30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни

Многие фильмы можно вынуть из истории кино, и никто этого не заметит. А вот без «Звездных войн» представить себе сегодняшний мир просто невозможно. И дело не в диснеевских продолжениях, а в том, насколько прочно вошли в нашу жизнь герои космической сказки — Люк, Лея, Хан Соло и Дарт Вейдер. Вы могли ни разу в жизни не посмотреть ни одной серии «Звездных войн», но вряд никогда не видели мемов по мотивам этой саги. А если считаете, что не встречали такое, то надо срочно смотреть первые три фильма, откроете для себя много нового.



Плюс первая трилогия — это важный этап в развитии космической фантастики и визуальных эффектов.