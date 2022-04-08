Собчак продала столичную квартиру за 800 млн рублей

Журналистка отметила, что по-прежнему увлечена работой:

"Тут от моего имени рассылают какие-то темные и мутные предложения. Друзья мои заветные и не заветные, это не я. Партию не создаю, политической агитацией не занимаюсь, вопросы не решаю, кабанчиком не подскакиваю. Сижу в Москве и пишу сценарии к новостям".