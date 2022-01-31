Что стало с самым большим заводом кинопленки "ТАСМА"

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Многие советские заводы в 90-е пришли в разорение и упадок. Но остов комплекса по производству пленки еще жив и даже почти подобрался к 100-летнему юбилею.
Название "ТАСМА" представляет из себя аббревиатуру (ТАтарские Светочувствительные Материалы) и перевод с татарского "лента". Но это имя фабрика получила лишь в 1974 году.
Спрос на кинопленку вырос в начале 30-х годов и с ее дефицитом не справлялись известные советские предприятия в Переславле-Залесском и Шостке. Было принято решение построить третий пленочный завод в Казани.
Спрос на кинопленку вырос в начале 30-х годов и с ее дефицитом не справлялись известные советские предприятия в Переславле-Залесском и Шостке. Было принято решение построить третий пленочный завод в Казани.
В 1933 году началась стройка, а через пару лет уже были получены первые образцы пленок. Также завод запустил производство коллоксилина - первого сырья для всех киноплёночных фабрик СССР.
Отличилась "ТАСМА", которую тогда, в военное время, называли "Казанской Фабрикой кинопленки №8". Именно на ней держалось обеспечение страны в тяжелые годы кино- и фотопродукцией.
Отличилась "ТАСМА", которую тогда, в военное время, называли "Казанской Фабрикой кинопленки №8". Именно на ней держалось обеспечение страны в тяжелые годы кино- и фотопродукцией.
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В 1944 и 1946 годах была удостоена двух наград в виде Ордена Трудового Красного Знамени и Сталинской премии. Ну и, конечно же, ордена и медали для работников завода.
За период войны аэрофоторазведка отстал материалов общей площадью 6,5 млн км.
За период войны аэрофоторазведка отстал материалов общей площадью 6,5 млн км.
После войны на фабрике начали осваивать новые направления:
производственные технологии для кино- и фотоматериалов;
медицинские пленки;
голографию;
полиграфию;
микрофильмирование.
Чуть позже стали работать и целые комплексы по производству фототехнических и радиографических пленок, с использованием новейшего иностранного оборудования. В 1958 производственное объединение было переименовано.
производственные технологии для кино- и фотоматериалов;
медицинские пленки;
голографию;
полиграфию;
микрофильмирование.
Чуть позже стали работать и целые комплексы по производству фототехнических и радиографических пленок, с использованием новейшего иностранного оборудования. В 1958 производственное объединение было переименовано.
Теперь будущая "ТАСМА" называлась "Химзаводом ордена Трудового Знамени им. В.В. Куйбышева". Тогда появился фирменный логотип: луна с обратной стороны.
В начале 70-х на заводе началось производство магнитной ленты и феромагнитного порошка.
В начале 70-х на заводе началось производство магнитной ленты и феромагнитного порошка.
Потом случился кооператив с фотожелатиновым заводом № 9 из которого вышел отличный выпуск малогабаритных магнитофонных кассет. С 2 млн. в год в середине 80-х показатель вырос до 15,5 млн, а в начале 90-х перевалил аж за 30 млн.
Когда завод стал "ТАСМОЙ", то развернул масштабное строительство новых корпусов, чтобы потом их переоборудовать под цеха. Также были усовершенствованы технологические процессы и использование нового оснащения - это все было в 80-е. Буквально через десять лет все предприятие стало приходить в упадок.
В 1994 году начался процесс приватизации и стали преобразовывать существующие 12-ти АО на базе "ТАСМЫ" в одноименный холдинг. Капитал предприятия был примерно 25 млрд рублей, но в 1998 году все равно была запущена процедура банкротства.
Но военные действия в Чечне дали заводу возможность реабилитироваться: поступил большой заказ от Минобороны. Но все равно той славы заводу было уже не видать.
Сегодня завод делает на продажу разные пленки и другие продукты. Сейчас в холдинге объединены три взаимодействующих предприятия.
ОАО "ТАСМА" (основное производство);
ООО “Научно-производственное предприятие “ТАСМА”;
ООО “Торговая компания “ТАСМА”.
И сейчас это единственный в России, как и в других странах СНГ, производитель, у которого есть собственная технологическая и производительная база. Полный цикл разработки и изготовления широкого ассортимента фотопленок, диагностических и регистрационных.
ОАО "ТАСМА" (основное производство);
ООО “Научно-производственное предприятие “ТАСМА”;
ООО “Торговая компания “ТАСМА”.
И сейчас это единственный в России, как и в других странах СНГ, производитель, у которого есть собственная технологическая и производительная база. Полный цикл разработки и изготовления широкого ассортимента фотопленок, диагностических и регистрационных.
К этому заводу обращается не одна сотня организаций, как в РФ, так и из других государств СНГ. С пленками "ТАСМА" работают нефтегазовые, машино и судостроительные, ракетно-космические и атомные предприятия.
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Метки: Производство СССР интересное история факты фото
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Так вот, у нас считалось, что Тасма плёнка это второй сорт. Свема гораздо лучше.
Даже не знаю, была ли толика правды в наших убеждениях или нет, но факт - мы считали, что Свема лучше.