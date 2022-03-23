«Рок-волна» как энциклопедия рок-музыки 60-х

Фильм «Рок-волна» Ричарда Кертиса переносит нас в 1966 год в Великобританию, которая переживает расцвет рок-музыки.
Власти недовольны новым музыкальным стилем, считая, что рок разлагает нацию.
Рок не разрешают крутить по радио, однако группа молодых затейников нашла выход: вещать рок сутками напролёт на пиратской станции.
Для этого ребята уплывают в открытое море, и устраивают на корабле свою собственную рок-волну.
Этот фильм стоит воспринимать скорее как урок истории рок-музыки.
Дух того времени читается во всем: как в самой музыке, так и в костюмах персонажей. По ходу просмотра буквально переносишься в лихие 60-е, в атмосферу молодежного бунта и дикой моды.
Да, музыка и шмотки — наверное, главные составляющие «Рок-волны». Режиссеру прекрасно удалось передать дух того времени, так что фильм смотрится буквально на одном дыхании.
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АНТИФИШКИ
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