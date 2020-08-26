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30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни

30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни (31 фото)

Автор:
26 августа 2020 09:21
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   подборка   роль   фильм   что посмотреть   
3334
31
30 фильмов, которые, каждый в свое время, произвели на зрителей неизгладимое впечатление и оказали влияние на мировой кинематограф. Их до сих пор цитируют в новых картинах, им подражают и каждый режиссер втайне мечтает быть автором такой работы.

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Метки: актеры   интересно   кино   подборка   роль   фильм   что посмотреть   
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27  комментариев
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2k
VL 2 часа назад
Да бросьте, половину я и даром смотреть не буду.
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4k
evenSeven 4 минуты назад
Ну, я бы "Звездную пыль" добавил и "Загадочная история Бенджамина Баттона"
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−62
Гоша Мокеев 5 минут назад
Вообще не могу художественное кино смотреть,не я понимаю что это актёры но когда на серьёзных щах начинают херню нести!В общем как это ваще можно смотреть И заметил что от кино дуреют,некоторые полудурки уверены что там им показывают достоверные исторические факты!Да и вообще от такого дебилами становятся! =)
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4k
Александр Иванов 21 минуту назад
4 фильма не видел, а Звёздные войны не могу смотреть-неуправляемый и непонятный хаос.
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22k
Carma Warrior 21 минуту назад
Я конечно все понимаю...но "Война и Мир"... я эту нудятину как в формате кино, так и в формате книги не осилил.
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3k
Rubiroid_47 Carma Warrior 12 минут назад
Смотри трансформеров, листай комиксы, не напрягайся.
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22k
Carma Warrior Rubiroid_47 10 минут назад
А по вашему кроме войны и мир больше нет литературы? Мне вас жаль.
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136
Nane First NameLast Полчаса назад
Такую тягомотину и нудятину как Андрей Рублев и Сталкер не каждый лишь сможет осилить даже 20 минут. Я не смог.
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3k
Юра Гагарин Полчаса назад
Андрей Тарковский о своих впечатлениях: «В нём глубина и утончённость замысла соединились с простотой и демократичностью формального выражения, с той органичностью формы, когда всё открылось нам так, как было задумано автором»
=

Ссылка www.youtube.com
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24k
Aleksandr 49 минут назад
30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни
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3k
Горожанин 52 минуты назад
"Аватар" в этом списке явно лишний.
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22k
Carma Warrior Горожанин 21 минуту назад
С чего бы?
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3k
Странник 56 минут назад
Сталкер - херня ИМХО. Так и не понял, что в нем такого выдающегося.
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3k
Юра Гагарин Странник 22 минуты назад
а сколько было попыток посмотреть его, хотя бы до середины,
всё напрасно, все попытки провалились.
и это даже в советское время
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15k
sgb66 57 минут назад
С какого забугорного сайта скопипастил?
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7k
Мафусаил Час назад
Я бы добавил Иди и смотри.
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42k
RusLAN Час назад
30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни
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79
Crazy Gary Час назад
За половину перевалил=+
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−80
............ Час назад
больше половины шлак один
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Я бы "Властелина колец" убрал из списка (не обижайтесь, фанаты)), а добавил бы, к примеру, "Кабаре".
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39k
zloykoyot Сергей Ковалев 56 минут назад
Это относится к множеству фильмов. Зачастую бывает что вроде и спецэффекты крутые, и актёры играют нормально, но в результате отстой. Того же Ведьмака смотреть просто невозможно, но там и актёры спорные.
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9k
Павел Бреусов zloykoyot Полчаса назад
Вы про современный сериал по Ведьмаку?
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2k
neutrino Сергей Ковалев 22 минуты назад
Как человек, прочитавший книгу ещё до выхода фильма и бывший под сильным впечатлением от прочитанного могу сказать: Да, хорошая книга всегда превзойдёт фильм, (если конечно умеешь читать) но трилогия снята очень достойно!
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22k
Carma Warrior Сергей Ковалев 20 минут назад
Ну хз. как по мне книги и фильм неплохо друг друга дополняют. Хотя согласен, что книги сильнее.
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4k
Александр Иванов Едондер пуп 19 минут назад
Тошнилово, как и Звёздные войны
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