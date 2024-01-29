Туристу в ОАЭ грозит тюрьма за просьбу не шуметь

75-летний Иэн Маккеллер из Абердиншира, Шотландия, приехал в ОАЭ, чтобы навестить дочь и внучку. Соседи устроили новогоднюю вечеринку, а дочери Иэна рано утром нужно было идти на работу.

Через час после наступления Нового года они написали сообщение с просьбой сделать музыку потише, но она, по их словам, стала только громче. Иэн решил пойти к соседям, взяв с собой малышку, чтобы его дочь могла немного поспать.