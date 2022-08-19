В Индии мошенники организовали нелегальный участок полиции -- их поймали только через 8 месяцев

Что вы знаете о человеческой жадности? А вот парни из Индии знают очень и очень многое. В частности, в индийском штате Бихар местные уникумы додумались до того, что организовали фейковый полицейский участок. И да, к ним ходили люди.
Так, все произошло внезапно. В один момент местные ребята пораскинули мозгами и решили, что работать-то и не обязательно, а можно просто обманывать местных, представляясь сотрудниками полиции.
Они сняли часть местного отеля и восемь (вдумайтесь) месяцев дурили другим индусам головы.
В какой-то момент настоящие полицейские почесали репу все-таки поняли, что что-то не так, ведь настоящий участок был всего в полукилометре от дома шефа полиции. Да и простые граждане подозрительно часто начали жаловаться, что стражи порядка якобы забирают у них деньги.
Мошенники, тем временем, прямо по городу ходили в ненастоящей форме, со значками и оружием и брали деньги у посетителей за рассмотрение дел, подачи жалоб и обещания помочь с работой.
Чтобы это все выглядело правдоподобно, мошенники даже нанимали массовку из числа деревенских бравых ребят, и таким образом им действительно верили. Деревенским, в свою очередь, платили около 500 рупий (плюс-минус 400 рублей) в день. Большие, на самом деле, деньги для Индии.
Но счастье оказалось недолгим: настоящий полицейский обратил внимание на «офицеров», у которых при себе были пистолеты вместо табельного оружия. Сделаны они были в местной мастерской. Шестерых организаторов в итоге задержали (среди них была одна женщина), но главаря пока не поймали. А в полиции, тем временем, открыто расследование.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Украсть мост за 3 дня: дерзкая афера от индийских мошенников
- Семь самых наглых надувательств в истории человечества
- Хату за дату: за сколько россияне продают дату регистрации брака на Avito
- В Брянске сотрудники банка пытались отговорить полицейского отдавать деньги мошенникам и брать кредит
- Индийский Мавроди: история успеха с печальным концом
"...их поймали только через 8 месяцев"
Я до этого поста думал, что это национальная особенность прибалтов исключительно...
Все же наверняка помнят мошеннические накладки на клавиатуру банкомата и клюва приема карт, с помощью которых крались данные полосы карт в 90-2000х - когда потом изготавливался дубликат карты (так называемый белый пластик) ?
А с дубликата денежки снимались в других странах.
Тогда эти накладки определяли путем мониторинга банкоматов, где пересекались места использования карт, чьи данные были скомпрментированы (если раньше не находили сами накладки).
Теперь вишенка - в давних 90-х, появилась куча случаев воровства денег с карт, но данных, позволяющих определить банкомат, с которого уходит утечка данных - нет, точнее совсем НЕТ!
Карты потерпевших тупо никогда не использовались в одном и том же банкомате (где предположительно установлено устройство, ворующее данные).
Разгадка? Где же она...
Все гениально просто
Сотрудники колл-ценра одного банка из ТОП, наконец-таки обратили внимание на претензии клиентов о том, что их банкомат уже долгое время сообщает об отсутствии наличности.
И, как вы уже наверное догадались, он это делает после ввода карты и ПИНа, после чего возвращает карту.
Разгадка - в самом "проходном" месте центра города, был установлен левый банкомат (нафиг мелочится на накладки) с лого известного банка.
Он берет карту, принимает ПИН и заявляет об отсутствии денежек - ничего необычного... и т.к. не подключен к банку, его не видит фрод-мониторинг.
БИНГО