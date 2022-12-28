Что дурно нажито, то будет дурно и прожито

Первые клиенты биржи уже подали коллективный иск о возмещении нанесенного им ущерба, пока что речь о 4 физлицах. Начинается гонка за сроками подачи заявлений, так как это позволит получить возмещение в приоритетном порядке. Уже сейчас ясно, что Бэнкману-Фриду не светит ничего кроме безденежья и многих лет в тюрьме.