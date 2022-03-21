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ВИА "Дос-Мукасан": шедевр психодел рока из Казахстана

ВИА "Дос-Мукасан": шедевр психодел рока из Казахстана (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 марта 2022 15:39
Сообщество : RealFishki
Метки: Via   Музыка   СССР   интересное   история   мелодия   советская музыка   
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"Мелодия" выпустила в 1977 году пластинку с шестью музыкантами в красных костюмах и она превратилась в культовый и достаточно дорогостоящий объект советской звукозаписи. Им даже памятник поставили.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Via   Музыка   СССР   интересное   история   мелодия   советская музыка   
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19  комментариев
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1.9M
Иван Кемеров 2 часа назад
Послушал. Думаю надо пыхнуть что-бы было индемичненько.
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52k
Timofey 14 минут назад
У меня такие туфли были в 70-х, как у них на фото. 28 рублей стоили.
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12k
K7OO 14 минут назад
Типичная самоделка, у которой отсутствие профессиональных навыков компенсируется тягой к самовыражению и буйным экспериментаторством. В те годы подобные "психоделики" сидели в любом ДК и сочиняли длиннейшие бессмысленные композиции, от которых сами же и тащились. Сам когда-то прошел через эту фигню, аж ностальгией заплющило.))
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10k
Максимка 16 минут назад
Куета..
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208
kapas007 20 минут назад
Обезьяны!
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−10
Андрей 38 минут назад
Да как эту [мат] можно сравнить с Кримсонами????
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748
ezh28 57 минут назад
Прикольные они:
Ссылка www.youtube.com
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748
ezh28 Час назад
Вот и думай теперь King Crimson у "Дос-Мукасан" что то сперли или наоборот.
Хотя КС на год позже засветились.
А музыка мне лично понравилась.
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2k
tessio Час назад
Одни калоши, рока нет, все слушают только Кобзона и ходят только строем в одинаковой одежде, или нет?
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29k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
интересная музыка
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1
александр шувалов 2 часа назад
нет слов
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