Дурак датский, которому закон писан, псалтырь не читан, а коран - сожжен

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Это как раз тот случай, когда один дебил-провокатор могучее тысяч праведников, служителей закона и стражей порядка.
В Швеции начались массовые беспорядки местных мусульман после очередной хамской выходки датского эпатажного законопослушного политика, устроившего демонстративное сожжение священной книги
В Швеции начались массовые беспорядки местных мусульман после очередной хамской выходки датского эпатажного законопослушного политика, устроившего демонстративное сожжение священной книги
Датский правый политик и критик ислама Расмус Палудан получил разрешение от шведских властей на проведение публичного собрания и акцию сожжения Корана, запланированную на 15:30 четверга в иммигрантском районе города Линчёпинг.
В шведских городах Линчёпинг и Норрчёпинг вспыхнули ожесточенные массовые протесты. Демонстранты выразили недовольство разрешённой властями акцией правого политика Расмуса Палудана, где тот обещал сжечь Коран. В результате беспорядков ранены трое полицейских и уничтожены машины служителей порядка. В соцсетях распространяются фотографии и видео участников протестов в украденной полицейской форме и сожжённых полицейских автомобилей.
В шведских городах Линчёпинг и Норрчёпинг вспыхнули ожесточенные массовые протесты. Демонстранты выразили недовольство разрешённой властями акцией правого политика Расмуса Палудана, где тот обещал сжечь Коран. В результате беспорядков ранены трое полицейских и уничтожены машины служителей порядка. В соцсетях распространяются фотографии и видео участников протестов в украденной полицейской форме и сожжённых полицейских автомобилей.
За четверть часа до начала сожжения Корана к месту охраняемой полицейскими акции прибыли люди в масках и начали забрасывать камнями полицейских. Начались насильственные беспорядки. А через 20 минут под напором протестующих полицейские оставили свои служебные автомобили и покинули погрузившийся в хаос этот район.
Акции протеста перекинулись на находящийся в 40 километрах город Норрчёпинг, где протестующие стреляли из петард и ракет, поджигали машины и забрасывали камнями работников экстренных служб.
Акции протеста перекинулись на находящийся в 40 километрах город Норрчёпинг, где протестующие стреляли из петард и ракет, поджигали машины и забрасывали камнями работников экстренных служб.
Вечером полиция сообщила, что ситуация в Линчёпинге и Норрчёпинге успокоилась. Коммунальные службы убирают с улиц сгоревшие автомобили и наводят порядок, а довольный достигнутым эффектом Расмус Палудан собирается продолжить свое "турне-сожжение корана" по другим городам Швеции - Эребру и Стокгольм.
Особый цинизм этой демонстративной законной «свободе самовыражения без границ» придает то, что в эти дни в Швеции проходят пасхальные праздники с выходными с четверга по понедельник.
Особый цинизм этой демонстративной законной «свободе самовыражения без границ» придает то, что в эти дни в Швеции проходят пасхальные праздники с выходными с четверга по понедельник.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Спасибо первому президенту Шаймиеву, в смутное время не допустил религиозных войн.
Теперь, в одной республике прекрасно уживаются бок о бок две религии.
И в принципе частью ассимилируются у простого народа по крайней мере.
Белиш пекут наши жены мусульман угощают, они яйца красят, дарят детям что колядуют.
С мусульманами порой есть дебаты, и обсуждения того или иного аспекта вероисповедания, но все на уровне бытовом.
Никто не осмелится сжечь как Коран так и Библию. Это уже плевок в душу, больше никак не скажешь.
Хотя о чём это я, тут и с Русским нелады...
я другого не пойму - зачем этот политики такую провокацию замутид, ну ты же блин политик а не троль из интернета, мусульмани очень радиклаьны и болезненно реагируют к теме их религии
в чем вообще его идея была то мне не понять? проблему мигрантов которые часто ведут себя по свински он точно не решил, зато создал кучу проблем, вон уже из-за него пострадали полицейские которые просто выполняют свой долг
Беда вся в том, что сейчас политика делается сначала в Интернете, постами в Фейсбуке, Телеграмме и прочих сетях, а потом уже - в реальной жизни (если вообще до неё дело доходит). И народ перестал фильтровать, поскольку в Интернете по щщам не огребёшь.
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