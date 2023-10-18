Генеральный директор филиала ада на Земле продаётся в Одинцово

Кто-то выставил на продажу кошку за 15 миллионов рублей. Продавец обещает, что она «будет копать, пока метро не выроет или нефть не найдёт», гадить в ванну и уничтожать все запасы туалетной...