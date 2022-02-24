FISHKINET
X Прямая трансляция из Украины: актуальные события в режиме реального времени
Сообщество RealFishki 295 постов • 28 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Судьба завода, запустившего в производство ПК «Агат», ставшие легендой

Судьба завода, запустившего в производство ПК «Агат», ставшие легендой (7 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2022 15:11
Сообщество : RealFishki
Метки: Агат   Лианозовский электромеханический завод   Производство   СССР   выпуск   мощность   персональный компьютер   предприятие   
161
7
1

Прошло уже 43 года с того момента, как НИИВК (Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов) начал работу по выпуску первого в истории СССР компьютера «Агат». Планировалось, что разработка станет аналогом Apple II, придуманным Джобсом и Возняком для домашнего использования.

Руководство проектом взял на себя конструктор Анатолий Федорович Иоффе. И уже через 5 лет производство было поставлено на поток. Что парадоксально, на предприятии, которое вообще не было для этого предназначено.

Выбор чиновников для производства «Агата» был обусловлен тем, что запуск нового направления никоим образом не должен был отразиться на стратегически важном военно-промышленном комплексе.

В последующем глава завода Константин Васильевич Агафонов скажет, что воплощение проекта в реальность стало возможным исключительно благодаря энтузиазму и профессионализму сотрудников.


Изначально все шло из рук вон плохо: сроки срывались, о качестве готового продукта вообще не приходилось говорить. Появилась реальная угроза закрытия проекта. Что логично, поскольку потенциал предприятия в принципе не был ориентирован на производство такого плана.

Но за счет снисходительного отношения и покровительства властей дело удалось поправить. И уже в последующие несколько лет производственные мощности были адаптированы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к производству такого плана продукции.


Одновременно с этим была дана разнарядка изменить вектор всего проекта. Если изначально планировалось создание компьютера для домашнего использования, то теперь его стали задействовать исключительно в сфере образования. То есть электронные устройства должны были поставляться в школы, техникумы и университеты. И лишь единичные экземпляры попадали на прилавки магазинов техники в столице.

Первой массовой выпускаемой  моделью стал «Агат-4», который направили преимущественно в НИИ с целью освоения технологии.

Самыми массовыми стали «Агат-7» и «Агат-8», производство которых было начато с 1985 года, а последней моделью стал «Агат-9». В нем полностью пересмотрели систему управления, повысили объем оперативной и внутренней памяти и добавили своего рода прототип пользовательского интерфейса.


Так как изменения базировались на базе основной платы, используемой в более ранних модификациях, то выпуск «Агата-9» удешевился. Такой подход преследовал две цели: доведение до уровня Apple II+ и совмещение с программным обеспечением американского аналога.


Естественно, изменился и внешний вид: ПК в этом моменте вполне мог конкурировать с западным собратом. В итоге работу по модернизации было решено прекратить.

Выпуск осуществлялся еще несколько лет после развала Союза: последние модели датированы 1993 годом. А кое-где в  провинциальных школах на периферии такие компьютеры находились на балансе вплоть до двухтысячных.


Специализация АО «НПО «ЛЭМЗ» (АО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод») – это производство радиолокационных комплексов и систем управления повсеместного назначения. Перепрофилирование было проведено еще 70 лет назад (изначально задачей завода был выпуск и ремонт пассажирских вагонов).

Таким образом, полностью менять область деятельности предприятию было не впервой. Вероятно, отчасти по этой причине оно и было выбрано для совершенно нового направления.


Сейчас на территории завода имеются литейное и кузнечно-прессовое производство, гальванический цех, металлообрабатывающие и монтажно-сборочные цеха.

То есть за время своего существования предприятие выпустило массу разноплановой продукции. Но известность завод приобрел именно благодаря тому, что здесь запустили производство первых советских персональных компьютеров.


Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Агат   Лианозовский электромеханический завод   Производство   СССР   выпуск   мощность   персональный компьютер   предприятие   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Максим Максимов 43 минуты назад
Лианозовский завод, ЕМНИП, выпускал ещё и "Микрошу" - аналог то ли "Радио-86РК", то ли "Спектрума"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
4k
Taf Taffus Минуту назад
Был в собственности такой аппарат. Крайне капризная и ломучая железка. Агат кровь сворачивал даже больше, чем собранный из говна и палок Пентагон-128. Чтобы всё работало его натурально надо было поить спиртом - раз в пару месяцев вытаскивать все платы и шлейфы из материнки и протирать все контакты чистым этанолом это как здравствуйте. И самая макотка это КЛАВИАТУРА. Ска, после месяца работы на ней можно было пальцами грецкие орехи дробить.

А так прикольная железка. Очень нравилось что можно было гонять область видеопамяти по всему объему ОЗУ. При определенной сноровке можно было получать очень плавную анимацию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Игорь 15 минут назад
У советской верхушки была политическая устновка: не давать в личное пользование те орудия труда, спомощью которых человек может заработать...
Видел я этот комп в продаже в 1990-м дороже мотоцикла с коляской стоил, облизывался, но наскрести смог только на БК-0010-01.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Мефодий 37 минут назад
да п*зда ему - татаро-монголы приговорили эту территорию с ЛЭМЗом и Вимбильданом молочным к редевелопменту (отнять у города и поделить меж своими нукерами)
https://stroi.mos.ru/construction/2200https://stroi.mos.ru/construction/2200
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что известно о российской детской вакцине от COVID-19 Что известно о российской детской вакцине от COVID-19 Что вынудило монополиста, реализующего горючее, заморозить советскую автотранспортную систему? Что вынудило монополиста, реализующего горючее, заморозить советскую автотранспортную систему? Что случилось с самым популярным микроавтобусом СССР Что случилось с самым популярным микроавтобусом СССР «Мы трудились не ради денег»: советский министр рассказал о проблемах промышленности в России «Мы трудились не ради денег»: советский министр рассказал о проблемах промышленности в России Необычные часы, которые в СССР было носить круто Необычные часы, которые в СССР было носить круто Что стало с самым большим заводом кинопленки "ТАСМА" Что стало с самым большим заводом кинопленки "ТАСМА"
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

15583



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
0
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
«Мы ничего и никому не должны. Мы ничего и никому не отдадим»: Зеленский выступил с обращением к украинцам
1
517
«Мы ничего и никому не должны. Мы ничего и никому не отдадим»: Зеленский выступил с...
Набирающие популярность в сообществах
Почему работников российских спецслужб нельзя называть "чекистами"
4
79
Почему работников российских спецслужб нельзя называть "чекистами"
Сказ о том, как несколько уже не молодых мужиков юность вспомнили
0
11
Сказ о том, как несколько уже не молодых мужиков юность вспомнили
Что известно о российской детской вакцине от COVID-19
Что известно о российской детской вакцине от COVID-19
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Грустно
0
34

Популярные теги
#фото#факты#животные#СССР#прикол#картинки#подборка#мигранты#дети#милота
#интересно#Украина#история#в мире#ватермарк#комментарии#Реакция#медицина#еда#Приколы
#Юмор#Россия#люди#интересное#фотографии#война#игры#страна#кино#путин

На что жалуетесь?

Вернуться