11 странных древнеримских законов и обычаев, которые считались совершенно нормальными

Если кто-то совершил особенно неприятное деяние, наказание, которое грозило этому человеку за преступление, могло быть столь же неприятным. Поскольку римляне почитали фигуру отца и семью, любой, кто совершил отцеубийство (убийство родителя или близкого члена семьи), должен был быть помещен в мешок с определёнными животными (живыми) и брошен в воду. Идея заключалась в том, что это человек настолько отвратительный, что ему нельзя позволять прикасаться или даже умирать на доброй, честной римской земле.



В одних текстах говорится, что виновного зашивали в мешок с живыми змеями, в других — что в мешок помещались змея, обезьяна, собака и петух. Но все записи сходятся во мнении, что это было ужасным наказанием и хорошим сдерживающим фактором.