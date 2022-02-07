FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5711 постов • 835 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Московская несправедливость: девушка-карлик обвинила сайт эскорт-услуг в дискриминации

Московская несправедливость: девушка-карлик обвинила сайт эскорт-услуг в дискриминации (5 фото)

Автор:
07 февраля 2022 23:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Эскорт услуги   г. Москва   карлики   судебные разбирательства   эскортиницы   
963
5

У каждого свое понимание вселенской несправедливости. Например, некоторые девушки, живущие в Москве, принимают за неё отказ в регистрации на сайте эскорт-услуг. По крайней мере, так посчитала 28-летняя Ирина Пучкова, страдающая от синдрома карликовости.

Девушка посчитала, что настало время осваивать новое поприще. Мол, в столице этим можно неплохо заработать, что многие и делают. Да и девушки с нестандартной внешностью пользуются особым спросом.

×
×

Ирина решила освоить сайт эскорт-услуг, но столкнулась с маленькой проблемой: минимальный рост, который можно поставить в анкете, составляет 140 см. Вот только девушка доросла всего до 136 см, из-за чего в регистрации ей отказали.

Её настолько это вывело из себя, что она решила написать в техподдержку, откуда её деликатно отфутболили по причине несоответствия параметрам.


По словам карлицы, интим она оказывать не собиралась. Исключительно собиралась сопровождать богатых «папиков» на различные мероприятия (охотно верится). Мол, мужчины слишком падки на спутниц с нестандартной внешностью.

Что же теперь делать, когда мечта рухнула? Маленькая женщина собралась судиться с сайтом, считая, что права равны для всех, а именно её коснулась дискриминация. Правда, найти справедливость в суд также малы, как и она сама. 

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Эскорт услуги   г. Москва   карлики   судебные разбирательства   эскортиницы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
Вепс Час назад
Бред сивой кобылы. регистрация на всяких сайтиках это не очное собеседование, и тем более никто рулеткой твой рост измерять не будет. Она могла просто поставить 140 и не париться, проверять никто бы не стал. Обычная треш писанина, не более.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
ПаганецЪ 7 минут назад
Надо было провести маркетинговое исследование, найти свою целевую аудиторию, выставить уникальное предложение... Как дети, ей богу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
116
Аванес Мефодиевич 24 минуты назад
А тот сайт, на котором она пыталась "зарегистривроваться" видимо чтит уголовный кодекс РФ и все нормы морали. Ну Антибиотик, ты-то куда? Писаниной от скуки занялся?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
alertol 40 минут назад
ну, чисто технически она права
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Владислав Грецов Час назад
не толерантно....Европа не поймет....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Плата за страдания. Как Собчак помогла жертве ДТП с ее «Майбахом» в Сочи (2 фото + 1 видео) Плата за страдания. Как Собчак помогла жертве ДТП с ее «Майбахом» в Сочи (2 фото + 1 видео) 91-сантиметровая девушка поборола депрессию энергичными танцами и стала звездой соцсетей 91-сантиметровая девушка поборола депрессию энергичными танцами и стала звездой соцсетей Американцу грозит 2 года тайской тюрьмы за негативный отзыв на TripAdvisor Американцу грозит 2 года тайской тюрьмы за негативный отзыв на TripAdvisor Спасатель-карлик считает свой рост преимуществом Спасатель-карлик считает свой рост преимуществом "Бойскауты Америки" объявили о банкротстве из-за 82 000 исков о сексуальных домогательствах "Бойскауты Америки" объявили о банкротстве из-за 82 000 исков о сексуальных домогательствах Не завидуйте высоким. Типичные проблемы великанов, от которых они изрядно устали Не завидуйте высоким. Типичные проблемы великанов, от которых они изрядно устали
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

30234



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
55
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Одна из самых экстремальных фигур на плоскости: треугольник Рёло
11
36
Одна из самых экстремальных фигур на плоскости: треугольник Рёло
Набирающие популярность в сообществах
Пенсия в Норвегии с 67 лет для всех. А уйти раньше можно?
1
59
Пенсия в Норвегии с 67 лет для всех. А уйти раньше можно?
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 4 февраля
0
4
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 4 февраля
Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады
Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласны?
0
2

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#история#ватермарк#дтп#аварии#Россия#олимпиада#США#познавательно
#фото#люди#животные#картинки#Ynews#СССР#комментарии#Приколы#фотографии#страна
#интересно#прикол#Спорт#интересное#Разное#Олимпиада-2022#новости#сатира#авто аварии#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться