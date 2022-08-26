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Шалость не удалась: индийцев поймали при подмене отпечатков во время сдачи экзаменов

Шалость не удалась: индийцев поймали при подмене отпечатков во время сдачи экзаменов

Автор:
26 августа 2022 20:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   интересно   мошенники   обман   отпечаток пальца   современные технологии   экзамены   
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Говорят, что современные технологии должны облегчить жизнь людям. Возможно так и есть, но не тем, кто пытается обманным путем обойти современные "системы контроля". Взять к примеру двух индийцев, которые хотели смухлевать на тестировании кандидатов перед устройством на местную железную дорогу.

Случай произошел в городе Вадодара индийского штата Бихар, где правоохранители задержали двух молодых людей, которые пытались поменяться местами при тестировании. Один из них, Маниш Кумар, снял кожу со своего большого пальца, а второй, Раджьягуру Гупта, наклеил её на свой палец, чтобы обмануть систему биометрии перед прохождением теста. Маниш безуспешно пытался подготовиться к прохождению испытания при трудоустройстве на работу мечты. Но видимо не столь усидчиво или же работа на железной дороге просто не его. Впрочем, упорству и смекалки ему было не занимать. Он попросил своего друга Раджьягуру, который был более подготовленным, сдать за него экзамен.

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Как сообщает полиция, за день до экзамена Кумар приложил большой палец левой руки к раскалённой сковороде, из-за чего на нём образовался волдырь. Затем он снял кожу с помощью лезвия и наклеил её на палец Гупты, зная о проверке биометрии перед тестом.

Тот согласился и в назначенный день пришел с наклеенным на большой палец отпечатком своего товарища. На входе в аудиторию стоял аппарат, который считывал отпечатки, сверяя их с базой. Однако биометрический сканер оказался не таким уж и легким препятствием и не пропустил лжеМаниша даже после нескольких попыток.

В итоге подозрительным молодым человеком заинтересовались представители компании, а после того, как выяснилась мошенническая схема, двух приятелей забрала полиция. Теперь вместо желанного рабочего места, им обоим светит больше 5 лет тюрьмы за мошенничество.

Источник:

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Метки: Индия   интересно   мошенники   обман   отпечаток пальца   современные технологии   экзамены   
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Иркин 2 минуты назад
По сценарию Болливуда
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Александр Невский
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