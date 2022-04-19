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Внешность эльфа, голос ангела: жизнь немецкой певицы, покорившей слушателей из СССР

Внешность эльфа, голос ангела: жизнь немецкой певицы, покорившей слушателей из СССР (7 фото + 10 видео)

Автор:
19 апреля 2022 15:54
Сообщество : RealFishki
Метки: Майкл Крету   Музыка   Популярность   арабески   голос   история   певица   сандра   
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Эта очаровательная девушка покорила слушателей из многих стран благодаря органичному объединению очаровательной внешности и чудесного голоса. Её обожали поклонники из Японии, Кореи, стран Азии. Но особую славу и признание ей подарили жители СССР.

Сандра – немка по национальности, начала карьеру еще в юном 17-летнем возрасте в группе Arabesque («Арабески»). В 1989 году приезжала с концертом в Москву и была поражена невероятно тёплым приёмом. Любят её у нас и сейчас, спустя десятилетия.


В первоначальном составе «Арабесок» (группа была образована в 1977 году) её не было. Но, как часто случается в девичьем коллективе, девушки стали меняться: кто-то уходил из-за решения начать сольную карьеру или заняться чем-то другим, другие беременели и выбирали семью.

В итоге от первоначального состава осталась лишь Микаэла Роуз. И продюсеры решили спасти своё детище и привлечь двух новых девушек. Ими стали Сандра Анн Лауэр и Ясмин Элизабет Феттер. Работа пошла очень продуктивно: постоянные гастроли, съёмки, концерты. 8 студийных альбомов за 5 лет.


Спустя несколько лет стало понятно, что High Energy – стиль, в котором  работали девушки, теряет популярность и уже не так востребован. Продюсеры решили немного видоизменить подачу, добавив в группу клавишника Майкла (Михая) Крету, которые также занимался аранжировкой. Между ним и Сандрой промелькнула искра. И музыканты стали парой.


После истечения срока контракта Крету настоял, чтобы девушка начала сольную карьеру, поскольку видел в возлюбленной огромный потенциал. Он занялся продюсированием певицы и написанием первых песен. Первой стала Japan Ist Weit – кавер на Big in Japan Alphaville. Успеха он не принёс. И ребята решили переключиться на английский язык, чтобы охватить более широкую аудиторию слушателей.


Музыканты записали клипы на обе композиции. В 1986 году вышел следующий альбом Mirrors с такими  хитами как Hi! Hi! Hi!, Innocent Love, Loreen. Песни писали сам Крету и немецкий музыкант Хумерт Кеммлер.


Печальная композиция о разрушении мира Don’t Cry (The Breakup of the World) была навеяна событиями в Чернобыле.


Затем вышли ещё несколько сольников, прославивших Сандру в Японии, Корее, Израиле, СССР. На песню Everlasting Love вышел очень красивый клип, демонстрирующий силу истинной любви вне времён и эпох.


В 1990 году Майкл занялся ещё одним проектом. Тоже знаменитым и популярным. Им стала группа Enigma. К тому времени Сандра уже стала его женой, и музыкант попросил записать её женские партии.


Затем, в 1992 году, в карьере наступил перерыв: женщина родила сыновей-близнецов и полностью погрузилась в материнские заботы. Возвращение на сцену в 1995 году было не столь ярким, как начало карьеры. Но поклонники были рады. А вот семейная лодка дала трещину, и в 1997 году последовал развод с Крету. Певица ещё раз вышла замуж через несколько лет, но в 2014 снова развелась.


Впервые в российскую столицу Сандра приехала в 1989 году. И была поражена холодной погодой и невероятно тёплым приёмом. Впоследствии певица рассказывала, что в России у неё осталось много друзей.


После этого исполнительница приезжала с концертами уже на регулярной основе, ежегодно. И даже написала несколько песен в честь нашей страны и исполнила их на русском: Moscow Nights и Russian Eyes.


Гастролирует Сандра и сейчас. Конечно, не так активно, ведь она уже на пороге 60-летия. Но билеты в России на её концерты разлетаются как горячие пирожки. И это неудивительно, ведь воспоминания о творчестве и песнях Сандры – это воспоминания о днях юности и молодости – прекрасном  времени  надежд и ожидания, что всё обязательно случится, а жизнь будет долгой и волшебной.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Майкл Крету   Музыка   Популярность   арабески   голос   история   певица   сандра   
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72  комментария
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45k
Олег 8 часов назад
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17k
Vital Idol Час назад
тоже, Сандра когда-то пела...
Ссылка www.youtube.com
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1k
Hornet 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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66k
Варакин Алексей 3 часа назад
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4k
Кистень 3 часа назад
Перепутал: это у Саманты Фокс были большие сиськи!
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967
Мурчелло 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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233k
Rusbond 4 часа назад
Музыка детства! Первые танцы в школе, первые обжималки с девочками. Спасибо за отличный пост!
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34k
Mamin Sibiriak 4 часа назад
Enigma - не группа, а именно проект: минимум постоянного состава и вокалистов, на запись приглашались участники разных групп, и вообще весь проект по замыслу Крету должен был быть окутан тайной - все слушают и восхищаются, но никто не знает, кто это создал.
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183
VDVForever 4 часа назад
Сказать, что она была охренительная с этими ямочками на щеках это не сказать ничего, топовая с красивым голосом
И конкурентки у нее были норм, вроде Саманты Фокс)
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29k
Volga_34 4 часа назад
Лапуська.. Навсегда !!!
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2k
Атомный Крот 5 часов назад
"Сандра Лауэр родилась в городе Саарбрюккен на границе с Францией в семье Робера и Карин Лауэр. Отец был владельцем винного магазина, мать работала в обувном магазине. У будущей певицы был также старший брат Гастон"

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандра_(певица)https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандра_(певица)

Папа - француз, мама- немка.
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139
zenon 5 часов назад
Таки на входе её обозвали такими словами.
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6k
Владимир 5 часов назад
В целом - обычная в своем классе. До Фармер, например, ей как до Луны пешком.
Другой вопрос, что в СССР этого класса музыки вообще, по сути, не было.
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349
Никита Владимир 5 часов назад
Милен и Сандра - мои две музы на всю жизнь!
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183
VDVForever Владимир 4 часа назад
Разные абсолютно, Фармер рыжая мрачно готическая с воздушным голосом. Сандра попсовая секси. Они не конкурентки
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17k
Александр Сучков 6 часов назад
Но в нашем конце 80-х и начале 90-х она была и секси и красивые хиты)))
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17k
Александр Сучков 6 часов назад
Энигма- ваааааще отдельная тема. Она была до и после Сандры!!! я хер че понял, но было очень интересно)))
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2k
Vic Twin 6 часов назад
Бу-га-га! Не бывает таких чистокровных немок. Родилась она на границе с Францией, и батя её был француз.
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816
Oleg Biggpike 6 часов назад
ну нах.
прямой наводкой в ласковый май или к киркорову
это не музыка
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1k
4EPMET 6 часов назад
А мне у Арабесок вот эта вещица заходила!
Ссылка youtu.be
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6k
Андрей Крылов 6 часов назад
Моё детство и юность. Эти песни звучали из каждого магнитофона и позже из сидишных проигрываетелей. В отличие от многого это и сейчас слушаю с удовольствием. Спасибо исполнительнице и тому, кто про неё напомнил.
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61k
Опиум для народа 7 часов назад
Одна из лучших сольных певиц (если не лучшая), без кучи секс-скандалов и подобных вы"бонов.
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27k
Григорий 7 часов назад
В ее прочтении вещь другая вышла.
Ссылка youtu.be
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