"Там тоже не мёд". У семьи мэра затопленного Орска нашли квартиру в Дубае

В сети активно расходится новость о том, что у Николая Козупицы, сына мэра пострадавшего от наводнения города Орска Василия Козупицы, обнаружилась недвижимость в Дубае. Сын мэра с семьей перебрался в ОАЭ осенью 2022 года. Внуки главы Орска, как утверждается, учатся в местных школах по «британской системе».
Cын мэра затопленного города Орска Василия Козупицы Николай около месяца назад приобрел квартиру в жилом комплексе Binghatti Nova, которая может стоить более 33 млн рублей, - сообщает канал "Осторожно Новости".
Фото нового жилья семья Николая, в принципе, не скрывала, открыто выкладывая радость в соцсети. При этом супруга Николая Козупицы также активно публиковала кадры жизни в Саудовской Аравии — там семья оказалась осенью 2022 года, когда в России объявили мобилизацию.
В Дубае внуки Козупицы уже пошли в местные школы и детсады, где обучаются по "британской системе. Также оказалось, что мэр Орска некоторое время возглавлял ЧОП, который был записан на его сына. Совладельцем компании чиновник был до прошлого года.
После того как сенсационная новость пошла гулять по СМИ и ТГ-каналам, мэр Орска Василий Козупица прокомментировал расследование о недвижимости его семьи в Дубае.
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По словам Козупицы, его сын Николай живет в Дубае так как его туда пригласили работать. До этого он закончил инженерную специальность и трудился на Сахалине.
Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами. И я этого никогда не скрывал
, — заявил мэр города.
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Короче, сплошные проблемы... и дамбу снесло и его сын теперь изнывает от жары в своей квартире в Саудовской Аравии...
Может там еще что-то интересное.