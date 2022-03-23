Милы, но довольно опасны: за какие деяния крокодила Гену и Чебурашку можно привлечь к уголовной ответственности?

Внимание! Данное аналитическое исследование носит исключительно развлекательный характер и ни представляет собой попытки очернить любимых персонажей.
Да, герои книги и мультфильма очаровательны и добры. Но если вдуматься, то в их поступках и поведении можно найти и преступную составляющую. Которая подразумевает уголовное наказание, ведь добро нельзя причинять насильственно, пусть даже и из добрых побуждений.
Преступные деяния Зелёного и Пушистого
- Незаконный самострой без оформления разрешительной документации (мы строили-строили!).
- Кража компрессора.
- Хищение строительных материалов.
- Присвоение якоря, что может вообще рассматриваться как диверсия.
- Сбыт украденного чёрного и цветного лома.
- Организация аварии на электроподстанции.
- Создание проблем на фабрике, привёдшее к её выходу из строя.
И по совокупности преступлений даже с учётом смягчающих факторов парочке светит от 5 до 10 с конфискацией (правда, конфисковать особо и нечего кроме добрых побуждений). А отягчающим фактором выступает действие группой лиц, да еще и по предварительному сговору.
Административное наказание грозит за покатушки на крыше поезда и нарушение законодательства о проведении митингов (никакой вам игры на гармошке у прохожих на виду).
А развратные действия? Ведь принародное раздевание явно совершеннолетнего крокодила в зоопарке тянет на ст. 135 УК РФ.
Не исключены и близкие отношения гражданина Геннадия со старухой Шапокляк. Иначе зачем тогда пожилая дама так нежно льнёт к пресмыкающемуся в третьей части?
Не добавляет крокодилу баллов и постоянное курение трубки (неизвестно с каким содержимым). К слову, имеет место и явное введение в заблуждение: никакой там не открытый, а закрытый… В смысле, не крокодил Гена вовсе, а самый что ни на есть аллигатор (форма головы и всё такое). А их, на минуточку, в природе два вида: китайский и американский. А не засланец ли вы, дорогой Геннадий, с вражеских берегов Миссисипи?
Что касается ушастого пушистика, не поддающегося точной идентификации, то он явно прибыл из Израиля. А откуда ещё в 1980 году в СССР могли привезти апельсины? Вызывает подозрение и отличное знание русского. Но это теряется на фоне вопросов о возможной перевозке неизвестных отечественной науке и медицине вирусов и бактерий. Кстати, в соответствии с действующим законодательством, персонажу вполне можно вменить бродяжничество и попрошайничество.
И, конечно, стоит упомянуть известный многим ляп: Чебурашка пришёл к Гене по объявлению. Но потом выяснилось, что читать-то он и не умеет.
Признаки каких ещё правонарушений вы видите в этой трогательной доброй истории?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не, ну сколько можно повторять. В год выхода мультика и написания сценария СССР получал апельсины только с Кубы.
Кубинская Хутия. Полметра роста без хвоста, 8 кг веса.
Заодно становится понятно, на каком языке Чебурашка разговаривал с Геной (на испанском), и почему он с трудом разбирал русский текст.