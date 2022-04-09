FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1332 поста • 257 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Как женщина-детектив спасла президента Линкольна

Как женщина-детектив спасла президента Линкольна (7 фото)

Автор:
09 апреля 2022 18:36
Сообщество : Исторические факты
Метки: Авраам Линкольн   Кейт Уорн   женщина-детектив   интересно   история   покушение на президента   спасительница президента   факты   
421
7
Придя в Национальное детективное агентство Пинкертона в 1856 году, Кейт Уорн мечтала стать первой женщиной-детективом. Она и не подозревала, что станет ключевой фигурой в предотвращении попытки убить Авраама Линкольна.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Авраам Линкольн   Кейт Уорн   женщина-детектив   интересно   история   покушение на президента   спасительница президента   факты   
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

59094



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Это Россия уехала от вас, му…ё»: Андрей Макаревич обиделся на критику в адрес «звёзд»
2
431
«Это Россия уехала от вас, му…ё»: Андрей Макаревич обиделся на критику в адрес «звёзд»
Фатально вышло: всё об ошибках
1
64
Фатально вышло: всё об ошибках
Интересный аналог привычных бумажных визиток (2 фото + 1 видео)
Интересный аналог привычных бумажных визиток (2 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшая цитата
0
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
4
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#Украина#Ватермарк#в мире#забавно#автомир#дтп#авто аварии
#фото#факты#животные#картинки#СССР#США#кино#Девушка#милота#Ynews
#прикол#мир#Россия#история#подборка#автомобили#Приколы#аварии#фотографии#Разное
Бизнес, несмотря ни на что. Турбаза “Ситинский Берег” Бизнес, несмотря ни на что. Турбаза “Ситинский Берег” 11 странных древнеримских законов и обычаев, которые считались совершенно нормальными 11 странных древнеримских законов и обычаев, которые считались совершенно нормальными Без исторической справки не разберешься, или коллекция очень странных фото Без исторической справки не разберешься, или коллекция очень странных фото 18 медицинских изобретений прошлого, от вида которых бегут мурашки по коже 18 медицинских изобретений прошлого, от вида которых бегут мурашки по коже Зачем правители Египта пытались разобрать пирамиды Гизы? Зачем правители Египта пытались разобрать пирамиды Гизы? Как девушка из СССР доказывала существование телекинеза Как девушка из СССР доказывала существование телекинеза

На что жалуетесь?

Вернуться