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«Рок-волна» как энциклопедия рок-музыки 60-х

«Рок-волна» как энциклопедия рок-музыки 60-х (5 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2022 22:28
Сообщество : Кино
Метки: Музыка   зарубежное   интересно   история   кино   описание   рок   фильм   
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Фильм «Рок-волна» Ричарда Кертиса переносит нас в 1966 год в Великобританию, которая переживает расцвет рок-музыки.

Власти недовольны новым музыкальным стилем, считая, что рок разлагает нацию.

Рок не разрешают крутить по радио, однако группа молодых затейников нашла выход: вещать рок сутками напролёт на пиратской станции.

Для этого ребята уплывают в открытое море, и устраивают на корабле свою собственную рок-волну.

Этот фильм стоит воспринимать скорее как урок истории рок-музыки.

Дух того времени читается во всем: как в самой музыке, так и в костюмах персонажей. По ходу просмотра буквально переносишься в лихие 60-е, в атмосферу молодежного бунта и дикой моды.

Да, музыка и шмотки — наверное, главные составляющие «Рок-волны». Режиссеру прекрасно удалось передать дух того времени, так что фильм смотрится буквально на одном дыхании.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Музыка   зарубежное   интересно   история   кино   описание   рок   фильм   
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