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18 медицинских изобретений прошлого, от вида которых бегут мурашки по коже

18 медицинских изобретений прошлого, от вида которых бегут мурашки по коже (19 фото)

Автор:
01 апреля 2022 09:50
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   изобретения   интересно   история   медицина   факты   
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Вы только взгляните на эту странную коллекцию медицинских приспособлений прошлых лет и порадуйтесь тому, что мы живем сегодня, а не, например, в 1840 году.

Ещё каких-то сто лет назад поход к врачу был настоящим испытанием. Для успешного лечения пациентов медики использовали настолько странные инструменты и аппараты, что догадаться об их назначении, взглянув на них сегодня, практически невозможно. Некоторые из них похожи на орудия пыток, другие — на фантастические изобретения из далёкого будущего. Однако все они по-своему оказали влияние на медицинские инновации, которые доступны нам сегодня. За это стоит быть благодарными.

Система принудительного дыхания для больных полиомиелитом, 1928

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Аппарат под названием «Железные легкие» использовался до изобретения вакцины от полиомиелита. Устройство позволяло человеку полноценно дышать. На протяжении долгих лет больные могли жить исключительно внутри этого громоздкого устройства.

Со временем «железные легкие» стали более мобильными.


Инструмент для ручной трепанации черепа, 1800

Искусственный загар, помогавший бороться с гиповитаминозом, 1925

Процедура была показана детям и взрослым людям.


Искусственная пиявка, 1840

Специальный цилиндр с лезвиями применялся вместо настоящих пиявок. Наиболее часто устройство использовалось при лечении заболеваний ушей и глаз.


Физиотерапевтический аппарат Уолтера Рида, 1920

Физиотерапевтические процедуры в медицинских центрах ранее выглядели устрашающе.


Складная слуховая трубка, 1837-1901

Когда слуховые трубки приобрели большую популярность, их стали делать более удобными и компактными.


Костюм медсестры из рентген-кабинета, 1918

Особая защитная одежда позволяла работникам избежать негативного влияния рентгеновских лучей.


Табачная клизма, 1750-1810

Нехитрый аппарат применялся для введения табачного дыма в прямую кишку при реанимации утонувших людей. Считалось, что горячий табачный дым может заставить потерявшего сознание начать дышать.


Неврологический осмотр с помощью электроприбора, 1884

Неврологические тесты стали настоящим прорывом в 19 веке и позволили значительно повысить диагностическую ценность исследований.


Хирургическая гильотина для удаления миндалин, 1884

Тонзиллэктомия с помощью гильотины была стандартным лечением пациентов, которые страдали от рецидивирующих инфекций горла.


Рентгеновский аппарат, 1950

Специальный рентгеновский аппарат использовался при лечении онкологии различного типа.


Хирургическая пила для работы по черепу, 1800

Лезвие этой необычной пилы похоже на бензопилу. Приводится в движение путём поворота ручки по часовой или против часовой стрелки.


Гелиотерапия, приблизительно 1927-1931

Дети проходят лечения от туберкулёза. Медики были уверены, что увеличение дозы витамина D будет способствовать более быстрому выздоровлению.


Первый аппарат искусственной почки, 1950

Искусственную почку использовали для освобождения крови от продуктов обмена, улучшения электролитно-водного и кислотно-щелочного балансов, которые возникают чаще всего при почечной недостаточности.


Барокамера для искусственного регулирования давления, 1947

Аппарат был сконструирован специально для Уинстона Черчилля. В нём были телефон, пепельница и незапотевающие окна, что позволяло премьер-министру полноценно отдыхать, наслаждаясь сигарами и коньяком.


Аппарат для оксигенотерапии, 1916-1918

Кислородный аппарат помогал спасать солдат от отравления хлором во времена Первой мировой войны.


Оптокинетический барабан, 1960

Устройство использовалось в экспериментальных целях. Оно применялось в институте авиационной медицины для изучения рефлекторных движений глаз и оптических иллюзий.


Источник:

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Метки: Прошлое   изобретения   интересно   история   медицина   факты   
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SerGProS 38 минут назад
Антиковидная масочка,наши дни
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