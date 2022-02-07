Московская несправедливость: девушка-карлик обвинила сайт эскорт-услуг в дискриминации

У каждого свое понимание вселенской несправедливости. Например, некоторые девушки, живущие в Москве, принимают за неё отказ в регистрации на сайте эскорт-услуг. По крайней мере, так посчитала 28-летняя Ирина Пучкова, страдающая от синдрома карликовости.
Девушка посчитала, что настало время осваивать новое поприще. Мол, в столице этим можно неплохо заработать, что многие и делают. Да и девушки с нестандартной внешностью пользуются особым спросом.
Ирина решила освоить сайт эскорт-услуг, но столкнулась с маленькой проблемой: минимальный рост, который можно поставить в анкете, составляет 140 см. Вот только девушка доросла всего до 136 см, из-за чего в регистрации ей отказали.
Её настолько это вывело из себя, что она решила написать в техподдержку, откуда её деликатно отфутболили по причине несоответствия параметрам.
По словам карлицы, интим она оказывать не собиралась. Исключительно собиралась сопровождать богатых «папиков» на различные мероприятия (охотно верится). Мол, мужчины слишком падки на спутниц с нестандартной внешностью.
Что же теперь делать, когда мечта рухнула? Маленькая женщина собралась судиться с сайтом, считая, что права равны для всех, а именно её коснулась дискриминация. Правда, найти справедливость в суд также малы, как и она сама.
Источник:
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