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Технополис «Москва» начал производство лекарств от онкологических заболеваний и ВИЧ

Технополис «Москва» начал производство лекарств от онкологических заболеваний и ВИЧ

Автор:
21 апреля 2022 18:41
Метки: Производство   г. Москва   лекарства   технополис   
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В особой экономической зоне «Технополис “Москва”» началось производство жизненно необходимых и важнейших препаратов для лечения ВИЧ и онкозаболеваний.

Компания «Амедарт» стала резидентом технополиса в 2019 году.

В этом году предприятие планирует выпустить 20 препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших.

«Кроме средств для лечения ВИЧ-инфекции и онкологии, “Амедарт” начала выпускать иммунодепрессанты и препараты для лечения почечной недостаточности. Компания способна производить до 15 миллионов упаковок этих лекарств в год. В целом она изготавливает более 60 различных препаратов. Предприятие нацелено на импортозамещение и увеличение доли отечественных средств на российском рынке», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.


По оценке компании, сейчас доля лекарств иностранного производства превышает 60 процентов. Однако отечественная продукция при сопоставимом качестве стоит дешевле зарубежных аналогов. Увеличение выпуска лекарств от российских компаний из перечня жизненно необходимых и важнейших способствует достижению национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» и решению задач нацпроекта «Здравоохранение».


«В производственный комплекс предприятия входят цеха жидких и твердых лекарственных форм, а также высокотехнологичный центр исследований и разработок. Там работают более 120 высококвалифицированных специалистов, среди них эксперты мирового уровня, которые прикладывают все усилия для развития как самой компании, так и фармацевтической отрасли в целом», — отметил Геннадий Дегтев.


Источник:

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12  комментариев
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GoInDown 6 часов назад
Насколько современные препараты будут изготавливаться? Или будем клепать то, на что кончились патенты (аля 90е?)
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Григорий Водениктов 4 часа назад
лишь бы на пользу!
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Izrin Maria 5 часов назад
Не поняла: предприятие изготавливает с нуля, изготавливает из прекурсоров, изготавливает лекарственные формы, или просто фасует?
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Трям 6 часов назад
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