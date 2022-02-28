Таинственная группа с пластинки "Мелодия"

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Группа "Лайтиджи Соул" и ее хит, покоривший весь Советский Союз.
В 1974 году фирмой "Мелодия" была выпущена пластинка "Эстрадная орбита", где была подборка иностранных хитов. Среди них можно было выделить песню "Дом, стоящий там". Это обработка древней народной мелодии "The House of the Rising Sun", которую как раз и сделали хитом The Animals.
На этой пластинке значилось, что исполняет песню "Лайтиджи соул", а обработал ее некий Н. Смит.
Доступа к информации в те времена практически не было и многие советские меломаны не раз интересовались: что же это за группа такая? А никто не знал ответа. Особо дотошные пытались эту загадку разгадать несколько десятков лет. Были даже слухи, что это Deep Purple.
И только спустя много лет выяснилось, что группы "Лайтиджи Соул" и вовсе не существовало. Это был обычный пример лингвистической инициативы непосредственно редакторов "Мелодии".
Песню записала немецкая группа The Tonics. Она была основана в Гамбурге гитаристом Манфредом Обердёрфером. Группа записывала множество пластинок с каверами чужих хитов, постоянно меняя псевдонимы.
Басист коллектива Иоахим Бендорф потом будет участником оркестра Джеймса Ласта, а барабанщик Херберт Борнхолд участником группы Lucifer's Friend. Обердёрфер станет выпускать уже сольные пластинки под именем Тони.
Альбом "Beat & Soulparty", с которого был взят "Дом, стоящий там" издали в 1968 году, под именем Lightning Soul Players & The Happy Beat Boys. Да, название длинновато, его решили урезать. Вот так на советской пластинке и появились "Лайтиджи соул".
Басист коллектива Иоахим Бендорф потом будет участником оркестра Джеймса Ласта, а барабанщик Херберт Борнхолд участником группы Lucifer's Friend. Обердёрфер станет выпускать уже сольные пластинки под именем Тони.
Альбом "Beat & Soulparty", с которого был взят "Дом, стоящий там" издали в 1968 году, под именем Lightning Soul Players & The Happy Beat Boys. Да, название длинновато, его решили урезать. Вот так на советской пластинке и появились "Лайтиджи соул".
Также с этого альбома была позаимствована песня "Зеленые листья", которую выпустили в СССР в 1974 году на сборнике "Мелодии и ритмы", под названием "Хэппи Бит Бойз".
Да, те же The Tonics, просто под очередным псевдонимом.
Да, те же The Tonics, просто под очередным псевдонимом.
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Вот эта версия пободрее будет.))