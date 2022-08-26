Шалость не удалась: индийцев поймали при подмене отпечатков во время сдачи экзаменов

Говорят, что современные технологии должны облегчить жизнь людям. Возможно так и есть, но не тем, кто пытается обманным путем обойти современные "системы контроля". Взять к примеру двух индийцев, которые хотели смухлевать на тестировании кандидатов перед устройством на местную железную дорогу.
Случай произошел в городе Вадодара индийского штата Бихар, где правоохранители задержали двух молодых людей, которые пытались поменяться местами при тестировании. Один из них, Маниш Кумар, снял кожу со своего большого пальца, а второй, Раджьягуру Гупта, наклеил её на свой палец, чтобы обмануть систему биометрии перед прохождением теста. Маниш безуспешно пытался подготовиться к прохождению испытания при трудоустройстве на работу мечты. Но видимо не столь усидчиво или же работа на железной дороге просто не его. Впрочем, упорству и смекалки ему было не занимать. Он попросил своего друга Раджьягуру, который был более подготовленным, сдать за него экзамен.
Как сообщает полиция, за день до экзамена Кумар приложил большой палец левой руки к раскалённой сковороде, из-за чего на нём образовался волдырь. Затем он снял кожу с помощью лезвия и наклеил её на палец Гупты, зная о проверке биометрии перед тестом.
Тот согласился и в назначенный день пришел с наклеенным на большой палец отпечатком своего товарища. На входе в аудиторию стоял аппарат, который считывал отпечатки, сверяя их с базой. Однако биометрический сканер оказался не таким уж и легким препятствием и не пропустил лжеМаниша даже после нескольких попыток.
В итоге подозрительным молодым человеком заинтересовались представители компании, а после того, как выяснилась мошенническая схема, двух приятелей забрала полиция. Теперь вместо желанного рабочего места, им обоим светит больше 5 лет тюрьмы за мошенничество.
Источник:
АНТИФИШКИ
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