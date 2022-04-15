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Дурак датский, которому закон писан, псалтырь не читан, а коран - сожжен

Дурак датский, которому закон писан, псалтырь не читан, а коран - сожжен (3 фото + 2 видео)

Автор:
15 апреля 2022 16:53
Метки: Правo   закон   порядок   
518
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Это как раз тот случай, когда один дебил-провокатор могучее тысяч праведников, служителей закона и стражей порядка.
В Швеции начались массовые беспорядки местных мусульман после очередной хамской выходки датского эпатажного законопослушного политика, устроившего демонстративное сожжение священной книги

Источник:

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21  комментарий
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5k
Shtoppi 2 часа назад
<<...получил разрешение от шведских властей на проведение публичного собрания и акцию сожжения Корана.>> Очевидно же что расмус не единственный полудурок в данном случае.
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5k
Allmaster Полчаса назад
Живу в Татарстане. Русский, крещен но атеист, верю что что то есть но для этого необязательно посещать Церковь. Лично мое убеждение.
Спасибо первому президенту Шаймиеву, в смутное время не допустил религиозных войн.
Теперь, в одной республике прекрасно уживаются бок о бок две религии.
И в принципе частью ассимилируются у простого народа по крайней мере.
Белиш пекут наши жены мусульман угощают, они яйца красят, дарят детям что колядуют.
С мусульманами порой есть дебаты, и обсуждения того или иного аспекта вероисповедания, но все на уровне бытовом.
Никто не осмелится сжечь как Коран так и Библию. Это уже плевок в душу, больше никак не скажешь.
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−76
Александр Внучкин Полчаса назад
Опиум для дебилов убежавших за границу и тебе хохол, скажу знание запятых не добовляет патриотизма
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1k
poha Полчаса назад
Я не понял, он смертник. Думаю ему могут перерезать горло. Только в наших церквях можно устраивать бесовские пляски и свадьбы и ничего, а за пляски потом участницам государство выплатило по 10тыс евро.
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−76
Александр Внучкин 2 часа назад
Что то напоминает? Если так дело пойдет , мы вспомним Суворовский поход на Париж. Даже не сомневаюсь через несколько лет, будут просить помощи.
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1k
Copycat 2 часа назад
Ладно все мы понимаем что они пустили к себе кучу мигрантов которые ни во что не ставят менталитет местных им впринципе пофигу на европейские нормы и порядки - это их проблема они сами это заварили и будут расхлебывать не один десяток лет

я другого не пойму - зачем этот политики такую провокацию замутид, ну ты же блин политик а не троль из интернета, мусульмани очень радиклаьны и болезненно реагируют к теме их религии

в чем вообще его идея была то мне не понять? проблему мигрантов которые часто ведут себя по свински он точно не решил, зато создал кучу проблем, вон уже из-за него пострадали полицейские которые просто выполняют свой долг
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9k
Ivan 2 часа назад
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1k
nikam 2 часа назад
любую религию негодно оскорблять.
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2k
kappaneed 2 часа назад
Тем временем в Украине
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420
Thor Steiner kappaneed 22 минуты назад
Не чёрт, а дьявол, потому что носит "Prada".
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420
Thor Steiner 20 минут назад
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27k
pokevon 2 часа назад
Ну весело, что тут скажешь, идиотизм европейского политикана крепчает! Себя лучше бы сжёг, пользы миру больше было бы
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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
раньше надо было думать и не пускать зверьё
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