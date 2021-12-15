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Данное устройство прошло экспертизу в Швейцарии. Пока что агентства по содействию эвтаназии не готовы начать его использовать.
Они руководствуются тем, что с использованием капсулы будут окончательно размыты рамки применения эвтаназии. И может повысить ее популярность, как считают специалисты по биоэтике.
Женщина, больше 90 лет. Страдала от потери слуха, головных болей, тяжести в ногах, очень сильной усталости и недержания. Ее здоровье становилось хуже с каждым днем. Всю жизнь она была очень активным, независимым человеком, не любила получать помощь от окружающих. Потеря слуха привела ее к своего рода социальной изоляции, она не могла участвовать в общественной жизни. Больше чем ухудшение здоровья ее пугал только переезд в дом престарелых.
Вот такой анамнез жительницы Нидерландов. Она воспользовалась своим правом на эвтаназию. Исследователи из Утрехтского университета изучила еще 50 подобных карт анонимных пациентов. Они выясняли, что же подталкивает жителей страны к "легкой смерти". Эвтаназия была легализована в Нидерландах почти 30 лет назад.
Вот такой анамнез жительницы Нидерландов. Она воспользовалась своим правом на эвтаназию. Исследователи из Утрехтского университета изучила еще 50 подобных карт анонимных пациентов. Они выясняли, что же подталкивает жителей страны к "легкой смерти". Эвтаназия была легализована в Нидерландах почти 30 лет назад.
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В Швейцарии эвтаназию почти вывели из под уголовной ответственности еще с сороковых. У этой страны вообще давно мрачная репутация "суицидального туризма" и они ожидаемо могут заинтересоваться новыми технологиями. Капсула для добровольного ухода из жизни Sarco прошла в Швейцарии юридическую экспертизу и это делает ее использование законным.
Капсула была презентована еще в 2018 году на выставке похоронной индустрии в Амстердаме. В ближайшем будущем ни одно из швейцарских агентств, специализирующихся на добровольном уходе из жизни, капсулу покупать не собирается. Применение ее в долгосрочной перспективе, вызывает некоторое количество вопросов и беспокойств.
Нет единого мнения по вопросу эвтаназии
Кстати, по опросам, россияне допускают эвтаназию для тех, кто страдает от неизлечимых тяжелых болезней.
Разработчики капсулы заявляют, что из процесса ухода из жизни будут исключены все, кроме непосредственно больного. Он проходит тест, который ему предложит оснащенная искусственным интеллектом машина и после этого приведет в действие капсулу - она заполнится азотом, пациент будет в хорошем настроении, спокоен, а затем достаточно быстро и безболезненно умрет.
Но есть вопросы. Сможет ли одна капсула заменить медицинский консилиум, получить его права? Кто будет фиксировать момент наступления смерти? Как защитить аппарат от технических сбоев и Хокинга? И если капсула засбоит и человек не умрет, но впадет в кому, то кто будет принимать решение о его дальнейшей судьбе?
Ну и ключевое: как остановить процесс проведения эвтаназии, если пациент в последний момент передумает? Статистика американского Орегона: за 1997 год был выписан 1545 препарат для проведения ассистированного самоубийства. Но в действие их привели всего 991 человек. Примерно треть тех, кто хотел уйти из жизни, изменили свое решение в последний момент.
Разработчики капсулы заявляют, что из процесса ухода из жизни будут исключены все, кроме непосредственно больного. Он проходит тест, который ему предложит оснащенная искусственным интеллектом машина и после этого приведет в действие капсулу - она заполнится азотом, пациент будет в хорошем настроении, спокоен, а затем достаточно быстро и безболезненно умрет.
Но есть вопросы. Сможет ли одна капсула заменить медицинский консилиум, получить его права? Кто будет фиксировать момент наступления смерти? Как защитить аппарат от технических сбоев и Хокинга? И если капсула засбоит и человек не умрет, но впадет в кому, то кто будет принимать решение о его дальнейшей судьбе?
Ну и ключевое: как остановить процесс проведения эвтаназии, если пациент в последний момент передумает? Статистика американского Орегона: за 1997 год был выписан 1545 препарат для проведения ассистированного самоубийства. Но в действие их привели всего 991 человек. Примерно треть тех, кто хотел уйти из жизни, изменили свое решение в последний момент.
Право на смерть
18 марта 2021 года парламент Испании утвердил закон о легализации эвтаназии для людей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, которые вызывают постоянные психические и/или физические страдания. Это право также доступно для тех пожилых людей, которые лишены возможности свободно передвигаться. Без акций протеста не обошлось, но пролайферы есть везде.
"Одним из самых распространенных видов эвтаназии является ассистированное доктором самоубийство: неизлечимо больной и тяжело страдающий человек принимает препарат, выписанный врачом, впадает в кому, после которой наступает смерть" - рассказал преподаватель биоэтики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
"Одним из самых распространенных видов эвтаназии является ассистированное доктором самоубийство: неизлечимо больной и тяжело страдающий человек принимает препарат, выписанный врачом, впадает в кому, после которой наступает смерть" - рассказал преподаватель биоэтики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
В Нидерландах закон "Об окончании жизни по просьбе или о содействии самоубийству" был принят в 2001 году. Но на деле ассистированное самоубийство было к тому моменту уже 30 лет как декриминиализировано. В 1971 году суд приговорил к неделе условного заключения с отстранением от практики на год врача Гертруду Постму, которая вколола смертельную дозу морфина своей неизлечимо больной матери по ее же просьбе. После этого, голландские врачи, которые помогали своим пациентам добровольно уйти из жизни, не были уголовно преследуемы.
В 2001 году эвтаназия была легализована и в Бельгии, а позднее власти позволили претендовать на нее пациентам, которые еще не достигли заключительной стадии, а в 2014 - детям.
В Швейцарии эта процедура не прописана отдельным актом, она не противоречит закону, если используется при терминальных стадиях тяжелых заболеваний. Она расценивается как гуманный акт.
В 2001 году эвтаназия была легализована и в Бельгии, а позднее власти позволили претендовать на нее пациентам, которые еще не достигли заключительной стадии, а в 2014 - детям.
В Швейцарии эта процедура не прописана отдельным актом, она не противоречит закону, если используется при терминальных стадиях тяжелых заболеваний. Она расценивается как гуманный акт.
В законодательстве Европы выделены виды эвтаназии
Пассивная - это прекращение лечения, которое поддерживает жизнь больного, по его желанию. Она, частично, разрешена в Германии.
Активная - это прямое введение пациенту медикамента, приводящего к летальному исходу, осуществляемое врачом из милосердия. Радикальный метод, он вызывает множество споров о его законности и этичности.
"Основным условием декриминализации эвтаназии является добровольное, сознательное и неоднократное, зачастую письменное волеизъявление пациента для совершения процедуры и отсутствие корыстных мотивов со стороны лица, ассистирующего при эвтаназии", - пишет автор исследования, юрист Валерия Лымищенко.
Активная - это прямое введение пациенту медикамента, приводящего к летальному исходу, осуществляемое врачом из милосердия. Радикальный метод, он вызывает множество споров о его законности и этичности.
"Основным условием декриминализации эвтаназии является добровольное, сознательное и неоднократное, зачастую письменное волеизъявление пациента для совершения процедуры и отсутствие корыстных мотивов со стороны лица, ассистирующего при эвтаназии", - пишет автор исследования, юрист Валерия Лымищенко.
20 лет назад эвтаназия была разрешена больным на терминальных стадиях, то сейчас основанием для "легкой смерти" могут стать соматические и психические болезни разной степени тяжести.
В 2019 году к с прибегла 17-летняя голландка Ноа Потховен, которая страдала острой формой посттравматическим стрессовым расстройством, анорексией и депрессией. Она провела несколько лет в психиатрической клинике из-за перенесенного сексуального насилия, но попытки врачей ей помочь оказались безуспешны. В эвтаназии ей было отказано. В 11 лет ее домогались, в 14 лет изнасиловали двое мужчин. Ноа прекратила принимать еду и пищу, опубликовав в своем Инстаграм следующие слова: "Я сразу перейду к делу: максимум через 10 дней я умру. После многих лет борьбы я истощена. Недавно я перестала есть и пить, и после долгих обсуждений было решено отпустить меня, потому что мои страдания невыносимы. Я действительно уже давно не живу, а выживаю. Я все еще дышу, но я уже мертва".
В 2019 году к с прибегла 17-летняя голландка Ноа Потховен, которая страдала острой формой посттравматическим стрессовым расстройством, анорексией и депрессией. Она провела несколько лет в психиатрической клинике из-за перенесенного сексуального насилия, но попытки врачей ей помочь оказались безуспешны. В эвтаназии ей было отказано. В 11 лет ее домогались, в 14 лет изнасиловали двое мужчин. Ноа прекратила принимать еду и пищу, опубликовав в своем Инстаграм следующие слова: "Я сразу перейду к делу: максимум через 10 дней я умру. После многих лет борьбы я истощена. Недавно я перестала есть и пить, и после долгих обсуждений было решено отпустить меня, потому что мои страдания невыносимы. Я действительно уже давно не живу, а выживаю. Я все еще дышу, но я уже мертва".
Через год Верховный суд страны разрешил врачам проводить эвтаназию для пациентов с прогрессирующей деменцией, если они написали соответствующее заявление до потери памяти. 41,6% врачей общей практики сталкивались с просьбами об эвтаназии от людей с деменцией. 47,2% из них сомневались в дееспособности и адекватности пациента, а 42,9% ощущали на себе давление родственников больного.
Как пишет агентство Exit Switzerland, которое как раз предоставляет услуги по ассистированному самоубийству, в 2020 году они помогли уйти из жизни 1282 людям. Это на 68 человек больше, чем годом ранее. Примерно треть этих людей страдали от рака, остальные - от сердечно-сосудистых и возрастных заболеваний и хронических болей. Средний возраст такого пациента - 78-79 лет.
Эвтаназия - это один из самых спорных моментов в медицине. Конечно же нельзя, чтобы человек или его близкий мучился от боли или тотального ухудшения качества жизни. Но как избежать морально-этических вопросов, связанных с лишением человека жизни?
Как вы относитесь к эвтаназии? Если тут есть медицинские работники, расскажите, что вы думаете по этому поводу.
Как вы относитесь к эвтаназии? Если тут есть медицинские работники, расскажите, что вы думаете по этому поводу.
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С одной стороны - некоторых ситуаций, которые могут подтолкнуть к осознанному выбору смерти и врагу не пожелаешь.
Продолжительные болезни без надежды на излечение, превращение в растение, неспособное даже самостоятельно дышать.
И толку от такой жизни?
С другой: жизнь - это самое бесценное, что может быть. И она у нас одна, другой не будет, чтобы там не говорили бородатые мракобесы.
А вдруг уже прямо завтра изобретут лекарство от ранее неизлечимой болезни?
А вдруг твой диагноз не так страшен, как ты себе представляешь?
Очень много вопросов, очень много сомнений.
Почему кто-то, а не я должен решать, жить мне или нет.
Как вариант - эндартериит.
С точки зрения христиан - это грех.
С другой стороны я, как атеист думаю, если я, стану думающим но овощем, т.е. недееспособным, и болезнь меня будет грызть.
Соответственно родные вливая в руки медиков, которые есть (часть уж, но это бизнес, ничего личного) будут мои накопления семейные вливать, коих не сильно много, я не олигарх, и когда они закончатся, продлив ненамного мой конец, я один хрен сдохну, оголив бюджет семьи, в кою, я по мере сил вливал бабки, пока был здоров.
Я достаточно мужик, чтобы не ныть а уйти с миром, и не вгоняя мою семью в долги, думаю мои близкие это оценят.
И вообще, в последние годы я им в башку вбиваю, я хочу быть кремирован, это лучше , чем тлеть на кладбище, и гонять родню на покраску оградки.
Извините что цинично, но я считаю, память - это когда тебя вспоминают, а не то что раз в год краской оградку покрасят...
Ты это Стивену Хокингу расскажи....
А ни чего так, то что самоубийца это вообще психически не здоровый человек? Природа сама заложила это даже в одноклеточных - стремление к жизни, жизнь любой ценой - эволюция!!!
Иди там вскройся в ванной или ещё как-то прекрати свою жизнь. Это вообще ненормально!!!
И тут на государственном уровне такой подарочек населению. Мля, каааак это вообще может быть?
Не всегда так.
Вот представь что у человека рак с метастазами по многим органам, и даже несмотря на огромные дозы обезболивающих каждый день ему ОЧЕНЬ больно. Жить ему в любом случае недолго осталось, слабость такая, что ходить может только под себя.
Такой человек вполне имеет право прекратить мучения и уйти из жизни на несколько месяцев раньше.
Когда боль такая, что невозможно выносить, а морфин получить в РФ крайне сложно, нужно 10 кругов ада пройти, чтобы его выписали. И то, он помогает постольку-поскольку.
Когда просто нет сил и желания ни на что.
Я видела. И прошла через это. И я за эвтаназию.
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Убивать человека ,это не каждый сможет ,даже такими методами ..А это уже убийство ,кто все это подсоединит и запустит ..!
Убийство ,это даже если рядом с больным шприц положить или таблетки сильнодействующие по его просьбе ..Грех душевный будет на этом человеке кто дал согласие ..Помните об этом !
И сколько будет стоить эта чудо пилюля, явно больше веревки и мыла. На чем они, только не зарабатывают, теперь хотят на самоубийствах. А сами не хотят принять свою чудо лекарство случайно.
Вот то то же ..Сильно не пинайте меня ,просто на эмоциях свое мнение высказал .