Собчак продала столичную квартиру за 800 млн рублей

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Ещё в начале марта ведущая улетела в Израиль вместе с сыном Платоном. И продает недвижимость в России.
В СМИ просочилась информация, что Собчак продала квартиру, расположенную в Хамовниках, за 800 млн рублей. Которую она зарегистрировала на свое имя только 25 февраля этого года.
4 апреля на нового владельца уже оформлена квартира с двумя машиноместами. Как раз в тот день, когда Собчак вернулась в Россию. Получается, приехала распродавать имущество.
Журналистка отметила, что по-прежнему увлечена работой:
"Тут от моего имени рассылают какие-то темные и мутные предложения. Друзья мои заветные и не заветные, это не я. Партию не создаю, политической агитацией не занимаюсь, вопросы не решаю, кабанчиком не подскакиваю. Сижу в Москве и пишу сценарии к новостям".
"Тут от моего имени рассылают какие-то темные и мутные предложения. Друзья мои заветные и не заветные, это не я. Партию не создаю, политической агитацией не занимаюсь, вопросы не решаю, кабанчиком не подскакиваю. Сижу в Москве и пишу сценарии к новостям".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ограничили вроде 10 000$
А остальное отнять. Ибо нех кормить тварей.
Как что не так, сразу по съ..кам