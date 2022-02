Таинственная группа с пластинки "Мелодия"

В 1974 году фирмой "Мелодия" была выпущена пластинка "Эстрадная орбита", где была подборка иностранных хитов. Среди них можно было выделить песню "Дом, стоящий там". Это обработка древней народной мелодии "The House of the Rising Sun", которую как раз и сделали хитом The Animals.