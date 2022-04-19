Украсть мост за 3 дня: дерзкая афера от индийских мошенников

Это только снилось во смелых снах российских коррупционеров, а вот индийские мошенники взяли и украли мост весом 500 тонн.
Произошло это в штате Бихар, где группа аферистов притворилась чиновниками и смогла спереть 18-метровый железный мост через местную реку.
Уверенность злоумышленников поразила местных жителей, поэтому они не стали даже как-то реагировать на работы по демонтажу, которые проводились в течение трех дней с использованием тяжелой техники. Они как ни в чем не бывало разрезали мост по частям и вывезли его в неизвестном направлении.
А между тем, тому мосту было 45 лет и он пролегал через канал Ара-Соне, который протекает близ деревни Амиявар. За столь долгое время эксплуатации мост действительно износился и требовал реконструкции.
Но как только местные жители поняли, что никакой замены старому мосту не будет, они обратились в местный муниципалитет. Сейчас полиция разыскивает аферистов, которые так реалистично сыграли роль псевдо-чиновников.
Интересно, сколько стоит тонна чермета в индийских пунктах приема.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Зря думаете всю семейку расстреляли?
вот наши воруют так воруют - сметная стоимость постройки 14 этажки 350 млн рублей, а вам ее втюхивают за 2.4 млрд по рыночной цене
вот это нихреново в РОсии застройщики живут :))0 а народ иппотеку детям по наследству передает