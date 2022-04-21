Технополис «Москва» начал производство лекарств от онкологических заболеваний и ВИЧ

«Кроме средств для лечения ВИЧ-инфекции и онкологии, “Амедарт” начала выпускать иммунодепрессанты и препараты для лечения почечной недостаточности. Компания способна производить до 15 миллионов упаковок этих лекарств в год. В целом она изготавливает более 60 различных препаратов. Предприятие нацелено на импортозамещение и увеличение доли отечественных средств на российском рынке», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.



По оценке компании, сейчас доля лекарств иностранного производства превышает 60 процентов. Однако отечественная продукция при сопоставимом качестве стоит дешевле зарубежных аналогов. Увеличение выпуска лекарств от российских компаний из перечня жизненно необходимых и важнейших способствует достижению национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» и решению задач нацпроекта «Здравоохранение».