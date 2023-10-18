Ксения переехала в ОАЭ два года назад и решила там обосноваться окончательно. Недавно девушка продала свою недвижимость в Санкт-Петербурге, но воспользоваться деньгами не успела: ушлая помощница стащила 15 миллионов рублей и скрылась.
Ксения много работала, чтобы обзавестись постоянной клиентурой в Дубае. Следить за сыном ей помогала няня, которую фитнес-тренер нашла через соцсети. Два года помощница присматривала за малышом, и его мать ей доверяла.
Не так давно Ксения слетала в родной Санкт-Петербург, сняла все деньги, которые заработала, накопила и получила от продажи квартиры. Вернувшись в Эмираты, она спрятала наличку и ушла по делам. А когда через пару часов вернулась, заплаканный 6-летний сын сообщил, что няня перерыла всю квартиру, а потом ушла, забрав свои вещи. Обнаружилось, что деньги помощница также унесла с собой - все 15 миллионов рублей.
В итоге Ксения осталась без сбережений, без запасного аэродрома в виде квартиры в РФ, и теперь ей придётся начинать с нуля. Она обратилась в полицию, но поиски мошенницы пока не принесли успеха. Обворованная девушка полагает, что грабительница вполне могла уехать покинуть страну на машине, не привлекая внимания посторонних.
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Кто-то выставил на продажу кошку за 15 миллионов рублей. Продавец обещает, что она «будет копать, пока метро не выроет или нефть не найдёт», гадить в ванну и уничтожать все запасы туалетной...
Что значит - не знаем имени? То есть она доверяла своего ребёнка женщине - у которой не спросила даже имени, не говоря уже о документах? И даже если она имеет в виду, что няня могла пытаться улететь с липовыми документами - всё равно той же полиции нужна информация: ФИО и т.д. - это два.
Привезти деньги всей жизни и спрятать дома, зная что там будет находится чужой человек, а не положить их в банковскую ячейку - это какой надо быть тупой, и это - три.
Ну и самое главное - писдит эта фитнесвумен, причём основательно так - видимо не всё так просто в этой скользкой истории.
Чё-то какая-то хрень.
И как она столько налички из России вывезла?
А налог с продажи квартиры в СПБ заплатила?