FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1313 постов • 257 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
11 странных древнеримских законов и обычаев, которые считались совершенно нормальными

11 странных древнеримских законов и обычаев, которые считались совершенно нормальными (12 фото)

Автор:
25 марта 2022 09:00
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   древний рим   интересно   история   познавательно   римская империя   факты   хочу все знать   
1349
12
Считается, что для своего времени Римская империя была вершиной цивилизации. И это действительно так — достаточно вспомнить о том, что в Древнем Риме была построена система водоснабжения и канализации, имелась система отопления и многие другие блага. Но были там и некоторые очень своеобразные законы и обычаи. Сегодня они, конечно, вызывают недоумение.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Исторические факты   древний рим   интересно   история   познавательно   римская империя   факты   хочу все знать   
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Александр Полчаса назад
ТС, ты это с Дэена уволок? Завязывай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−68
Евгений Журавлёв 20 секунд назад
затопляли... садись, два
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Алексей Куликов 21 минуту назад
Алтарь в доме?
Он и сейчас есть. Уголок с иконой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

62002



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Гениальное изобретение, которое помогло остановить немцев под Москвой
1
87
Гениальное изобретение, которое помогло остановить немцев под Москвой
23 года на троих: в Волгограде вынесли приговор обвиняемым в убийстве родителя из школьного чата
1
256
23 года на троих: в Волгограде вынесли приговор обвиняемым в убийстве родителя из...
Набирающие популярность в сообществах
Mercedes-Benz 190SL — элегантный, модный и спортивный двухместный автомобиль прошлого столетия
0
4
Mercedes-Benz 190SL — элегантный, модный и спортивный двухместный автомобиль прошлого...
Как выделяются гранты на развитие производств в Москве?
0
7
Как выделяются гранты на развитие производств в Москве?
Что нужно знать об одном из самых распространенных инфекционных заболеваний
Что нужно знать об одном из самых распространенных инфекционных заболеваний
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Собеседование 2022
0
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
9
45

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#в мире#аварии#подборка#автомобили#Разное#кража#картинки
#Юмор#интересно#Ватермарк#дтп#люди#Россия#дети#собака#Еда#кино
#прикол#факты#интересное#СССР#авто аварии#кот#автомир#фейл#забавно#новости

На что жалуетесь?

Вернуться