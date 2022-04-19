Внешность эльфа, голос ангела: жизнь немецкой певицы, покорившей слушателей из СССР

В первоначальном составе «Арабесок» (группа была образована в 1977 году) её не было. Но, как часто случается в девичьем коллективе, девушки стали меняться: кто-то уходил из-за решения начать сольную карьеру или заняться чем-то другим, другие беременели и выбирали семью.

В итоге от первоначального состава осталась лишь Микаэла Роуз. И продюсеры решили спасти своё детище и привлечь двух новых девушек. Ими стали Сандра Анн Лауэр и Ясмин Элизабет Феттер. Работа пошла очень продуктивно: постоянные гастроли, съёмки, концерты. 8 студийных альбомов за 5 лет.