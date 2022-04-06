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Без исторической справки не разберешься, или коллекция очень странных фото

Без исторической справки не разберешься, или коллекция очень странных фото (20 фото)

Автор:
06 апреля 2022 10:34
Метки: девушки   животные   интересно   история   люди   мода   ностальгия   ретро   факты   
1299
20
Перед вами удивительные снимки, которые в наше время выглядят очень необычно. Без небольших пояснения к фото, у вас осталось бы очень много вопросов, поэтому в посте предусмотрены коротенькие комментарии.
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Источник:

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Метки: девушки   животные   интересно   история   люди   мода   ностальгия   ретро   факты   
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8  комментариев
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1k
Лимонадный Джо 24 секунды назад
Гоночный болид для ку-клукс-клана просто шедевр! На линчевание не опоздают.
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6k
AIRON_FIRST 7 минут назад
Комментарий к фото
группа поддержки той самой гоночной команды из фото в конце поста)))
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150
mosazer 8 минут назад
Прститутки удивили своей красотой и привлекательностью))
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18k
anpetrof 23 минуты назад
Надо же, а я и не знал, что в Новокузнецке бегемоты водятся
...
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32k
Мойша 49 минут назад
Комментарий к фото
И счетчик выпавших.
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32k
Мойша 50 минут назад
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Будущий космонавт.
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32k
Мойша 51 минуту назад
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32k
Мойша 53 минуты назад
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А чего этот папа-гиппо бродит, как неприкаянный?
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Richard

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