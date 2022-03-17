Заброшенный японский "Чёртов мост" и тоннели спирали "Такарадай" на Сахалине

Строить УЖД начали в 1921 г. Тогда простые строительные работы на масштабном строительстве железной дороги выполняли пленённые корейцы, называемые японцами словом тако. Жестокость японцев в отношении пленных была крайне бесчеловечной, из за чего сложилась поговорка, что на каждую уложенную шпалу приходится одна загубленная японцами душа. Насколько это правда мы утверждать не берёмся, но японцы действительно славились своей жестокостью по отношению к жителям на территориях богатых природными ресурсами в период милитаристской Японии. Конечно на строительстве было и множество профессиональных мастеров и инженеров, с которыми также происходили несчастные случаи. В сети даже можно встретить информацию, что после кремации их прах добавляли в бетон при строительстве. Но снова хотим заметить, что мы не знаем насколько эта информация правдива.

После разгрома Милитаристской Японии в Советско-японской войне в августе 1945 г., южный Сахалин вернулся в состав уже советской России, а соответственно и вся железнодорожная сеть досталась Советскому Союзу.

Ну а после распада Союза финансирование железной дороги Холмск - Южно-Сахалинск (при японцах носившей название Маока-Тойохара) было урезано, а большой участок её не годился под перешивку на новую широкую колею из за узких тоннелей, да и многие инженерные сооружения требовали капитальный ремонт. В итоге в 1994 г. огромный кусок УЖД был закрыт и заброшен.

И в этой статье мы подробно рассмотрим один из самых известных участков этой брошенной ветки.