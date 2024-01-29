Туристу в ОАЭ грозит тюрьма за просьбу не шуметь

75-летний Иэн Маккеллер из Абердиншира, Шотландия, приехал в ОАЭ, чтобы навестить дочь и внучку. Соседи устроили новогоднюю вечеринку, а дочери Иэна рано утром нужно было идти на работу, поэтому они попросили жильцов не шуметь.
75-летний Иэн Маккеллер из Абердиншира, Шотландия, приехал в ОАЭ, чтобы навестить дочь и внучку. Соседи устроили новогоднюю вечеринку, а дочери Иэна рано утром нужно было идти на работу.
Через час после наступления Нового года они написали сообщение с просьбой сделать музыку потише, но она, по их словам, стала только громче. Иэн решил пойти к соседям, взяв с собой малышку, чтобы его дочь могла немного поспать.
Когда никто не открыл дверь, мужчина заметил дорожку, ведущую в сад, где проходила вечеринка. Он спросил соседей, могут ли они перенести празднование в помещение. Гости стали толкать пенсионера и кричать на него, даже выбили из его рук бутылочку внучки. А хозяйка и вовсе "облила его и ребёнка своим напитком".
Иэн назвал её действия "неприемлемыми" и хотел вызвать полицию, но дочь была против, не хотела разжигать конфликт. Неожиданным поворотом событий стало то, что соседка обвинила Иэна в незаконном проникновении на её территорию. Теперь шотландцу грозит срок.
Радха Стирлинг, адвокат и генеральный директор организации Detained in Dubai ("Задержан в Дубае"), сейчас борется за освобождение Иэна. Он объясняет: "В Дубае стандартная практика - подать заявление в полицию, если есть риск, что на вас донесут. Правоохранительные органы, как правило, принимают сторону того, кто первым подал заявление. Так люди, знакомые с дубайским правосудием, манипулируют системой в своих интересах. Обычно иностранцы, оказавшиеся в подобной ситуации, предлагают финансовую компенсацию своему обвинителю. Власти Дубая должны пресечь это вопиющее злоупотребление системой уголовного правосудия".
Эндрю Боуи, член парламента от Западного Абердиншира и Кинкардина, также помогает Маккеллеру. Чиновник обратился в Министерство иностранных дел и передал данные по делу.
Юристы Боуи консультируют семью Маккеллер и оказывают поддержку, а также работают над тем, чтобы Иэн получил необходимую медицинскую помощь.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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