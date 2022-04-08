Методики установления отцовства, которые использовали в СССР

Сейчас установить отцовство не составляет труда. Нужно просто провести генетическую экспертизу, которая с точностью 99,99% подтвердит родство мужчины с предполагаемым ребёнком. Для выделения ДНК нужен минимум биологического материала. Достаточно даже волоса, капли крови на носовом платке или обрезка ногтя.
А как решались такие проблемы в прошлом? Ведь они тоже имели место быть, хоть и не в таких масштабах как сегодня.
После революции был принят декрет «О гражданском браке», в соответствии с которым единственно законным браком признавался тот, что был заключен в государственных органах. Результатом вступления в законную силу этого правового акта стал резкий рост так называемых фактических браков. То есть такой разновидности брачного союза, в рамках которого люди считали себя супругами и вели общее хозяйство, но без регистрации брака в органах госвласти.
Правительство РСФСР в 20-30-х гг. осознало необходимость защитить права женщин в семейных отношениях, поскольку на них помимо прочего ложилось бремя по воспитанию детей. В связи с чем фактический брак был признан законным наравне с зарегистрированным. И примерно к началу 40-х сложилась устоявшаяся практика, зачастую ставящая мужчин в заведомо невыгодное положение в части признания отцовства. Поскольку женщина могла без труда доказать факт близости и назвать отцом ребёнка мужчину, который в действительности не имел к нему никакого отношения.
Несмотря на наделение отцов обязанностями с одновременным ущемлением в правах и презумпцию материнского права, подвижки в этом направлении тоже имелись. Так, исследовали кровь родителей и ребёнка, чтобы подтвердить или опровергнуть факт отцовства.
Но для проведения анализа, требовалось, во-первых, получить образцы крови от всех (что не всегда представлялось возможным), а, во-вторых, предполагалось задействование специалистов и лабораторного оборудования, которого в то время было не так много.
В связи с чем помимо анализа крови в расчёт при установлении отцовства брали внешнее сходство. Естественно, этот фактор был довольно условным и оставлял широкие возможности для махинаций.
Ситуация с установлением отцовства осложнилась в 1944 году с принятием нового нормативно-правового акта «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям». В соответствии с ним, женщина лишалась права подать заявление об установлении отцовства в случае с ребёнком, рождённым вне брака. Сделать это можно было только путём совместной подачи заявления родителей в ЗАГС.
Поэтому к экспертизе стали прибегать только в отдельных очень редких случаях. В связи с этим резко выросло количество внебрачных детей. К примеру, во второй половине года после принятия указа в Кемеровской области родилось 2464 внебрачных малыша, что в 8 (!) раз превысило показатели первого полугодия 1944 года.
Вплоть до 60-х сохранялся гендерный перекос в моделях родительства, поскольку рождение ребёнка без мужа считалось поступком, мягко говоря, аморальным и всячески порицалось обществом. А с мужчины при этом фактически снималась юридическая и фактическая ответственность за будущее малыша.
Сейчас, в соответствии со статистическими данными, порядка 20-30% российских мужчин растит чужих детей, не подозревая об этом. И экспертиза в случае подозрений действительно является выходом. Но только юридическим, поскольку не все выдерживают такое испытание и зачастую расстаются с неверной женой, которая даже не всегда знает, что родила ребёнка от другого мужчины.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это шалав уже стали жалеть?
Но ни разу никто не объяснил, как это было определено, кто считал, каким образом, насколько масштабны были исследования и были-ли они вообще, или это какой-то рогоносец сделал такие выводы на основе своего печального опыта.