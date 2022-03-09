Подсмотрено в аптеке. Подборка убойных приколов для тех кому за 30

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Данный пост был собран с любовью. Под прицел попали самые забавные аптеки в стране. Чем старше мы становимся, тем чаще посещаем аптеку... И тем смешнее становятся посещения этих заведений.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Но ничего как встарь не повторилось:
Нет улицы, осмыслен яркий свет, Фонарь разбит,
Аптека НЕ открылась
Я покупаю вазелин
За мной стоят два человека:
армян и сумрачный грузин.
Вот скрипнула в подъезд пружина.
И повторилось все, как встарь:
Пустая банка вазелина, аптека,
улица, фонарь…