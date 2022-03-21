ВИА "Дос-Мукасан": шедевр психодел рока из Казахстана

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"Мелодия" выпустила в 1977 году пластинку с шестью музыкантами в красных костюмах и она превратилась в культовый и достаточно дорогостоящий объект советской звукозаписи. Им даже памятник поставили.
Цена на оригинальный диск-дебют "Дос-Мукасан" указана на пластинке - 2 рубля 15 копеек. Сегодня эта пластинка по цене доходит до нескольких сотен евро.
1) "Дос-Мукасан" дали свой первый концерт 1 августа 1967 года и успели застать волну битловского "Сержанта Пеппера"
2) Название группы не было классическим для того времени броским словосочетанием, навроде "Поющих гитар". Они назывались в честь участников: Дос - Досым Сулеев, Му - Мурат Кусаинов, Ка - Камит Санбаев, Сан - Александр Литвинов.
3) Происхождение участников давало команде возможность экзотического азиатского саунда: они соединили казахские народные песенные традиции с современным роком.
2) Название группы не было классическим для того времени броским словосочетанием, навроде "Поющих гитар". Они назывались в честь участников: Дос - Досым Сулеев, Му - Мурат Кусаинов, Ка - Камит Санбаев, Сан - Александр Литвинов.
3) Происхождение участников давало команде возможность экзотического азиатского саунда: они соединили казахские народные песенные традиции с современным роком.
"Досы" записывали альбом по ночам в театре оперы и балета в Алма-Ате, где как раз расположилось отделение фирмы "Мелодия". Музыканты работали после полуночи, на сцене, где только-только выступали артисты балеты. Звук шёл на микшерский пульт в крохотной комнате на четвёртом этаже, где на плёнку фиксировали интересные вокальные аранжировки.
Центральная композиция - это 8-минутный эпос "Бетпак дала" ("Голодная степь"), который посвятили "освоению бескрайних просторов Казахстана". Ритмы и вокал очень бы даже органично смотрелись и в какой-нибудь гаражной записи времён "лета любви".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Хотя КС на год позже засветились.
А музыка мне лично понравилась.