Как женщина-детектив спасла президента Линкольна

В 1861 году агентство Аллана Пинкертона было нанято президентом железной дороги Филадельфии, Уилмингтона и Балтимора Сэмюэлем Л. Фелтоном для расследования заговора сепаратистов, направленного против железных дорог в Мэриленде. Вскоре детективы обнаружили, что готовился еще один заговор — с целью убийства избранного президента Авраама Линкольна. Быстро отреагировав, Пинкертон отправил пятерых агентов в Мэриленд, чтобы выяснить подробности. Кейт Уорн была отправлена ​​в Балтимор и легко проникала на сепаратистские собрания под именами миссис Черри и миссис Барли. Она действовала как милая и кокетливая южная красавица и собрала много важных деталей о заговоре с целью убийства президента. План был рассчитан таким образом, чтобы Авраам Линкольн был убит во время поездки на поезде, предшествующей его президентской инаугурации. Из-за того, как в то время были устроены железные дороги, Линкольн должен был сделать пересадку между двумя отдельными железнодорожными станциями, расположенными примерно в миле друг от друга в Балтиморе. Сепаратисты планировали начать драку за пределами станции, чтобы отвлечь нескольких полицейских на месте и дать время заговорщикам окружить Линкольна и убить его. Затем они должны были со всех ног броситься к пароходу, который должен был ждать у близлежащего пирса, чтобы помочь сепаратистам бежать в Вирджинию.