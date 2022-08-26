Шалость не удалась: индийцев поймали при подмене отпечатков во время сдачи экзаменов

Случай произошел в городе Вадодара индийского штата Бихар, где правоохранители задержали двух молодых людей, которые пытались поменяться местами при тестировании. Один из них, Маниш Кумар, снял кожу со своего большого пальца, а второй, Раджьягуру Гупта, наклеил её на свой палец, чтобы обмануть систему биометрии перед прохождением теста. Маниш безуспешно пытался подготовиться к прохождению испытания при трудоустройстве на работу мечты. Но видимо не столь усидчиво или же работа на железной дороге просто не его. Впрочем, упорству и смекалки ему было не занимать. Он попросил своего друга Раджьягуру, который был более подготовленным, сдать за него экзамен.