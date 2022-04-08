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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5691 пост • 719 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Собчак продала столичную квартиру за 800 млн рублей

Собчак продала столичную квартиру за 800 млн рублей (3 фото)

Автор:
08 апреля 2022 20:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Москва   знаменитости   недвижимость   селебрити   слава   собчак   
1405
3
Ещё в начале марта ведущая улетела в Израиль вместе с сыном Платоном. И продает недвижимость в России.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   знаменитости   недвижимость   селебрити   слава   собчак   
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22  комментария
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68k
Viktor 51 минуту назад
Кобыл в России, слава Богу, хватает!
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7k
Trenzel2003 43 секунды назад
Ну продала, а как вывозить собирается?
Ограничили вроде 10 000$
А остальное отнять. Ибо нех кормить тварей.
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4k
Tuskub 2 минуты назад
Неужели страна навсегда избавится от этого семейства??..нет.. тут еще мамка тупорылая осталась..((
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38k
Бабай 3 минуты назад
Да шо им там, в Израиле, мёдом намазано? Добро б евреями были.
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170
Dima Бабай Минуту назад
Так у неё фейс как раз таки весьма кршерный, думаю без примеси дело не обошлось
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17
twincam 7 минут назад
Мерзость предательская!
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123k
DeOrio 9 минут назад
Очередная блевотина на главной, после Макара и Лазаревой даже не сильно удивлён.
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1k
Денис Ануфриев 12 минут назад
ехай наху..й.навсегда
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476
Сергей Головин 14 минут назад
И скатертью дорога.
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2k
Mixan 18 минут назад
Все в Израиль бегут ,хотя эта страна уже давно воюет со всеми соседями..
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1k
tonic_guru Полчаса назад
НУ вот вам и истинное лицо либералов....
Как что не так, сразу по съ..кам
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7k
Владимир Полчаса назад
Иииии Гоу, Гоу, нахер!
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2k
Перче Дрански Полчаса назад
Да всем насрать.
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1k
nikam 43 минуты назад
уё...й чем дальше тем лучше.
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6k
x3matic 47 минут назад
Крестный папа советовал уехать.Времена грядут сложные,а в сложные времена конину едят с удовольствием.
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19k
СергейПименов 48 минут назад
Я б не купил. Сомнительные рабочие там были.
Ссылка www.youtube.com
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roman-delisov 50 минут назад
Ну, на одну лошадь стало меньше. Переживем.
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3k
Frank Borman Час назад
Ой, вей. Вот и Ксюша свалила на историческую родину. Наверное, и мамашу Нерусову возьмет с собой. Негоже двум еврейкам оставаться в агрессивной тоталитарной стране.
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