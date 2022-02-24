Судьба завода, запустившего в производство ПК «Агат», ставшие легендой

Прошло уже 43 года с того момента, как НИИВК (Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов) начал работу по выпуску первого в истории СССР компьютера «Агат». Планировалось, что разработка станет аналогом Apple II, придуманным Джобсом и Возняком для домашнего использования.
Руководство проектом взял на себя конструктор Анатолий Федорович Иоффе. И уже через 5 лет производство было поставлено на поток. Что парадоксально, на предприятии, которое вообще не было для этого предназначено.
Выбор чиновников для производства «Агата» был обусловлен тем, что запуск нового направления никоим образом не должен был отразиться на стратегически важном военно-промышленном комплексе.
В последующем глава завода Константин Васильевич Агафонов скажет, что воплощение проекта в реальность стало возможным исключительно благодаря энтузиазму и профессионализму сотрудников.
Изначально все шло из рук вон плохо: сроки срывались, о качестве готового продукта вообще не приходилось говорить. Появилась реальная угроза закрытия проекта. Что логично, поскольку потенциал предприятия в принципе не был ориентирован на производство такого плана.
Но за счет снисходительного отношения и покровительства властей дело удалось поправить. И уже в последующие несколько лет производственные мощности были адаптированы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к производству такого плана продукции.
Одновременно с этим была дана разнарядка изменить вектор всего проекта. Если изначально планировалось создание компьютера для домашнего использования, то теперь его стали задействовать исключительно в сфере образования. То есть электронные устройства должны были поставляться в школы, техникумы и университеты. И лишь единичные экземпляры попадали на прилавки магазинов техники в столице.
Первой массовой выпускаемой моделью стал «Агат-4», который направили преимущественно в НИИ с целью освоения технологии.
Самыми массовыми стали «Агат-7» и «Агат-8», производство которых было начато с 1985 года, а последней моделью стал «Агат-9». В нем полностью пересмотрели систему управления, повысили объем оперативной и внутренней памяти и добавили своего рода прототип пользовательского интерфейса.
Так как изменения базировались на базе основной платы, используемой в более ранних модификациях, то выпуск «Агата-9» удешевился. Такой подход преследовал две цели: доведение до уровня Apple II+ и совмещение с программным обеспечением американского аналога.
Естественно, изменился и внешний вид: ПК в этом моменте вполне мог конкурировать с западным собратом. В итоге работу по модернизации было решено прекратить.
Выпуск осуществлялся еще несколько лет после развала Союза: последние модели датированы 1993 годом. А кое-где в провинциальных школах на периферии такие компьютеры находились на балансе вплоть до двухтысячных.
Специализация АО «НПО «ЛЭМЗ» (АО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод») – это производство радиолокационных комплексов и систем управления повсеместного назначения. Перепрофилирование было проведено еще 70 лет назад (изначально задачей завода был выпуск и ремонт пассажирских вагонов).
Таким образом, полностью менять область деятельности предприятию было не впервой. Вероятно, отчасти по этой причине оно и было выбрано для совершенно нового направления.
Сейчас на территории завода имеются литейное и кузнечно-прессовое производство, гальванический цех, металлообрабатывающие и монтажно-сборочные цеха.
То есть за время своего существования предприятие выпустило массу разноплановой продукции. Но известность завод приобрел именно благодаря тому, что здесь запустили производство первых советских персональных компьютеров.
Источник:
Источник:
- Что стало с самым большим заводом кинопленки "ТАСМА"
- Советское какао в кубиках и в порошке
- Сегодня к нам, а завтра мы к вам: колорит советских застолий
- Справочник рыбака из СССР
- Необычные часы, которые в СССР было носить круто
Понравилось14
У Спектрума совсем другой проц и видюха.
А так прикольная железка. Очень нравилось что можно было гонять область видеопамяти по всему объему ОЗУ. При определенной сноровке можно было получать очень плавную анимацию.
Видел я этот комп в продаже в 1990-м дороже мотоцикла с коляской стоил, облизывался, но наскрести смог только на БК-0010-01.
https://stroi.mos.ru/construction/2200https://stroi.mos.ru/construction/2200