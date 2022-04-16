«Здесь был Килрой» — самый популярный аналоговый мем родом из бостонской верфи

Атомный ракетный крейсер USS Long Beach — первый в мире надводный корабль с ядерной силовой установкой — на стапеле Bethlehem Steel Company верфи Fore River Shipyard, Куинси, июль 1959 года. Здесь и работал Джеймс Килрой

Имя автора рисунка стало известно после специального конкурса, проведённого в 1948 году, целью которого и был поиск настоящего Килроя. Задачей инспектора в судостроительной компании была проверка качества заклёпок и самих деталей корпуса кораблей и судов. Как «печать соответствия» он использовал надпись «Kilroy was here». На деталях большого размера Джеймс Килрой также добавлял забавный рисунок носатого и лысого человека.

Из-за того, что после вступления Соединённых Штатов в войну загруженность верфей стала чрезвычайно высока, новые суда выходили в море без окраски. Потому граффити Килроя увидели тысячи матросов и морпехов в самых разнообразных местах, куда уж точно не мог попасть ни один художник. Вездесущность рисунка породила шутливую легенду, и носатый человечек стал защитным талисманом. А после высадки в Нормандии популярность мема «Здесь был Килрой» вышла за пределы флота.