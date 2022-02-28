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Таинственная группа с пластинки "Мелодия"

Таинственная группа с пластинки "Мелодия" (3 фото + 2 видео)

Автор:
28 февраля 2022 15:42
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   СССР   интересное   история   мелодия   пластинка   факты   
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Группа "Лайтиджи Соул" и ее хит, покоривший весь Советский Союз.
Песню записала немецкая группа The Tonics. Она была основана в Гамбурге гитаристом Манфредом Обердёрфером. Группа записывала множество пластинок с каверами чужих хитов, постоянно меняя псевдонимы.
Басист коллектива Иоахим Бендорф потом будет участником оркестра Джеймса Ласта, а барабанщик Херберт Борнхолд участником группы Lucifer's Friend. Обердёрфер станет выпускать уже сольные пластинки под именем Тони.

Альбом "Beat & Soulparty", с которого был взят "Дом, стоящий там" издали в 1968 году, под именем Lightning Soul Players & The Happy Beat Boys. Да, название длинновато, его решили урезать. Вот так на советской пластинке и появились "Лайтиджи соул".

Источник:

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Метки: Музыка   СССР   интересное   история   мелодия   пластинка   факты   
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6  комментариев
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1k
Дмитрий 2 часа назад
А с чего вдруг рукава в листья превратились?
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Максимка 18 минут назад
Как-то заунывно звучит.
Вот эта версия пободрее будет.))
Ссылка www.youtube.com
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10k
Юрьевич 58 минут назад
Интересно, всё-таки, почему именно "Лайтиджи соул" ? А, не "Лайтнинг соул"?
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