18 медицинских изобретений прошлого, от вида которых бегут мурашки по коже

Ещё каких-то сто лет назад поход к врачу был настоящим испытанием. Для успешного лечения пациентов медики использовали настолько странные инструменты и аппараты, что догадаться об их назначении, взглянув на них сегодня, практически невозможно. Некоторые из них похожи на орудия пыток, другие — на фантастические изобретения из далёкого будущего. Однако все они по-своему оказали влияние на медицинские инновации, которые доступны нам сегодня. За это стоит быть благодарными.

Система принудительного дыхания для больных полиомиелитом, 1928