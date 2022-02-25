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13 безобидных вещей, за которые в других странах могут оштрафовать или даже посадить в тюрьму

13 безобидных вещей, за которые в других странах могут оштрафовать или даже посадить в тюрьму (14 фото)

Автор:
25 февраля 2022 09:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   закон   запрет   люди   нравы   тюрьма   фото   штраф   
5939
14

Полученная информация не только расширит кругозор, но и, возможно, спасёт отпуск от тотального фиаско.

Приближается время отпуска, а вы уже сгораете от нетерпения, чтобы купить билет на самолёт и отправиться в незабываемую поездку? Путешествия — это всегда весело и интересно. Они предоставляют отличный шанс познакомиться с чужой культурой и традициями. Однако не всё так просто. Одного желания влиться в заграничный колорит недостаточно. Чтобы не стать главным героем казусных историй, стоит заранее изучить особенности законодательства страны, в которую вы отправляетесь. Поверьте, вам предстоит узнать много интересного.


Безобидное подключение к чужому Wi-fi

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В Сингапуре не любят халявщиков. Подключение в чужому беспроводному интернету расценивается здесь как хакерство и карается штрафом или лишением свободы до трёх лет.


Жевательная резинка

Также в Сингапуре вы нигде не увидите человека, жующего жевательную резинку. Местные власти настолько измотались с постоянной уборкой тротуаров и улиц, что попросту ввели запрет на её продажу и использование. Если свежесть дыхания всё же превыше всего, то готовьтесь заплатить кругленький штраф в размере до ста тысяч долларов или отсидеть пару лет в заключении.


Курение вейпа

В Таиланде знают, как правильно бороться с курением. Вейпинг здесь находится под строгим запретом. На территории страны действует целый свод правил, запрещающий покупку и даже ввоз парообразователей.


Ношение каблуков

Дамам стоит умерить свои желания покрасоваться на высокой шпильке, если они отправляются в Грецию. Правительство озабочено целостностью исторических мест, поэтому предпринимает всё возможное, чтобы минимизировать наносимый им ущерб. Обязательно смените каблуки на кроссовки или любую другую обувь на низком ходу, в противном случае готовьтесь выплатить внушительный штраф.


Плевки

Сплевывать лишнюю слюну привыкли многие мужчины. Пагубная привычка категорически не одобряется в Австралии. Если у вас нет лишних трёх тысяч долларов, то лучше сдержать себя и закрыть рот, чтобы избежать конфликта с полицейскими и местными жителями. А если вы вдруг надумаете плюнуть в другого человека, приготовьтесь заплатить в три раза больше.


Ношение камуфляжной одежды

Решили посетить острова Карибского бассейна? Ни в коем случае не берите с собой камуфляжную одежду, даже если очень хочется почувствовать себя дерзко и мужественно. Невоенным лицам строго запрещается ношение маскировочной экипировки. За непослушание виновному полагается штраф в размере полутора тысяч долларов или год лишения свободы.


Кормление рыб и собирание ракушек

Таиланд ревностно относится к своим морским ресурсам, поэтому запрещает вывозить любые разновидности ракушек и кораллов за пределы страны. Дабы не испортить впечатления от отпуска, лучше отказаться и от кормления рыб на берегу океана. Неосведомлённые туристы могут попасть на несколько тысяч долларов или вовсе угодить за решётку.


Жёлтая одежда

Нет, носить жёлтую одежду запрещает не «Модный приговор», а правительство Малайзии. Там цвет ассоциируется с революционными настроениями. Если в вашем гардеробе не оказалось ничего для замены, то наверняка вы будете оштрафованы как минимум на тысячу евро.

Драки

Если вам сильно хочется выяснить отношения с соседом или недоброжелателем в ОАЭ, будьте готовы к депортации. В Арабских Эмиратах ценят покой граждан, поэтому власти сделают всё, чтобы исчерпать любой конфликт как можно скорее. Для смягчения приговора можно обратиться в полицию первым. Однако особых поблажек всё равно не ждите.


Целлофановые пакеты

Не хочешь заботиться об экологии? Получи штраф в размере 500 евро и предупреждение. В Италии давно отказались от пакетов, пластиковой посуды и пищевой плёнки. Эко-правила также введены в Грузии и Молдове.


Оплата счёта в ресторане или кафе

Франция во всём уважает равноправие, особенно это касается счетов в ресторанах и кафе. Даже если вы выпили всего чашечку кофе, а ваш собеседник слопал полноценный обед из трёх блюд, будьте готовы разделить сумму оплаты напополам.

За отказ от расчёта вас никто не оштрафует и не посадит в тюрьму. Однако, поверьте, дружбы с французами у вас точно не будет.


Танцевальное движение «dab»

Модное танцевальное движение «dab» находится под запретом в Саудовской Аравии. Здесь известный всем подъём рук вверх ассоциируется с употреблением запрещённых веществ. Решили сделать прикольную фотографию на фоне живописных видов? Остерегайтесь полиции. Власти не будут снисходительны к туристу и заключат его под стражу.


Спутниковый телефон

В Индии не одобряется использование спутниковых телефонов. Столь невинное устройство может с лёгкостью отправить вас в тюрьму на несколько лет.

Отправляясь в путешествие, помните, что в любой стране действуют свои порядки и законы. Не стоит идти на хитрости и пытаться обмануть местные власти. Отнеситесь к действующим правилам с уважением и отдыхайте в своё удовольствие.

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Метки: в мире   закон   запрет   люди   нравы   тюрьма   фото   штраф   
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37k
Example 6.2.6 3 часа назад
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2k
mikhanych 9 минут назад
в Тайланде эоектронные сигареты приравнены к наркотикам, срок будет приличный. кроме ракушек из Тая еще землю вывозить нельзя, она вся в собственности короля
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39k
Лесли 🥰 Час назад
Не хочешь заботиться об экологии? Получи штраф в размере 500 евро и предупреждение. В Италии давно отказались от пакетов, пластиковой посуды и пищевой плёнки. Эко-правила также введены в Грузии и Молдове.

Здорово!
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3k
Maria Popelinitskaya Час назад
в Молдове действительно перешли на бумажные стаканчики и деревянные палочки вместо пластиковых (хотя крышечки все равно пластиковые), в магазинах - на бумажные или биоразлагаемые пакеты, которые стоят примерно 10-15 евроцентов, поэтому люди перешли на обычные торбы или пакеты многоразового использования из прочного п/э. Но упаковка продуктов местного пр-ва все равно по большей части из простого п/э, хотя некоторые производители стараются заменить его на биоразлагаемый. Все равно обертки-пакетики-фантики кругом валяются... людям лень их донести пару метров до мусорки (их щас много понатыкали). Для пластиковых бутылок, стекла и бумаги контейнеры есть в каждом дворе, вопрос лишь в дисциплинированности людей. Но вас никто здесь не оштрафует за пакет)))
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115
дунаев дмитрий 2 часа назад
в Беларуси с недавних пор категорически не рекомендуется носить бело-красную одежду...
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9k
Maddy8 2 часа назад
движение «dab» находится под запретом в Саудовской Аравии. Здесь известный всем подъём рук вверх ассоциируется с употреблением запрещённых веществ.

Кто-то слышал про это? Что за движение у Арабов и ассоциации?
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1k
xannar 3 часа назад
Спутниковые телефоны в Индии действительно запрещены (и это реальная проблема для туристов, которые собираются в горы), но тогда и фотку выкладывайте пожалуйста спутникового телефона, а не GPS-трекера. Трекеры, споты, навигаторы - можно.
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4k
livaneth 3 часа назад
В России очень жёсткие законы о курительных наркотиках, типа гашиша. Летишь такой из Израиля в Индию, с пересадкой в Москве. В чемодане коробок шмали. (На пару косяков). В Израиле это административка. В Индии вообще легально. В Москве упекут лет на шесть. То, что "наркотики" шли через Россию транзитом и у тебя не было никакой возможности добраться до своего чемодана в аэропорту вообще никого волновать не будет. Сядешь "за использование Российского воздушного пространства для контрабанды наркотиков. "
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5k
Subic 3 часа назад
Сингапур и жвачка. Да запрет много лет был тотальным, была запрещена к ввозу и употреблять было нельзя. Сейчас немного смягчили это правило, жвачка продается, в аптеках, по рецепту стоматолога :) так же свободно продаются жевательные конфеты, это которые полностью съедаются после жевания. И !!! чистота тротуаров тут не при чем. В Сингапуре достаточно разветвленная сеть метро. И она уже много десятилетий беспилотная. Вот примерно 50 лет назад какой то д...б заклеил жвачкой датчик на станции метро. Систем дублирования тогда не было достаточных. Была крупная авария, погибли люди. Вот тогда "сгоряча" и запретили жвачку на законодательном уровне. Возможно, да, потом подумали и о чистоте тротуаров, поэтому долго не отменяли. Но первоначально чистота ни при чем...
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1k
дормидонт 3 часа назад
С ука, как я 60 лет жил без дружбы с французами? Да насрать на них. не буду я платить за какого то обжору!
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1k
Алексей Попов 3 часа назад
А вообще просто не ленитесь и внимательно прочитайте основные "правила поведения в общественных местах" :-)
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27k
Aqueronte 4 часа назад
Да полетим, как же. Скоро из России не выпустят вообще или не пустят к себе.
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2k
Fara Zolkin 4 часа назад
Перед каждым полётом в другую страну, стоит прочесть в интернете информацию и потратить на это час или два своего времени. Чтобы в будущем не потратить денег и времени, на бесполезные попытки оправдать незнание законов чужой страны...
P.s.говорю за себя, но считаю нужно уважать законы той страны, в которой ты гость...
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3k
Frank Borman 4 часа назад
Курение вейпа
В Таиланде знают, как правильно бороться с курением. Вейпинг здесь находится под строгим запретом. На территории страны действует целый свод правил, запрещающий покупку и даже ввоз парообразователей.

В Тайланде могут и в морду дать, если назовешь страну Таиландом. Это все равно что назвать в России страну Русьянией.
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66k
Доктор Джонс 4 часа назад
"В Италии давно отказались от пакетов, пластиковой посуды и пищевой плёнки"...
Просто интересно: а в аэропортах Италии запретили оборачивать багаж в плёнку? А что будет, если прилетишь в Италию, а у тебя чемодан замотан в полиэтилен...
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