13 безобидных вещей, за которые в других странах могут оштрафовать или даже посадить в тюрьму

Полученная информация не только расширит кругозор, но и, возможно, спасёт отпуск от тотального фиаско.
Приближается время отпуска, а вы уже сгораете от нетерпения, чтобы купить билет на самолёт и отправиться в незабываемую поездку? Путешествия — это всегда весело и интересно. Они предоставляют отличный шанс познакомиться с чужой культурой и традициями. Однако не всё так просто. Одного желания влиться в заграничный колорит недостаточно. Чтобы не стать главным героем казусных историй, стоит заранее изучить особенности законодательства страны, в которую вы отправляетесь. Поверьте, вам предстоит узнать много интересного.
Безобидное подключение к чужому Wi-fi
В Сингапуре не любят халявщиков. Подключение в чужому беспроводному интернету расценивается здесь как хакерство и карается штрафом или лишением свободы до трёх лет.
Жевательная резинка
Также в Сингапуре вы нигде не увидите человека, жующего жевательную резинку. Местные власти настолько измотались с постоянной уборкой тротуаров и улиц, что попросту ввели запрет на её продажу и использование. Если свежесть дыхания всё же превыше всего, то готовьтесь заплатить кругленький штраф в размере до ста тысяч долларов или отсидеть пару лет в заключении.
Курение вейпа
В Таиланде знают, как правильно бороться с курением. Вейпинг здесь находится под строгим запретом. На территории страны действует целый свод правил, запрещающий покупку и даже ввоз парообразователей.
Ношение каблуков
Дамам стоит умерить свои желания покрасоваться на высокой шпильке, если они отправляются в Грецию. Правительство озабочено целостностью исторических мест, поэтому предпринимает всё возможное, чтобы минимизировать наносимый им ущерб. Обязательно смените каблуки на кроссовки или любую другую обувь на низком ходу, в противном случае готовьтесь выплатить внушительный штраф.
Плевки
Сплевывать лишнюю слюну привыкли многие мужчины. Пагубная привычка категорически не одобряется в Австралии. Если у вас нет лишних трёх тысяч долларов, то лучше сдержать себя и закрыть рот, чтобы избежать конфликта с полицейскими и местными жителями. А если вы вдруг надумаете плюнуть в другого человека, приготовьтесь заплатить в три раза больше.
Ношение камуфляжной одежды
Решили посетить острова Карибского бассейна? Ни в коем случае не берите с собой камуфляжную одежду, даже если очень хочется почувствовать себя дерзко и мужественно. Невоенным лицам строго запрещается ношение маскировочной экипировки. За непослушание виновному полагается штраф в размере полутора тысяч долларов или год лишения свободы.
Кормление рыб и собирание ракушек
Таиланд ревностно относится к своим морским ресурсам, поэтому запрещает вывозить любые разновидности ракушек и кораллов за пределы страны. Дабы не испортить впечатления от отпуска, лучше отказаться и от кормления рыб на берегу океана. Неосведомлённые туристы могут попасть на несколько тысяч долларов или вовсе угодить за решётку.
Жёлтая одежда
Нет, носить жёлтую одежду запрещает не «Модный приговор», а правительство Малайзии. Там цвет ассоциируется с революционными настроениями. Если в вашем гардеробе не оказалось ничего для замены, то наверняка вы будете оштрафованы как минимум на тысячу евро.
Драки
Если вам сильно хочется выяснить отношения с соседом или недоброжелателем в ОАЭ, будьте готовы к депортации. В Арабских Эмиратах ценят покой граждан, поэтому власти сделают всё, чтобы исчерпать любой конфликт как можно скорее. Для смягчения приговора можно обратиться в полицию первым. Однако особых поблажек всё равно не ждите.
Целлофановые пакеты
Не хочешь заботиться об экологии? Получи штраф в размере 500 евро и предупреждение. В Италии давно отказались от пакетов, пластиковой посуды и пищевой плёнки. Эко-правила также введены в Грузии и Молдове.
Оплата счёта в ресторане или кафе
Франция во всём уважает равноправие, особенно это касается счетов в ресторанах и кафе. Даже если вы выпили всего чашечку кофе, а ваш собеседник слопал полноценный обед из трёх блюд, будьте готовы разделить сумму оплаты напополам.
За отказ от расчёта вас никто не оштрафует и не посадит в тюрьму. Однако, поверьте, дружбы с французами у вас точно не будет.
Танцевальное движение «dab»
Модное танцевальное движение «dab» находится под запретом в Саудовской Аравии. Здесь известный всем подъём рук вверх ассоциируется с употреблением запрещённых веществ. Решили сделать прикольную фотографию на фоне живописных видов? Остерегайтесь полиции. Власти не будут снисходительны к туристу и заключат его под стражу.
Спутниковый телефон
В Индии не одобряется использование спутниковых телефонов. Столь невинное устройство может с лёгкостью отправить вас в тюрьму на несколько лет.
Отправляясь в путешествие, помните, что в любой стране действуют свои порядки и законы. Не стоит идти на хитрости и пытаться обмануть местные власти. Отнеситесь к действующим правилам с уважением и отдыхайте в своё удовольствие.
Источник:
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это у нас в Германии так.
и даже малолетние долпоёпы не решаются кидать шото в полицай. жить хотят.
в стакане может быть шо угодно - от кислоты до спидозной урины.
слишком много свободы "тиран" вам дал...
Здорово!
Кто-то слышал про это? Что за движение у Арабов и ассоциации?
Хотя, боюсь, в Европу мы поедем не скоро ((
P.s.говорю за себя, но считаю нужно уважать законы той страны, в которой ты гость...
В Таиланде знают, как правильно бороться с курением. Вейпинг здесь находится под строгим запретом. На территории страны действует целый свод правил, запрещающий покупку и даже ввоз парообразователей.
В Тайланде могут и в морду дать, если назовешь страну Таиландом. Это все равно что назвать в России страну Русьянией.
Просто интересно: а в аэропортах Италии запретили оборачивать багаж в плёнку? А что будет, если прилетишь в Италию, а у тебя чемодан замотан в полиэтилен...
пс: да ничего не будет.
в Италии полно продуктов и вещей запакованных в целофан.
мне непонятен этот текст автора. )
наверное не продают в магазинах. так продают жеж...