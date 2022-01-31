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Что стало с самым большим заводом кинопленки "ТАСМА"

Что стало с самым большим заводом кинопленки "ТАСМА" (9 фото)

Автор:
31 января 2022 17:49
Сообщество : RealFishki
Метки: Производство   СССР   интересное   история   факты   фото   
733
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Многие советские заводы в 90-е пришли в разорение и упадок. Но остов комплекса по производству пленки еще жив и даже почти подобрался к 100-летнему юбилею.
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В 1944 и 1946 годах была удостоена двух наград в виде Ордена Трудового Красного Знамени и Сталинской премии. Ну и, конечно же, ордена и медали для работников завода.
За период войны аэрофоторазведка отстал материалов общей площадью 6,5 млн км.
В 1994 году начался процесс приватизации и стали преобразовывать существующие 12-ти АО на базе "ТАСМЫ" в одноименный холдинг. Капитал предприятия был примерно 25 млрд рублей, но в 1998 году все равно была запущена процедура банкротства.
Но военные действия в Чечне дали заводу возможность реабилитироваться: поступил большой заказ от Минобороны. Но все равно той славы заводу было уже не видать.

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Метки: Производство   СССР   интересное   история   факты   фото   
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13  комментариев
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43k
Элек Мек 47 минут назад
Свема была лучше,хоть магнитофонные бобины,хоть фотоплёнка.

https://skylots.org/images/images/o/74/eb748577ce1890b25499bea22293042e.jpg
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15k
Hairy. 2 минуты назад
Свема конечно же была лучше Тасмы, как и сигареты Ява явская были лучше Явы дукатовской))
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 37 минут назад
Всё Тасмовское было полным говном.
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1k
Андрей Обломский 44 минуты назад
И я пользовался в основном "Свемой". Жалко, завод умер сразу, даже не мучался.
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9k
Сатанеев 44 минуты назад
Я, как и многие школьники в 80-е, увлекался фотографией. Весь этот гимор с проявкой, закреплением, глянцеванием

Так вот, у нас считалось, что Тасма плёнка это второй сорт. Свема гораздо лучше.

Даже не знаю, была ли толика правды в наших убеждениях или нет, но факт - мы считали, что Свема лучше.
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308
Сванте Свантессон Сатанеев Полчаса назад
Такая же фигня. И это касалось всего спектра их продукции, в том числе и магнитной ленты. Понятия не имею, были ли реальные основания для таких слухов.
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68k
parallax 48 минут назад
Фотоплёнка "Свема" была лучшего качества. Старался покупать её в запас.
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1k
Руслан 50 минут назад
Что стало, что стало? Раздербанили цеха и склады и теперь, немного подшаманив и сделав какой-никакой ремонт, сдают в аренду большинство помещений. Химград называется теперь.
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