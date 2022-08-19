В Индии мошенники организовали нелегальный участок полиции -- их поймали только через 8 месяцев

Мошенники, тем временем, прямо по городу ходили в ненастоящей форме, со значками и оружием и брали деньги у посетителей за рассмотрение дел, подачи жалоб и обещания помочь с работой.

Чтобы это все выглядело правдоподобно, мошенники даже нанимали массовку из числа деревенских бравых ребят, и таким образом им действительно верили. Деревенским, в свою очередь, платили около 500 рупий (плюс-минус 400 рублей) в день. Большие, на самом деле, деньги для Индии.