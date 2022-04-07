Британка обманула владелицу салона красоты и вынесла из него солярий

Владелица салона красоты в Лидсе, Англия, пожаловалась на мошенницу, которая выдала себя за потенциальную покупательницу и украла у нее солярий.
39-летняя Кирен Сехми, владеющая салоном красоты в Лидсе, списалась на сайте объявлений Gumtree с женщиной, которая якобы хотела купить солярий для своей дочери за 185 фунтов стерлингов (около 20 000 рублей). В первый раз, когда они договорились о встрече, женщина не пришла. Во второй раз она пришла в слезах и заявила, что у нее умерла собака. Но всего через несколько мгновений она вышла из салона с солярием, не заплатив оговоренной суммы.
Камера видеонаблюдения в салоне запечатлела, как женщина выходит из салона. Полиция расследует инцидент.
Владелица салона «Kiren's Hair and Beauty Salon», рассказала, что женщина, имя которой она не стала называть, хотела купить солярий для своей 16-летней дочери, которая «одержима косметическими процедурами».
«В первый раз она не пришла. Потом она пришла в слезах и сказала, что ее собака умерла, поэтому я приготовила ей кофе, — рассказала Сехми. — Пять лет назад я заплатила за солярий 2000 фунтов стерлингов, а хотела за него всего 185 фунтов стерлингов. Она еще сказала, что возьмет кольцевую лампу для фотосъемки за дополнительные 30 фунтов».
Владелица салона самостоятельно разобрала солярий, чтобы клиентка могла перевезти ее в своем универсале Vauxhall. Но женщина так и не вернулась в салон, чтобы заплатить.
«Я даже представить не могла, что она просто уедет, — продолжила Сехми. — Она так спешила, что забыла пакет с шурупами, которые нужны, чтобы снова все собрать».
Женщина сообщила об инциденте в полицию Западного Йоркшира. Представитель полиции рассказал FEMAIL, что преступление было зарегистрировано и расследование продолжается. Госпоже Сехми до сих пор не вернули солярий.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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