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Подсмотрено в аптеке. Подборка убойных приколов для тех кому за 30

Подсмотрено в аптеке. Подборка убойных приколов для тех кому за 30 (16 фото)

Автор:
09 марта 2022 16:44
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   аптека   лекарства   лечение   подборка   прикол   
2752
16
Данный пост был собран с любовью. Под прицел попали самые забавные аптеки в стране. Чем старше мы становимся, тем чаще посещаем аптеку... И тем смешнее становятся посещения этих заведений.
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Источник:

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Метки: Юмор   аптека   лекарства   лечение   подборка   прикол   
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6  комментариев
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25k
Киры4 Час назад
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8k
JeanLuk 3 минуты назад
Комментарий к фото
Я Блоку верил двадцать с лишним лет,
Но ничего как встарь не повторилось:
Нет улицы, осмыслен яркий свет, Фонарь разбит,
Аптека НЕ открылась
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1k
alex 13 минут назад
Комментарий к фото
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека…
Я покупаю вазелин
За мной стоят два человека:
армян и сумрачный грузин.
Вот скрипнула в подъезд пружина.
И повторилось все, как встарь:
Пустая банка вазелина, аптека,
улица, фонарь…
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37k
jonnyD 59 минут назад
В этой рекламе прекрасно всё !
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58
Игорь Правдов jonnyD 3 минуты назад
А вот это подрыв работы правительства по увеличению населения в России )))
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