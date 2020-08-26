30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни

2001 год: Космическая одиссея
8 с половиной
Крестный отец
Малыш
Психо
Токийская повесть
Побег из Шоушенка
Форрест Гамп
Война и мир
Король Лев
Бойцовский клуб
Начало
Андрей Рублев
Сталкер
Пианист
Матрица
Властелин колец
12 разгневанных мужчин
Титаник
Молчание ягнят
Криминальное чтиво
Сияние
Терминатор (первые два фильма)
Звездные войны (первая трилогия)
Плюс первая трилогия — это важный этап в развитии космической фантастики и визуальных эффектов.
Игры разума
Назад в будущее
В джазе только девушки
Броненосец «Потемкин»
Аватар
Расёмон
Источник:
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всё напрасно, все попытки провалились.
и это даже в советское время