Милы, но довольно опасны: за какие деяния крокодила Гену и Чебурашку можно привлечь к уголовной ответственности?

Не добавляет крокодилу баллов и постоянное курение трубки (неизвестно с каким содержимым). К слову, имеет место и явное введение в заблуждение: никакой там не открытый, а закрытый… В смысле, не крокодил Гена вовсе, а самый что ни на есть аллигатор (форма головы и всё такое). А их, на минуточку, в природе два вида: китайский и американский. А не засланец ли вы, дорогой Геннадий, с вражеских берегов Миссисипи?

Что касается ушастого пушистика, не поддающегося точной идентификации, то он явно прибыл из Израиля. А откуда ещё в 1980 году в СССР могли привезти апельсины? Вызывает подозрение и отличное знание русского. Но это теряется на фоне вопросов о возможной перевозке неизвестных отечественной науке и медицине вирусов и бактерий. Кстати, в соответствии с действующим законодательством, персонажу вполне можно вменить бродяжничество и попрошайничество.