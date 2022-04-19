Украсть мост за 3 дня: дерзкая афера от индийских мошенников

Уверенность злоумышленников поразила местных жителей, поэтому они не стали даже как-то реагировать на работы по демонтажу, которые проводились в течение трех дней с использованием тяжелой техники. Они как ни в чем не бывало разрезали мост по частям и вывезли его в неизвестном направлении.