FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9358 постов • 1337 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Индии мошенники организовали нелегальный участок полиции -- их поймали только через 8 месяцев

В Индии мошенники организовали нелегальный участок полиции -- их поймали только через 8 месяцев

Автор:
19 августа 2022 23:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   интересно   мафия   мошенники   обман   полиция   скандал   
1165
4

Что вы знаете о человеческой жадности? А вот парни из Индии знают очень и очень многое. В частности, в индийском штате Бихар местные уникумы додумались до того, что организовали фейковый полицейский участок. И да, к ним ходили люди.

Так, все произошло внезапно. В один момент местные ребята пораскинули мозгами и решили, что работать-то и не обязательно, а можно просто обманывать местных, представляясь сотрудниками полиции.

×
×

Они сняли часть местного отеля и восемь (вдумайтесь) месяцев дурили другим индусам головы.

В какой-то момент настоящие полицейские почесали репу все-таки поняли, что что-то не так, ведь настоящий участок был всего в полукилометре от дома шефа полиции. Да и простые граждане подозрительно часто начали жаловаться, что стражи порядка якобы забирают у них деньги.

Мошенники, тем временем, прямо по городу ходили в ненастоящей форме, со значками и оружием и брали деньги у посетителей за рассмотрение дел, подачи жалоб и обещания помочь с работой.

Чтобы это все выглядело правдоподобно, мошенники даже нанимали массовку из числа деревенских бравых ребят, и таким образом им действительно верили. Деревенским, в свою очередь, платили около 500 рупий (плюс-минус 400 рублей) в день. Большие, на самом деле, деньги для Индии.

Но счастье оказалось недолгим: настоящий полицейский обратил внимание на «офицеров», у которых при себе были пистолеты вместо табельного оружия. Сделаны они были в местной мастерской. Шестерых организаторов в итоге задержали (среди них была одна женщина), но главаря пока не поймали. А в полиции, тем временем, открыто расследование.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Индия   интересно   мафия   мошенники   обман   полиция   скандал   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Dmitry_61rus Час назад
Пистолеты запоют, женщина окажется с родинкой как у начальника полиции. А на десерт все станцуют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Axel 16 минут назад
Да уж. Сколько нового узнается

"...их поймали только через 8 месяцев"

Я до этого поста думал, что это национальная особенность прибалтов исключительно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
amrita Полчаса назад
ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Алексей Полчаса назад
Фигня ...

Все же наверняка помнят мошеннические накладки на клавиатуру банкомата и клюва приема карт, с помощью которых крались данные полосы карт в 90-2000х - когда потом изготавливался дубликат карты (так называемый белый пластик) ?
А с дубликата денежки снимались в других странах.
Тогда эти накладки определяли путем мониторинга банкоматов, где пересекались места использования карт, чьи данные были скомпрментированы (если раньше не находили сами накладки).

Теперь вишенка - в давних 90-х, появилась куча случаев воровства денег с карт, но данных, позволяющих определить банкомат, с которого уходит утечка данных - нет, точнее совсем НЕТ!
Карты потерпевших тупо никогда не использовались в одном и том же банкомате (где предположительно установлено устройство, ворующее данные).
Разгадка? Где же она...
Все гениально просто

Сотрудники колл-ценра одного банка из ТОП, наконец-таки обратили внимание на претензии клиентов о том, что их банкомат уже долгое время сообщает об отсутствии наличности.
И, как вы уже наверное догадались, он это делает после ввода карты и ПИНа, после чего возвращает карту.
Разгадка - в самом "проходном" месте центра города, был установлен левый банкомат (нафиг мелочится на накладки) с лого известного банка.
Он берет карту, принимает ПИН и заявляет об отсутствии денежек - ничего необычного... и т.к. не подключен к банку, его не видит фрод-мониторинг.
БИНГО
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32888



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему Юрий Никулин посмеялся над Горбачёвым при их встрече в 1990 году и зачем вспомнил о Сталине
Почему Юрий Никулин посмеялся над Горбачёвым при их встрече в 1990 году и зачем...
В Ростовской области женщина нашла двух брошенных щенят, но даже не знала, как их кормить. Но на помощь пришла её кошка
В Ростовской области женщина нашла двух брошенных щенят, но даже не знала, как их...
Набирающие популярность в сообществах
Автомобильная мини-печь и что с ней не так
Автомобильная мини-печь и что с ней не так
Китай представил новинку 2022 года Oukitel WP20 PRO – сверхпрочный смартфон в ультратонком корпусе
Китай представил новинку 2022 года Oukitel WP20 PRO – сверхпрочный смартфон в...
Как создать надёжный пароль
Как создать надёжный пароль
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно

Лучшие демотиваторы
Лавандовые поля

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#автомобили#сарказм#дтп#кино#Разное#искусство#милота
#Юмор#прикол#в мире#картинки#автомир#позитив#фотографии#интересное#комментарии#обман
#животные#интересно#факты#новости#аварии#Спорт#авто аварии#забавно#Мемы#сатира
Как создать надёжный пароль Как создать надёжный пароль Семь самых наглых надувательств в истории человечества Семь самых наглых надувательств в истории человечества Телефонные мошенники придумали новую схему обмана при помощи QR-кода и "Госуслуг" Телефонные мошенники придумали новую схему обмана при помощи QR-кода и "Госуслуг" Украсть мост за 3 дня: дерзкая афера от индийских мошенников Украсть мост за 3 дня: дерзкая афера от индийских мошенников В Брянске сотрудники банка пытались отговорить полицейского отдавать деньги мошенникам и брать кредит В Брянске сотрудники банка пытались отговорить полицейского отдавать деньги мошенникам и брать... Хату за дату: за сколько россияне продают дату регистрации брака на Avito Хату за дату: за сколько россияне продают дату регистрации брака на Avito

На что жалуетесь?

Вернуться