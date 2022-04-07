Британка обманула владелицу салона красоты и вынесла из него солярий

39-летняя Кирен Сехми, владеющая салоном красоты в Лидсе, списалась на сайте объявлений Gumtree с женщиной, которая якобы хотела купить солярий для своей дочери за 185 фунтов стерлингов (около 20 000 рублей). В первый раз, когда они договорились о встрече, женщина не пришла. Во второй раз она пришла в слезах и заявила, что у нее умерла собака. Но всего через несколько мгновений она вышла из салона с солярием, не заплатив оговоренной суммы.

Камера видеонаблюдения в салоне запечатлела, как женщина выходит из салона. Полиция расследует инцидент.