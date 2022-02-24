Судьба завода, запустившего в производство ПК «Агат», ставшие легендой

Руководство проектом взял на себя конструктор Анатолий Федорович Иоффе. И уже через 5 лет производство было поставлено на поток. Что парадоксально, на предприятии, которое вообще не было для этого предназначено.

Выбор чиновников для производства «Агата» был обусловлен тем, что запуск нового направления никоим образом не должен был отразиться на стратегически важном военно-промышленном комплексе.

В последующем глава завода Константин Васильевич Агафонов скажет, что воплощение проекта в реальность стало возможным исключительно благодаря энтузиазму и профессионализму сотрудников.