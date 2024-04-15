"Там тоже не мёд". У семьи мэра затопленного Орска нашли квартиру в Дубае

Cын мэра затопленного города Орска Василия Козупицы Николай около месяца назад приобрел квартиру в жилом комплексе Binghatti Nova, которая может стоить более 33 млн рублей, - сообщает канал "Осторожно Новости".

Фото нового жилья семья Николая, в принципе, не скрывала, открыто выкладывая радость в соцсети. При этом супруга Николая Козупицы также активно публиковала кадры жизни в Саудовской Аравии — там семья оказалась осенью 2022 года, когда в России объявили мобилизацию.