11 странных древнеримских законов и обычаев, которые считались совершенно нормальными

1349
12
Считается, что для своего времени Римская империя была вершиной цивилизации. И это действительно так — достаточно вспомнить о том, что в Древнем Риме была построена система водоснабжения и канализации, имелась система отопления и многие другие блага. Но были там и некоторые очень своеобразные законы и обычаи. Сегодня они, конечно, вызывают недоумение.
1. Женщинам запрещалось плакать на похоронах
Всегда считалось, что чем больше скорбящих на чьих-то похоронах, тем популярнее был этот человек при жизни. Поэтому было принято нанимать профессиональных плакальщиков, шедших за гробов в толпе скорбящих родственников.
Однако довольно быстро всё вышло из-под контроля, поскольку нанятые плакальщики-актёры слишком переигрывали, слишком громко плакали и слишком рьяно рвали на себе одежду. Было принято решение ограничить эту практику, и поэтому женщинам запретили плакать на похоронах. Почему запретили только женщинам? Потому что считалось, что мужчина навлечёт на себя позор, если его застанут плачущим на публике.
Однако довольно быстро всё вышло из-под контроля, поскольку нанятые плакальщики-актёры слишком переигрывали, слишком громко плакали и слишком рьяно рвали на себе одежду. Было принято решение ограничить эту практику, и поэтому женщинам запретили плакать на похоронах. Почему запретили только женщинам? Потому что считалось, что мужчина навлечёт на себя позор, если его застанут плачущим на публике.
×
×
2. В бане все были равны
В то время как в повседневной жизни рабам было отказано во многих предметах роскоши, которыми регулярно наслаждались их хозяева, баня была исключением. Там каждый, от раба до императора, мог раздеться, провести стригилем (специальным скребком) по всему телу, а затем расслабиться в тёплой воде или освежиться, нырнув в ледяной бассейн.
3. Посещение туалета могло быть опасным
Поход в баню мог быть вполне приятным занятием, но поход в туалет — нет. Помимо того, что общественные туалеты представляли собой не что иное, как скамейку с множеством дыр, существовал реальный риск того, что в открытую трубу заползёт крыса и укусит вас за зад. Только в более совершенных канализационных системах были установлены «блокаторы крыс».
Учитывая, что вместо туалетной бумаги римляне использовали губки на палочках (общего пользования, ополаскивались в солёной воде и уксусе), можно с уверенностью сказать, что релаксация в бане была необходима, чтобы стереть психологическую травму, полученную во время посещения туалета.
Учитывая, что вместо туалетной бумаги римляне использовали губки на палочках (общего пользования, ополаскивались в солёной воде и уксусе), можно с уверенностью сказать, что релаксация в бане была необходима, чтобы стереть психологическую травму, полученную во время посещения туалета.
4. Моча была лучшим моющим средством
Однако у общественных туалетов было одно важное преимущество для Древнего Рима: в них собиралось большое количество мочи. А она была необходима для стирки. Аммиак помогал отбелить римские тоги, хоть занятие это было и не из приятных. Поэтому стиркой занимались специально обученные люди — фуллоны, которые работали в фуллонике (прачечной).
Однако это не мешало людям чистить зубы мочой…
Однако это не мешало людям чистить зубы мочой…
5. Для простолюдинов было преступлением носить одежду пурпурного цвета
Одежда была признаком статуса, а её цвета могли использоваться для демонстрации вашего богатства. Пурпурный краситель был получен из моллюсков дорогостоящим методом, но при использовании на ткани цвета были яркими и не выгорали на солнце. Окрашивание ткани в благородный пурпурный цвет стоило больших денег, поэтому носить её могли только богатые. К четвёртому веку нашей эры это был цвет, который мог носить только император.
6. Наказания были ужасно изобретательными
Если кто-то совершил особенно неприятное деяние, наказание, которое грозило этому человеку за преступление, могло быть столь же неприятным. Поскольку римляне почитали фигуру отца и семью, любой, кто совершил отцеубийство (убийство родителя или близкого члена семьи), должен был быть помещен в мешок с определёнными животными (живыми) и брошен в воду. Идея заключалась в том, что это человек настолько отвратительный, что ему нельзя позволять прикасаться или даже умирать на доброй, честной римской земле.
В одних текстах говорится, что виновного зашивали в мешок с живыми змеями, в других — что в мешок помещались змея, обезьяна, собака и петух. Но все записи сходятся во мнении, что это было ужасным наказанием и хорошим сдерживающим фактором.
В одних текстах говорится, что виновного зашивали в мешок с живыми змеями, в других — что в мешок помещались змея, обезьяна, собака и петух. Но все записи сходятся во мнении, что это было ужасным наказанием и хорошим сдерживающим фактором.
7. Никаких погребений, если вас убьет молния
Боги всегда присутствовали в повседневной жизни римлян. Поскольку Юпитер метал молнии, считалось, что любой убитый молнией человек был убит самим отцом богов. Таким образом, захоронение тела лишило бы Юпитера его жертвы.
Если бы вы решили похоронить кого-то, кто умер таким образом, то вас самих в наказание принесли бы в жертву Юпитеру.
Если бы вы решили похоронить кого-то, кто умер таким образом, то вас самих в наказание принесли бы в жертву Юпитеру.
8. В вашем доме должен был быть алтарь
В то время как все римляне поклонялись и приносили жертвы великим богам, таким как Юпитер, Нептун и Плутон, в каждом доме почитали еще и семейных, домашних богов.
Главные домашние божества — Веста (богиня домашнего очага), Ларес и Пенаты. Семья ставила их статуи на алтарь и проводила различные ритуалы, чтобы их умилостивить. Например, надо было бросать кусочек хлеба в огонь во время каждого приема пищи. Несоблюдение ритуала приведёт к несчастью.
Главные домашние божества — Веста (богиня домашнего очага), Ларес и Пенаты. Семья ставила их статуи на алтарь и проводила различные ритуалы, чтобы их умилостивить. Например, надо было бросать кусочек хлеба в огонь во время каждого приема пищи. Несоблюдение ритуала приведёт к несчастью.
9. Можно было продать своих детей в рабство, но только три раза
Если у римлянина было больше детей, чем он мог прокормить, он мог заключить с кем-то договор и отдать одного или нескольких своих отпрысков в рабство. В отличие от других рабов, детей через определённое время возвращали.
Однако если отец трижды продавал одного и того же ребёнка в рабство, он считался негодным родителем. Следовательно, когда срок пребывания ребенка в рабстве истекал, ребёнок становился свободным от своих родителей.
Однако если отец трижды продавал одного и того же ребёнка в рабство, он считался негодным родителем. Следовательно, когда срок пребывания ребенка в рабстве истекал, ребёнок становился свободным от своих родителей.
10. Женщинам приходилось уходить из дома три дня в году, иначе они становились собственностью
Мужчина в Риме мог владеть чем угодно, включая свою жену. Жена, которая не покидала дом своего мужа в течение трёх дней подряд один раз в год, автоматически становилась собственностью своего мужа по правилам давности. Эти правила считали, что мужчина владеет всем, чем он владел достаточно долго, поэтому жёны имели привычку брать регулярные трёхдневные отпуска, чтобы убедиться, что они не превратились в чью-то собственность.
11. В Колизее иногда устраивали наводнения, чтобы показать зрителям морское сражение
Колизей был самым популярным местом развлечений в Римской империи. Люди могли смотреть гладиаторские бои или гонки на колесницах. Иногда Колизей затопляли, и на арену выводили специально изготовленные корабли, чтобы можно было разыграть морское сражение для публики.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Двойные стандарты, которые бесят: истории из интернета
- 35 удивительных находок, которыми поделились пользователи сети
Метки: Исторические факты древний рим интересно история познавательно римская империя факты хочу все знать
16
Понравилось16
Новости партнёров
Он и сейчас есть. Уголок с иконой.