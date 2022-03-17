Заброшенный японский "Чёртов мост" и тоннели спирали "Такарадай" на Сахалине

Сегодня мы расскажем про один из самых известных, красивейших и масштабных заброшенных объектов острова Сахалин. Спираль "Такарадай", где находится знаменитый "Чёртов мост" с тоннелями на заброшенной узкоколейной железнодорожной ветке Николайчук-Чапланово, построенные японцами во времена префектуры Карафуто.
После поражения России в Русско-японской войне 1904-1905 гг. южная часть острова Сахалин до 50-й параллели была передана Японии и на ней была основана префектура Карафуто. Японцы быстро осваивали остров и строили различную инфраструктуру и фабрики, добывая полезные ископаемые и биоресурсы. А для перемещения грузов в порты с последующей отправкой в Японию была создана мощная железнодорожная инфраструктура с множеством тоннелей и мостов, некоторые из которых являются поистине уникальными и сложными инженерными сооружениями.
Строить УЖД начали в 1921 г. Тогда простые строительные работы на масштабном строительстве железной дороги выполняли пленённые корейцы, называемые японцами словом тако. Жестокость японцев в отношении пленных была крайне бесчеловечной, из за чего сложилась поговорка, что на каждую уложенную шпалу приходится одна загубленная японцами душа. Насколько это правда мы утверждать не берёмся, но японцы действительно славились своей жестокостью по отношению к жителям на территориях богатых природными ресурсами в период милитаристской Японии. Конечно на строительстве было и множество профессиональных мастеров и инженеров, с которыми также происходили несчастные случаи. В сети даже можно встретить информацию, что после кремации их прах добавляли в бетон при строительстве. Но снова хотим заметить, что мы не знаем насколько эта информация правдива.
После разгрома Милитаристской Японии в Советско-японской войне в августе 1945 г., южный Сахалин вернулся в состав уже советской России, а соответственно и вся железнодорожная сеть досталась Советскому Союзу.
Ну а после распада Союза финансирование железной дороги Холмск - Южно-Сахалинск (при японцах носившей название Маока-Тойохара) было урезано, а большой участок её не годился под перешивку на новую широкую колею из за узких тоннелей, да и многие инженерные сооружения требовали капитальный ремонт. В итоге в 1994 г. огромный кусок УЖД был закрыт и заброшен.
И в этой статье мы подробно рассмотрим один из самых известных участков этой брошенной ветки.
Ещё несколько лет назад от Холмска можно было доехать только до станции 77 км у села Николайчук. Но недавно здесь перешили колею и продлили пути на одну станцию. Теперь сюда ходит современный комфортабельный состав.
Новая широкая колея уходит вдаль.
К слову не смотря на большой поток туристов, в этих местах очень много медведей и за последние годы были печальные случаи их нападений на людей, так что с собой всегда лучше брать сигнал охотника и фальшфейер. Да и в целом, путешествуя без машины по Сахалину, всегда нужно иметь с собой что-то отпугивающее косолапых.
Теперь пути идут прямо до "Чёртового моста" и по выходным сюда ходит состав.
Это сделали специально для туристов, которые в летнее время приезжают сюда практически каждый день.
И вот перед нами предстаёт самая узнаваемая часть спирали "Такарадай", где прямо над порталом тоннеля проходит "Чёртов мост", построенный в 1928 г.
Старое фото 1933 г., выложенное пользователем Patriarche на сайте старых фотографий pastvu.com.
В этом месте находится сложный участок гористой местности с большим набором высоты, где было применено интересное нестандартное решение со строительством целого комплекса сооружений.
Здесь железная дорога заходит в портал тоннеля длиной 870 метров, который изгибаясь набирает высоту. После тоннеля снова располагается открытый участок пути, который продолжает изгибаться и набирать высоту, а потом снова заходит в тоннель длиной 150 метров, продолжая набор высоты. Набрав высоту около 40 метров тоннель снова заканчивается открытым участком и спустя несколько десятков метров пути выходят на сам "Чёртов мост", который проходит прямо над входным порталом первого тоннеля. Этот комплекс сооружений и называется спиралью "Такарадай".
Старое фото 1933 г., выложенное пользователем Patriarche на сайте старых фотографий pastvu.com.
Этот сложный участок японской УЖД был закончен одним из последних в 1928 г. К сожалению имя инженера-проектировщика этого моста нам установить не удалось.
Старое фото первой половины 1930-х гг., выложенное пользователем Patriarche на сайте старых фотографий pastvu.com.
Зато доподлинно известно, что во время освобождения Сахалина в Советско-японской войне в августе 1945 г. на мосту шли ожесточённые бои.
Утром 20 августа десантники 113-й отдельной стрелковой бригады высадились в порту г. Холмск, в то время носившего название Маока. Уже к вечеру они полностью захватили город и на следующий день продолжили наступление, продвигаясь вглубь острова.
Одна из штурмовых групп под командованием младшего сержанта Б. Николайчука продвигалась вдоль узкоколейки к спирали "Такарадай" и у моста встретила ожесточённое сопротивление японских войск.
Личный состав группы с потерями, но всё же смог подавить огневые точки противника, в том числе погиб и сам Николайчук, именем которого в 1946 г. было переименовано японское поселение Икенохата, расположенное перед мостом.
Старое фото 1993 г., выложенное пользователем Patriarche на сайте старых фотографий pastvu.com.
Теперь новая железнодорожная колея оканчивается тупиком прямо перед входом в противолавинную галерею, пристроенную к порталу тоннеля.
Так этот мост железной дороги, пересекающей саму себя на высоте 40 метров выглядит с воздуха.
На этом кадре виден вход в противолавинную галерею нижнего тоннеля и выход из противолавинной галереи верхнего тоннеля.
Общий вид сверху.
Подход к порталу тоннеля прикрывала японская огневая точка.
Тупик.
Ну а теперь давайте прогуляемся по этому комплексу пешком.
К слову противолавинную галерею к порталу пристроили только в 1987 г. Хотя там плохо видно и возможно дата 1967, где на цифре 6 просто небольшой потёк.
Для строительства противолавинной галереи были использованы старые рельсы 1920 г.
Двинемся в темноту.
В этом месте галерея примыкает к старому порталу тоннеля, который кстати имеет №15.
К сожалению в этом тоннеле не сохранилось рельс и шпал.
По центру тоннеля проходил лоток дренажной системы для отведения грунтовых вод. Раньше лоток был накрыт плитками.
По пути встречаются ниши разной глубины для укрытия путевых обходчиков от проезжающего поезда.
В нескольких местах тоннель перебивается более широкими участками. Возможно это что-то вроде деформационных швов, а может быть старый габарит тоннеля, который усиливали во время капитального ремонта.
Непонятно почему некоторые ниши были настолько неглубокими.
Но их явно пытались углублять.
Хотя есть здесь и более масштабные ниши, в которых видимо стояло какое-то оборудование или инвентарь.
Когда идёшь по тоннелю не особо ощущаешь его уклон.
На стенах сохранились старые изоляторы от проводки.
Пройдя 870 метров по тоннелю мы выходим из второго портала.
Так он выглядит снаружи.
Здесь начинаются двухметровые лопухи.
В которых скрывается ещё одна огневая точка, прикрывавшая портал.
Заглянем в неё через верхний проём от люка.
С каждой из четырёх сторон ДОТ-а была амбразуры для ведения кругового огня.
В зарослях стоят старые столбы ЛЭП.
Проходим ещё около 450 метров по открытому участку, постепенно набирая высоту.
И выходим ко второму тоннелю комплекса.
Где портал также прикрывала огневая точка.
Абсолютно идентичная предыдущим.
Портал тоннеля, носившего №14.
Заходим внутрь.
Его состояние гораздо хуже. Во многих местах бетон разрушен и из трещин выходит горная порода.
Кстати ниши здесь обозначались буквами Н.
Пройдя всего 150 метров мы выходим в ещё одну противолавинную галерею.
Пристроенную к старому порталу тоннеля.
Все стены здесь исписаны "автографами" посетивших эти места людей.
А так выглядит въезд в саму галерею.
Судя по дате пристроенную в 1978 г.
А спустя ещё несколько десятков метров от галереи и около полутора километров общего пути...
Мы выходим на сам "Чёртов мост".
На котором даже сохранились рельсы.
Шпалы сильно прогнили и лучше здесь передвигаться по металлоконструкциям.
Так главная ферма моста выглядит с воздуха.
Жуткий вид.
Мост снова заканчивается огневой точкой.
С которой открывается прекрасный вид. От туда снизу мы пришли.
Ну и конечно сам мост.
Вниз к первому тоннелю уходит лестница, которой тоже не очень хорошо и нижняя её часть нуждается в ремонте.
Вот такой красивый и интересный комплекс сооружений спирали "Такарадай", а в следующей статье мы расскажем про расположенный дальше комплекс сооружений ещё одного моста, носящего название "Ведьмин мост".
А на этом всё.
Источник:
АНТИФИШКИ
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