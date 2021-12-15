Кстати, по опросам, россияне допускают эвтаназию для тех, кто страдает от неизлечимых тяжелых болезней.

Разработчики капсулы заявляют, что из процесса ухода из жизни будут исключены все, кроме непосредственно больного. Он проходит тест, который ему предложит оснащенная искусственным интеллектом машина и после этого приведет в действие капсулу - она заполнится азотом, пациент будет в хорошем настроении, спокоен, а затем достаточно быстро и безболезненно умрет.

Но есть вопросы. Сможет ли одна капсула заменить медицинский консилиум, получить его права? Кто будет фиксировать момент наступления смерти? Как защитить аппарат от технических сбоев и Хокинга? И если капсула засбоит и человек не умрет, но впадет в кому, то кто будет принимать решение о его дальнейшей судьбе?

Ну и ключевое: как остановить процесс проведения эвтаназии, если пациент в последний момент передумает? Статистика американского Орегона: за 1997 год был выписан 1545 препарат для проведения ассистированного самоубийства. Но в действие их привели всего 991 человек. Примерно треть тех, кто хотел уйти из жизни, изменили свое решение в последний момент.