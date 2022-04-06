Без исторической справки не разберешься, или коллекция очень странных фото

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Перед вами удивительные снимки, которые в наше время выглядят очень необычно. Без небольших пояснения к фото, у вас осталось бы очень много вопросов, поэтому в посте предусмотрены коротенькие комментарии.
1. Смотритель зоопарка Джон Уилки на перекуре вместе с обезьянкой и её игрушечным компаньоном, декабрь 1928 года
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2. Нью-Йоркская забастовка мусорщиков 1968 года. Протест против неравных зарплат и условий работы
5. Сход партизанок в лесу в Намкане
Они скрывали лица под масками, чтобы оставаться анонимными, а значит – не иметь возможности выдать друг друга под пытками в случае попадания в плен. Война во Вьетнаме, 1972 г.
10. Директор Белградского зоопарка уговаривает сбежавшего шимпанзе по кличке Сами, вернуться в зоопарк, 1988 г
11. В 1954 году американец Дон Пойнтер изобрел зубную пасту со вкусом виски. В ней содержалось 3% алкоголя и она стала очень популярна среди любителей выпить
13. Незарегистрированные пpocтитутки, пойманные полицией Нижнего Новгopoда на ярмарке, Российская империя, 1900-е
Источник:
АНТИФИШКИ
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