Советский суперфуд: кровавая конфета и грибная колония

Чайный гриб или комбуча — это ферментированный напиток на основе сладкого чая, дрожжей и уксуснокислых бактерий. Сам гриб — это зооглея (слизистое «тело», образующееся при жизнедеятельности бактерий).

Бактериальную культуру помещали в подслащенный чай — её питательную среду — и давали настояться. Через некоторое время колония превращается в тот самый «чайный гриб», который можно пить в качестве прохладительного напитка и даже немного опьянеть от него.

А чтобы вырастить банку чайного гриба, достаточно было отщипнуть кусочек сформированной бактериальной массы из банки соседа — ну а гриба-донора можно было найти почти в каждой советской квартире.

Рыбий жир