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Японцы придумали велотренажёр, на котором можно связать носки

Японцы придумали велотренажёр, на котором можно связать носки (5 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2022 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Производство   Япония   дизайн   идеи   идея   фото   экология   японцы   
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Если вы не поклонник вязания - японская компания Souki Socks придумала креативное решение. Компания разработала машину, которая позволяет людям вязать свои собственные носки, вращая педали на велотренажере.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Производство   Япония   дизайн   идеи   идея   фото   экология   японцы   
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2  комментария
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Enigma Kuutar 47 минут назад
Мысок не доделывает. Низачот.
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Валерий Кочетков 43 минуты назад
Обычная (старая и не используемая) машинка для вязки носков у которой убрали двигатель и сделали цепной привод от педалей велика. Это вместо того, чтобы утилизировать ее. Сам велик для антуража. Мол "сделано вручную". Размер и цвет выбирается. Почему бы и нет, если спрос есть. Ес-но такие носки ничем не отличаются от обычных. Думаю кроме цены. Которая выше в несколько раз. Да и старое оборудование не утилизировали. Молодцы.
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