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Милы, но довольно опасны: за какие деяния крокодила Гену и Чебурашку можно привлечь к уголовной ответственности?

Милы, но довольно опасны: за какие деяния крокодила Гену и Чебурашку можно привлечь к уголовной ответственности? (6 фото)

Автор:
23 марта 2022 10:53
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   закон   крокодил гена   мультик   чебурашка   
5752
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Внимание! Данное аналитическое исследование носит исключительно развлекательный характер и ни представляет собой попытки очернить любимых персонажей.

Да, герои книги и мультфильма очаровательны и добры. Но если вдуматься, то в их поступках и поведении можно найти и преступную составляющую. Которая подразумевает уголовное наказание, ведь добро нельзя причинять насильственно, пусть даже и из добрых побуждений.


Преступные деяния Зелёного и Пушистого


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  1. Незаконный самострой без оформления разрешительной документации (мы строили-строили!).
  2. Кража компрессора.
  3. Хищение строительных материалов.
  4. Присвоение якоря, что может вообще рассматриваться как диверсия.
  5. Сбыт украденного чёрного и цветного лома.
  6. Организация аварии на электроподстанции.
  7. Создание проблем на фабрике, привёдшее к её выходу из строя.

И по совокупности преступлений даже с учётом смягчающих факторов парочке светит от 5 до 10 с конфискацией (правда, конфисковать особо и нечего кроме добрых побуждений). А отягчающим фактором выступает действие группой лиц, да еще и по предварительному сговору.

Административное наказание грозит за покатушки на крыше поезда и нарушение законодательства о проведении митингов (никакой вам игры на гармошке у прохожих на виду).

А развратные действия? Ведь принародное раздевание явно совершеннолетнего крокодила в зоопарке тянет на ст. 135 УК РФ.

Не исключены и близкие отношения гражданина Геннадия со старухой Шапокляк. Иначе зачем тогда пожилая дама так нежно льнёт к пресмыкающемуся в третьей части?


Не добавляет крокодилу баллов и постоянное курение трубки (неизвестно с каким содержимым). К слову, имеет место и явное введение в заблуждение: никакой там не открытый, а закрытый… В смысле, не крокодил Гена вовсе, а самый что ни на есть аллигатор (форма головы и всё такое). А их, на минуточку, в природе два вида: китайский и американский. А не засланец ли вы, дорогой Геннадий, с вражеских берегов Миссисипи?

Что касается ушастого пушистика, не поддающегося точной идентификации, то он явно прибыл из Израиля. А откуда ещё в 1980 году в СССР могли привезти апельсины? Вызывает подозрение и отличное знание русского. Но это теряется на фоне вопросов о возможной перевозке неизвестных отечественной науке и медицине вирусов и бактерий. Кстати, в соответствии с действующим законодательством, персонажу вполне можно вменить бродяжничество и попрошайничество.


И, конечно, стоит упомянуть известный многим ляп: Чебурашка пришёл к Гене по объявлению. Но потом выяснилось, что читать-то он и не умеет.

Признаки каких ещё правонарушений вы видите в этой трогательной доброй истории?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   забавно   закон   крокодил гена   мультик   чебурашка   
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30  комментариев
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6k
Борис Карабанов 3 часа назад
По современным демократическим законам, в отличие от советских "тоталитарных", например, родителей д.Фёдора лишили бы родительских прав, поместили бы в детский дом и не началась бы эта весёлая простоквашинская история с проникновением в чужое жилище и проживанием в нём без регистрации и кучей иных противоправных деяний.
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6k
Александр Зотов 21 минуту назад
вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия ещё забыли)
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90k
сапер Водичка Полчаса назад
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1k
Leonid 36 минут назад
Нашёл косяк, зоопарк выпускает зверей на ночь домой, предоставляют квартиры, разрешают курить)
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190
eutace Leonid 8 минут назад
ну так это же сказка ) а вы всерьез эту историю рассматривали?
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7k
Regerald 48 минут назад
Надо было пост на втором абзаце и закончить, остальное как-то высосано из пальца. Гена им, видите-ли, аллигатора мордой напоминает.
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1k
DHC Час назад
Ну так а Волк сколько раз Зайцу угрожал? Тоже на статью тянет)
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83k
Павел Час назад
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36k
KiploksAKS 2 часа назад
"Скорее всего прибыл из Израиля, т.к. в год выхода мультфильма апельсины в СССР поставляли только оттуда."
Не, ну сколько можно повторять. В год выхода мультика и написания сценария СССР получал апельсины только с Кубы.
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20k
Serg2001 2 часа назад
А потом удивляемся откуда зацеперы взялись...
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63
Джонни 2 часа назад
Так всем и так известно, что аллигатор Геннадий работал в зоопарке крокодилом.
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4k
Макс 2 часа назад
Продолжайте вести наблюдение... "с"
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14k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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14k
Broser 2 часа назад
Ну ещё скажите, что Чебурашка агент Моссада.
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14k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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22k
Russo Turisto 2 часа назад
Был бы крокодил, а статья найдется...
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787
ezh28 2 часа назад
Чебурашка еще и незаконно пересек границу в ящике.
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7k
Мариус 2 часа назад
А если помножить, что дело происходит во времена СССР, то за "хищение компрессора с отбойником" от ОБХСС можно было "втройне" выхватить)
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36k
Aleksandr 2 часа назад
Ну вы блин еще пропаганду гомосексуализма Гене пришейте(голубой вагон)...
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2k
Алекс Чебурашкин 3 часа назад
сожительство с малолетней чебурашкой ))
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3k
brrr 3 часа назад
Проезд без билета, с нарушением правил перевозки пасажиров ))
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