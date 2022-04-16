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«Здесь был Килрой» — самый популярный аналоговый мем родом из бостонской верфи

«Здесь был Килрой» — самый популярный аналоговый мем родом из бостонской верфи (6 фото)

Автор:
16 апреля 2022 00:24
Метки: интересно   история   факты   
201
6

«Здесь был Килрой» — фраза, которая будет вряд ли понятна русскоговорящему человеку. Однако в Америке Килрой стал культурным феноменом, без преувеличения настоящим мемом эпохи без интернета.

Этот рисунок странного человечка с огромным носом, выглядывающего из-за стены, — настоящий ярлык Вооружённых сил США, придававший уверенности новобранцам во времена Второй мировой войны. И даже сегодня популярность этого аналогового мема довольно высока.

Рисунок-граффити «Здесь был Килрой» на Мемориале Второй мировой войны в Вашингтоне, США. В Англии его называют Мистером Чадом, а в Австралии — Фу. В России и СНГ более популярна версия «Здесь был Вася»


Происхождение Килроя несколько лет было предметом споров и различных гипотез. Самым правдоподобным предположением о происхождении этого рисунка является история о Джеймсе Дж. Килрое — инспекторе качества на одном из стапелей верфи Fore River Shipyard в Куинси, входящей в Бостонскую агломерацию, штата Массачусетс. В годы Второй мировой войны отсюда вышел линкор USS Massachusetts, пара авианосцев, а также множество подводных лодок.


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Атомный ракетный крейсер USS Long Beach — первый в мире надводный корабль с ядерной силовой установкой — на стапеле Bethlehem Steel Company верфи Fore River Shipyard, Куинси, июль 1959 года. Здесь и работал Джеймс Килрой


Имя автора рисунка стало известно после специального конкурса, проведённого в 1948 году, целью которого и был поиск настоящего Килроя. Задачей инспектора в судостроительной компании была проверка качества заклёпок и самих деталей корпуса кораблей и судов. Как «печать соответствия» он использовал надпись «Kilroy was here». На деталях большого размера Джеймс Килрой также добавлял забавный рисунок носатого и лысого человека.


Из-за того, что после вступления Соединённых Штатов в войну загруженность верфей стала чрезвычайно высока, новые суда выходили в море без окраски. Потому граффити Килроя увидели тысячи матросов и морпехов в самых разнообразных местах, куда уж точно не мог попасть ни один художник. Вездесущность рисунка породила шутливую легенду, и носатый человечек стал защитным талисманом. А после высадки в Нормандии популярность мема «Здесь был Килрой» вышла за пределы флота.

Носовая часть тяжёлого бомбардировщика Boeing B-29A Superfortress (с англ. «суперкрепость») с собственным именем «Raz'n Hell», выставленная в калифорнийском Castle Air Museum. В левом верхнем углу можно заметить Килроя, выглядывающего из окошка


Среди американских солдат родилась шутка: нанося это граффити, где бы ни высаживались, они утверждали, что здесь уже был Килрой. Таким образом, Килрой стал «самым результативным солдатом, который побывал везде». Рисунок стал некой традицией для военнослужащих: его можно увидеть на судах, самолётах, танках и другой военной технике.


После войны Джеймс Килрой, победивший в конкурсе, получил от транзитной компании США необычный подарок — настоящий трамвай, который доставили на задний двор его дома. Неизвестно, чем руководствовались организаторы конкурса при выборе приза, но автор рисунка нашел ему применение: будучи отцом девяти детей, он сделал из трамвая пристройку, увеличив свою жилплощадь.

Вырезка из газеты о Джеймсе Килрое и подарке в виде трамвая. К слову, первое упоминание автора рисунка встречается в газете New York Times, новость датирована 1946 годом


Тем временем довоенное «граффити» «Здесь был Килрой» расширило свою семантику, стало своего рода культурным кодом и набирало популярность, особенно у послевоенного поколения. Носатый человек, которого рисовали где только можно, стал неотъемлемой частью западной массовой культуры.


«Килрой был на вершине Эвереста, Килрой был на Луне, Килрой был везде. Вы можете посмотреть мультфильм про Багза Банни и марсианина Марвина, который собирается взорвать Землю. Знаете, Багз летит на Луну, и что он видит? Он видит: “Здесь был Килрой”».

— кембриджский художник и писатель Калеб Нилон в своей книге «История американского граффити»

Рисунок Килроя на носу Douglas C-47 Skytrain


Джеймс Килрой ушёл из жизни в 1962 году, вписав свою фамилию в историю на многие десятилетия. Его сын, Джеймс Килрой-младший, высказал своё предположение, почему рисунок отца ушёл в народ:

«Скорее всего, существовали также и “Здесь был Смит”, и “Здесь был Джонс”... Но у отца был отличный, действительно уверенный  почерк… Я думаю, если это правда, его граффити выделялось за неимением более удачного сочетания слов…».

Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS

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Метки: интересно   история   факты   
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KiploksAKS 5 часов назад
"Атомный ракетный крейсер USS Long Beach первый в мире надводный корабль с ядерной силовой установкой"
Первый БОЕВОЙ корабль. Вообще первым был ледокол Ленин, на два года раньше.
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Трям 42 минуты назад
Хватит постить .хуйню !!!
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