Не так давно Ксения слетала в родной Санкт-Петербург, сняла все деньги, которые заработала, накопила и получила от продажи квартиры. Вернувшись в Эмираты, она спрятала наличку и ушла по делам. А когда через пару часов вернулась, заплаканный 6-летний сын сообщил, что няня перерыла всю квартиру, а потом ушла, забрав свои вещи. Обнаружилось, что деньги помощница также унесла с собой - все 15 миллионов рублей.