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Туристу в ОАЭ грозит тюрьма за просьбу не шуметь

Туристу в ОАЭ грозит тюрьма за просьбу не шуметь

Автор:
29 января 2024 09:09
Сообщество : Путешествия
Метки: Дубай   ОАЭ   ситуация   срок   турист   шум   
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75-летний Иэн Маккеллер из Абердиншира, Шотландия, приехал в ОАЭ, чтобы навестить дочь и внучку. Соседи устроили новогоднюю вечеринку, а дочери Иэна рано утром нужно было идти на работу, поэтому они попросили жильцов не шуметь.

75-летний Иэн Маккеллер из Абердиншира, Шотландия, приехал в ОАЭ, чтобы навестить дочь и внучку. Соседи устроили новогоднюю вечеринку, а дочери Иэна рано утром нужно было идти на работу.

Через час после наступления Нового года они написали сообщение с просьбой сделать музыку потише, но она, по их словам, стала только громче. Иэн решил пойти к соседям, взяв с собой малышку, чтобы его дочь могла немного поспать.

Когда никто не открыл дверь, мужчина заметил дорожку, ведущую в сад, где проходила вечеринка. Он спросил соседей, могут ли они перенести празднование в помещение. Гости стали толкать пенсионера и кричать на него, даже выбили из его рук бутылочку внучки. А хозяйка и вовсе "облила его и ребёнка своим напитком".

Иэн назвал её действия "неприемлемыми" и хотел вызвать полицию, но дочь была против, не хотела разжигать конфликт. Неожиданным поворотом событий стало то, что соседка обвинила Иэна в незаконном проникновении на её территорию. Теперь шотландцу грозит срок.

Радха Стирлинг, адвокат и генеральный директор организации Detained in Dubai ("Задержан в Дубае"), сейчас борется за освобождение Иэна. Он объясняет: "В Дубае стандартная практика - подать заявление в полицию, если есть риск, что на вас донесут. Правоохранительные органы, как правило, принимают сторону того, кто первым подал заявление. Так люди, знакомые с дубайским правосудием, манипулируют системой в своих интересах. Обычно иностранцы, оказавшиеся в подобной ситуации, предлагают финансовую компенсацию своему обвинителю. Власти Дубая должны пресечь это вопиющее злоупотребление системой уголовного правосудия".

Эндрю Боуи, член парламента от Западного Абердиншира и Кинкардина, также помогает Маккеллеру. Чиновник обратился в Министерство иностранных дел и передал данные по делу.

Юристы Боуи консультируют семью Маккеллер и оказывают поддержку, а также работают над тем, чтобы Иэн получил необходимую медицинскую помощь.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дубай   ОАЭ   ситуация   срок   турист   шум   
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Илья Час назад
Дедуля взял на разборки внучку.... Ну может у них в Шотландии так принято
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