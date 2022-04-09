Как женщина-детектив спасла президента Линкольна

421
7
Придя в Национальное детективное агентство Пинкертона в 1856 году, Кейт Уорн мечтала стать первой женщиной-детективом. Она и не подозревала, что станет ключевой фигурой в предотвращении попытки убить Авраама Линкольна.
Кейт Уорн родилась в Нью-Йорке в многодетной обедневшей семье в 1833 году. В детстве она всегда хотела стать актрисой, но, овдовев в возрасте 23 лет, решила откликнуться на объявление о приеме на работу детективом в Чикаго. Когда Аллан Пинкертон, основатель Национального детективного агентства Пинкертона в Чикаго, впервые увидел Кейт Уорн, простую, но интеллигентную женщину, пришедшую в агентство, он предположил, что она намеревается подать заявление на работу секретарем. Он был удивлен, услышав, что она не собиралась выполнять обязанности секретаря и желает подать заявку на должность детектива. Несмотря на нестандартность ситуации, Кейт убедила Пинкертона, что как женщина она сможет проникать в места и обнаруживать вещи, на которые детективы-мужчины никогда не смогут. Она могла дружить с женами и сестрами и находить информацию, которая в противном случае была бы потеряна для следователей-мужчин. Убежденный ее словами, Пинкертон тут же нанял ее.
×
×
Кейт Уорн подверглась первому профессиональному испытанию в 1858 году, когда Пинкертон поручил ей найти человека, ответственного за хищение 50 000 долларов у грузовой компании Adams Express Company. Главным подозреваемым по делу был Натан Марони, курьер компании. Кейт, с ее актерским талантом, вышла на дело под прикрытием, подружилась с женой подозреваемого миссис Марони и смогла получить ценные доказательства, которые позволили признать Марони виновным в растрате. Он был приговорен к 10 годам лишения свободы в тюрьме Алабамы, и благодаря Кейт Уорн компании было возвращено около $40 000 похищенных денег. После ее успеха в этом деле Аллан Пинкертон открыл в своем агентстве целое женское детективное бюро, которое возглавила сама Уорн.
В 1861 году агентство Аллана Пинкертона было нанято президентом железной дороги Филадельфии, Уилмингтона и Балтимора Сэмюэлем Л. Фелтоном для расследования заговора сепаратистов, направленного против железных дорог в Мэриленде. Вскоре детективы обнаружили, что готовился еще один заговор — с целью убийства избранного президента Авраама Линкольна. Быстро отреагировав, Пинкертон отправил пятерых агентов в Мэриленд, чтобы выяснить подробности. Кейт Уорн была отправлена в Балтимор и легко проникала на сепаратистские собрания под именами миссис Черри и миссис Барли. Она действовала как милая и кокетливая южная красавица и собрала много важных деталей о заговоре с целью убийства президента. План был рассчитан таким образом, чтобы Авраам Линкольн был убит во время поездки на поезде, предшествующей его президентской инаугурации. Из-за того, как в то время были устроены железные дороги, Линкольн должен был сделать пересадку между двумя отдельными железнодорожными станциями, расположенными примерно в миле друг от друга в Балтиморе. Сепаратисты планировали начать драку за пределами станции, чтобы отвлечь нескольких полицейских на месте и дать время заговорщикам окружить Линкольна и убить его. Затем они должны были со всех ног броситься к пароходу, который должен был ждать у близлежащего пирса, чтобы помочь сепаратистам бежать в Вирджинию.
Услышав подробности этого плана убийства от Кейт Уорн, Аллан Пинкертон отправил ее в Нью-Йорк, чтобы сообщить Линкольну о заговоре. Первоначально Линкольн не мог поверить, что заговор убийц действительно существует. Он настоял на том, чтобы продолжить запланированный тур. Только когда его будущий госсекретарь Уильям Х. Сьюард сказал ему, что он должен верить этому утверждению, поскольку он слышал из своих собственных источников, что это правда, Линкольн согласился изменить свои планы и получить защиту Национального детективного агентства Пинкертона. Чтобы безопасно доставить Авраама Линкольна через Балтимор, Кейт Уорн купила билеты на ночной поезд, который прибывал в город 23 февраля в 3:30 утра. Действуя как его опекун, Уорн попросила Линкольна одеться в старое пальто и фетровую шляпу и притвориться ее братом-инвалидом. Дав кондуктору поезда полдоллара чаевых, она смогла выделить целый спальный вагон в поезде для себя, Авраама Линкольна, Аллана Пинкертона и телохранителя Линкольна Уорда Хилла Леймона.
Говорят, что Кейт Уорн не спала всю поездку на поезде, следя за тем, чтобы Авраам Линкольн был в целости и сохранности. Они благополучно прибыли в Вашингтон, округ Колумбия, в 6:00 утра, успешно избежав запланированного убийства в Балтиморе.
После провала плана сепаратистов по убийству Авраама Линкольна Кейт Уорн осталась в Национальном детективном агентстве Пинкертона в качестве руководителя детективов. Она продолжала работать над делами, которые требовали от нее действовать под прикрытием, чтобы проникнуть на тайные общественные собрания южан. В конце концов, Авраам Линкольн был убит в 1865 году, но благодаря Кейт Уорн он сумел выиграть 4 года - целый президентский срок. Как и сказала Пинкертону Уорн, детективы-мужчины никогда не смогли бы раскрыть то, что раскрыла она, чтобы предотвратить убийство.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Истории медийной сферы: люди, послужившие прототипами для известных всему миру персонажей
- Случится-же такое
- Пять интересных историй об удивительных людях
- 13 курьезных и забавных историй, которые могли произойти только с девушками
- Знаменитости, которые нас удивили
Метки: Авраам Линкольн Кейт Уорн женщина-детектив интересно история покушение на президента спасительница президента факты
15
Понравилось15
Новости партнёров