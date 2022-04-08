Методики установления отцовства, которые использовали в СССР

После революции был принят декрет «О гражданском браке», в соответствии с которым единственно законным браком признавался тот, что был заключен в государственных органах. Результатом вступления в законную силу этого правового акта стал резкий рост так называемых фактических браков. То есть такой разновидности брачного союза, в рамках которого люди считали себя супругами и вели общее хозяйство, но без регистрации брака в органах госвласти.

Правительство РСФСР в 20-30-х гг. осознало необходимость защитить права женщин в семейных отношениях, поскольку на них помимо прочего ложилось бремя по воспитанию детей. В связи с чем фактический брак был признан законным наравне с зарегистрированным. И примерно к началу 40-х сложилась устоявшаяся практика, зачастую ставящая мужчин в заведомо невыгодное положение в части признания отцовства. Поскольку женщина могла без труда доказать факт близости и назвать отцом ребёнка мужчину, который в действительности не имел к нему никакого отношения.