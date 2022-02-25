13 безобидных вещей, за которые в других странах могут оштрафовать или даже посадить в тюрьму

Франция во всём уважает равноправие, особенно это касается счетов в ресторанах и кафе. Даже если вы выпили всего чашечку кофе, а ваш собеседник слопал полноценный обед из трёх блюд, будьте готовы разделить сумму оплаты напополам.

За отказ от расчёта вас никто не оштрафует и не посадит в тюрьму. Однако, поверьте, дружбы с французами у вас точно не будет.

Танцевальное движение «dab»