Московская несправедливость: девушка-карлик обвинила сайт эскорт-услуг в дискриминации

Её настолько это вывело из себя, что она решила написать в техподдержку, откуда её деликатно отфутболили по причине несоответствия параметрам.

По словам карлицы, интим она оказывать не собиралась. Исключительно собиралась сопровождать богатых «папиков» на различные мероприятия (охотно верится). Мол, мужчины слишком падки на спутниц с нестандартной внешностью.