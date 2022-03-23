Японцы придумали велотренажёр, на котором можно связать носки

Перед началом процесса посетители фабрики выбирают размер будущих носков, а также цвета пряжи. Сотрудники соединяют нити с механизмом - и посетитель может начать крутить педали. Изготовление пары носков обычно занимает около 10 минут. Во время пандемии компания даже запустила онлайн-сервис Charix Online, где каждый желающий мог выбрать сотрудника для изготовления носков - а затем получить свои носки доставкой. Стоимость пары таких носков - 18 долларов (около 2 тысяч рублей).