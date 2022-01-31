Что стало с самым большим заводом кинопленки "ТАСМА"

Название "ТАСМА" представляет из себя аббревиатуру (ТАтарские Светочувствительные Материалы) и перевод с татарского "лента". Но это имя фабрика получила лишь в 1974 году.

Спрос на кинопленку вырос в начале 30-х годов и с ее дефицитом не справлялись известные советские предприятия в Переславле-Залесском и Шостке. Было принято решение построить третий пленочный завод в Казани.