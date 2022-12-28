Что дурно нажито, то будет дурно и прожито

Одна из крупнейших финансовых скандалов в истории еще долго будет наносить репутационный урон криптовалютному рынку. Всплывают все новые подробности мошенничества рухнувшей биржи FTX, которая под своими обломками похоронила десятки миллиардов долларов клиентов.
Выяснилось, что соучредители биржи Сэм Бэнкман-Фрид и Гэри Ван в зените карьеры заняли у собственного дочернего подразделения Alameda Research $546 млн на покупку доли акций в другой бирже под названием Robinhood. Средства клиентов одной биржи без их ведома пытались использовать в попытке получить влияние на другую торговую площадку. Если бы это получилось, то количество потенциальных жертв могло значительно вырасти.
Бывшая глава Alameda Research Кэролайн Эллисон призналась, что она крала миллиарды долларов у клиентов FTX. Весь топ-менеджмент финансового гиганта был замешан в массовых тратах. Перчинку в историю добавляет то, что Кэролайн якобы состояла в связи с Сэмом Бэнкманом-Фридом, выходящей далеко за пределы деловых. Романтика ценою в миллиарды.
Первые клиенты биржи уже подали коллективный иск о возмещении нанесенного им ущерба, пока что речь о 4 физлицах. Начинается гонка за сроками подачи заявлений, так как это позволит получить возмещение в приоритетном порядке. Уже сейчас ясно, что Бэнкману-Фриду не светит ничего кроме безденежья и многих лет в тюрьме.
Отсидевший в тюрьме 4 года бывший управляющий хедж-фондом Мартин Шкрели дал коллеге по мошенническому ремеслу советы о жизни за решеткой. Мартин предлагает Сэму побриться на лысо, сменить имя, а также не упоминать место учебы. Некогда богатому мошеннику из привилегированной среды якобы придется крайне не просто в среде отбывающих наказание за правонарушения.
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