоколаде. Обделался легким испугом
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4k
Тварь Час назад
Из материалов дамбы построена?
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1440 постов (1368 в горячем)
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