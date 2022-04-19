Внешность эльфа, голос ангела: жизнь немецкой певицы, покорившей слушателей из СССР

Эта очаровательная девушка покорила слушателей из многих стран благодаря органичному объединению очаровательной внешности и чудесного голоса. Её обожали поклонники из Японии, Кореи, стран Азии. Но особую славу и признание ей подарили жители СССР.
Сандра – немка по национальности, начала карьеру еще в юном 17-летнем возрасте в группе Arabesque («Арабески»). В 1989 году приезжала с концертом в Москву и была поражена невероятно тёплым приёмом. Любят её у нас и сейчас, спустя десятилетия.
В первоначальном составе «Арабесок» (группа была образована в 1977 году) её не было. Но, как часто случается в девичьем коллективе, девушки стали меняться: кто-то уходил из-за решения начать сольную карьеру или заняться чем-то другим, другие беременели и выбирали семью.
В итоге от первоначального состава осталась лишь Микаэла Роуз. И продюсеры решили спасти своё детище и привлечь двух новых девушек. Ими стали Сандра Анн Лауэр и Ясмин Элизабет Феттер. Работа пошла очень продуктивно: постоянные гастроли, съёмки, концерты. 8 студийных альбомов за 5 лет.
Новая мода – новые требования
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Спустя несколько лет стало понятно, что High Energy – стиль, в котором работали девушки, теряет популярность и уже не так востребован. Продюсеры решили немного видоизменить подачу, добавив в группу клавишника Майкла (Михая) Крету, которые также занимался аранжировкой. Между ним и Сандрой промелькнула искра. И музыканты стали парой.
После истечения срока контракта Крету настоял, чтобы девушка начала сольную карьеру, поскольку видел в возлюбленной огромный потенциал. Он занялся продюсированием певицы и написанием первых песен. Первой стала Japan Ist Weit – кавер на Big in Japan Alphaville. Успеха он не принёс. И ребята решили переключиться на английский язык, чтобы охватить более широкую аудиторию слушателей.
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Музыканты записали клипы на обе композиции. В 1986 году вышел следующий альбом Mirrors с такими хитами как Hi! Hi! Hi!, Innocent Love, Loreen. Песни писали сам Крету и немецкий музыкант Хумерт Кеммлер.
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Печальная композиция о разрушении мира Don’t Cry (The Breakup of the World) была навеяна событиями в Чернобыле.
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Затем вышли ещё несколько сольников, прославивших Сандру в Японии, Корее, Израиле, СССР. На песню Everlasting Love вышел очень красивый клип, демонстрирующий силу истинной любви вне времён и эпох.
Новый виток
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В 1990 году Майкл занялся ещё одним проектом. Тоже знаменитым и популярным. Им стала группа Enigma. К тому времени Сандра уже стала его женой, и музыкант попросил записать её женские партии.
Затем, в 1992 году, в карьере наступил перерыв: женщина родила сыновей-близнецов и полностью погрузилась в материнские заботы. Возвращение на сцену в 1995 году было не столь ярким, как начало карьеры. Но поклонники были рады. А вот семейная лодка дала трещину, и в 1997 году последовал развод с Крету. Певица ещё раз вышла замуж через несколько лет, но в 2014 снова развелась.
Впервые в российскую столицу Сандра приехала в 1989 году. И была поражена холодной погодой и невероятно тёплым приёмом. Впоследствии певица рассказывала, что в России у неё осталось много друзей.
После этого исполнительница приезжала с концертами уже на регулярной основе, ежегодно. И даже написала несколько песен в честь нашей страны и исполнила их на русском: Moscow Nights и Russian Eyes.
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Гастролирует Сандра и сейчас. Конечно, не так активно, ведь она уже на пороге 60-летия. Но билеты в России на её концерты разлетаются как горячие пирожки. И это неудивительно, ведь воспоминания о творчестве и песнях Сандры – это воспоминания о днях юности и молодости – прекрасном времени надежд и ожидания, что всё обязательно случится, а жизнь будет долгой и волшебной.
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АНТИФИШКИ
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И конкурентки у нее были норм, вроде Саманты Фокс)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандра_(певица)https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандра_(певица)
Папа - француз, мама- немка.
Другой вопрос, что в СССР этого класса музыки вообще, по сути, не было.
Так и не смог дослушать до конца ни одной песни Фармер.
А песни Каас, например, очень хорошо заходили.
Сандра, в принципе, тоже нормально воспринималась.
прямой наводкой в ласковый май или к киркорову
это не музыка