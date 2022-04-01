18 медицинских изобретений прошлого, от вида которых бегут мурашки по коже

Вы только взгляните на эту странную коллекцию медицинских приспособлений прошлых лет и порадуйтесь тому, что мы живем сегодня, а не, например, в 1840 году.
Ещё каких-то сто лет назад поход к врачу был настоящим испытанием. Для успешного лечения пациентов медики использовали настолько странные инструменты и аппараты, что догадаться об их назначении, взглянув на них сегодня, практически невозможно. Некоторые из них похожи на орудия пыток, другие — на фантастические изобретения из далёкого будущего. Однако все они по-своему оказали влияние на медицинские инновации, которые доступны нам сегодня. За это стоит быть благодарными.
Система принудительного дыхания для больных полиомиелитом, 1928
Аппарат под названием «Железные легкие» использовался до изобретения вакцины от полиомиелита. Устройство позволяло человеку полноценно дышать. На протяжении долгих лет больные могли жить исключительно внутри этого громоздкого устройства.
Со временем «железные легкие» стали более мобильными.
Инструмент для ручной трепанации черепа, 1800
Искусственный загар, помогавший бороться с гиповитаминозом, 1925
Процедура была показана детям и взрослым людям.
Искусственная пиявка, 1840
Специальный цилиндр с лезвиями применялся вместо настоящих пиявок. Наиболее часто устройство использовалось при лечении заболеваний ушей и глаз.
Физиотерапевтический аппарат Уолтера Рида, 1920
Физиотерапевтические процедуры в медицинских центрах ранее выглядели устрашающе.
Складная слуховая трубка, 1837-1901
Когда слуховые трубки приобрели большую популярность, их стали делать более удобными и компактными.
Костюм медсестры из рентген-кабинета, 1918
Особая защитная одежда позволяла работникам избежать негативного влияния рентгеновских лучей.
Табачная клизма, 1750-1810
Нехитрый аппарат применялся для введения табачного дыма в прямую кишку при реанимации утонувших людей. Считалось, что горячий табачный дым может заставить потерявшего сознание начать дышать.
Неврологический осмотр с помощью электроприбора, 1884
Неврологические тесты стали настоящим прорывом в 19 веке и позволили значительно повысить диагностическую ценность исследований.
Хирургическая гильотина для удаления миндалин, 1884
Тонзиллэктомия с помощью гильотины была стандартным лечением пациентов, которые страдали от рецидивирующих инфекций горла.
Рентгеновский аппарат, 1950
Специальный рентгеновский аппарат использовался при лечении онкологии различного типа.
Хирургическая пила для работы по черепу, 1800
Лезвие этой необычной пилы похоже на бензопилу. Приводится в движение путём поворота ручки по часовой или против часовой стрелки.
Гелиотерапия, приблизительно 1927-1931
Дети проходят лечения от туберкулёза. Медики были уверены, что увеличение дозы витамина D будет способствовать более быстрому выздоровлению.
Первый аппарат искусственной почки, 1950
Искусственную почку использовали для освобождения крови от продуктов обмена, улучшения электролитно-водного и кислотно-щелочного балансов, которые возникают чаще всего при почечной недостаточности.
Барокамера для искусственного регулирования давления, 1947
Аппарат был сконструирован специально для Уинстона Черчилля. В нём были телефон, пепельница и незапотевающие окна, что позволяло премьер-министру полноценно отдыхать, наслаждаясь сигарами и коньяком.
Аппарат для оксигенотерапии, 1916-1918
Кислородный аппарат помогал спасать солдат от отравления хлором во времена Первой мировой войны.
Оптокинетический барабан, 1960
Устройство использовалось в экспериментальных целях. Оно применялось в институте авиационной медицины для изучения рефлекторных движений глаз и оптических иллюзий.
Источник:
АНТИФИШКИ
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