ВИА "Дос-Мукасан": шедевр психодел рока из Казахстана

"Досы" записывали альбом по ночам в театре оперы и балета в Алма-Ате, где как раз расположилось отделение фирмы "Мелодия". Музыканты работали после полуночи, на сцене, где только-только выступали артисты балеты. Звук шёл на микшерский пульт в крохотной комнате на четвёртом этаже, где на плёнку фиксировали интересные вокальные аранжировки.