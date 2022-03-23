Японцы придумали велотренажёр, на котором можно связать носки

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Если вы не поклонник вязания - японская компания Souki Socks придумала креативное решение. Компания разработала машину, которая позволяет людям вязать свои собственные носки, вращая педали на велотренажере.
Компания Souki Socks находится в префектуре Нара, Япония. Недавно команда решила сделать изготовление носков увлекательным - они придумали интересный механизм под названием Charix, с помощью которого можно связать носки, крутя педали велотренажера. Сделать это можно прямо в здании компании, где помимо этого вам могут провести экскурсию по фабрике.
Перед началом процесса посетители фабрики выбирают размер будущих носков, а также цвета пряжи. Сотрудники соединяют нити с механизмом - и посетитель может начать крутить педали. Изготовление пары носков обычно занимает около 10 минут. Во время пандемии компания даже запустила онлайн-сервис Charix Online, где каждый желающий мог выбрать сотрудника для изготовления носков - а затем получить свои носки доставкой. Стоимость пары таких носков - 18 долларов (около 2 тысяч рублей).
Машина для вязания носков пользуется большой популярностью у туристов. Подобные машины, только для вязания мешковатых носков-гетр, были в моде в Японии в 1990-х годах. Но через некоторое время, из-за снижения ажиотажа, фабрики перестали производить такие машины - они остались в той эпохе. Однако, Souki Socks удалось вдохнуть новую жизнь в эти машины, подключив их к велотренажерам.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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