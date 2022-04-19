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Украсть мост за 3 дня: дерзкая афера от индийских мошенников

Украсть мост за 3 дня: дерзкая афера от индийских мошенников (5 фото)

Автор:
19 апреля 2022 23:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   афера   интересно   кража   криминал   мост   мошенники   цветмет   
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Это только снилось во смелых снах российских коррупционеров, а вот индийские мошенники взяли и украли мост весом 500 тонн.

Произошло это в штате Бихар, где группа аферистов притворилась чиновниками и смогла спереть 18-метровый железный мост через местную реку.

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Уверенность злоумышленников поразила местных жителей, поэтому они не стали даже как-то реагировать на работы по демонтажу, которые проводились в течение трех дней с использованием тяжелой техники. Они как ни в чем не бывало разрезали мост по частям и вывезли его в неизвестном направлении.

А между тем, тому мосту было 45 лет и он пролегал через канал Ара-Соне, который протекает близ деревни Амиявар. За столь долгое время эксплуатации мост действительно износился и требовал реконструкции.

Но как только местные жители поняли, что никакой замены старому мосту не будет, они обратились в местный муниципалитет. Сейчас полиция разыскивает аферистов, которые так реалистично сыграли роль псевдо-чиновников.

Интересно, сколько стоит тонна чермета в индийских пунктах приема.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Индия   афера   интересно   кража   криминал   мост   мошенники   цветмет   
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4  комментария
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5k
Олег Данилов Полчаса назад
Пфф, братец Николя 2 го украл и опдарил любовнице французской брилиантов на сумму в стоимость в ЛИНКОР!!!
Зря думаете всю семейку расстреляли?
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5k
Олег Данилов Полчаса назад
а если честно то щеглы, 500 тонн по 6 рублей миллионов 30 украли

вот наши воруют так воруют - сметная стоимость постройки 14 этажки 350 млн рублей, а вам ее втюхивают за 2.4 млрд по рыночной цене

вот это нихреново в РОсии застройщики живут :))0 а народ иппотеку детям по наследству передает
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1k
perekrestok Полчаса назад
Три дня пилили мост и никто не видел?? Все же по мосту люди ходили, наверное и на великах ездили. А тут раз и нет моста! Маловероятно. Местные начальники точно в доле были, поэтому и глаза закрывали. Даже интересно кого посадят.
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